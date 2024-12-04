Налоги на депозитный доход повышены: банки назвали реальную среднюю доходность вкладов

Крупные банки закрыли ноябрь снижением по всем срочным вкладам в гривне, кроме депозитов на 9 месяцев. Эти депозиты в течение года не были слишком популярными: их предлагают только 15 банков из 28 участников нашего обзора.

Средние ставки по 9-месячным вкладам остаются самыми низкими, по сравнению с размещением на другие сроки от 3 месяцев, — 12,28% годовых, по итогам ноября. Больше всего платили по полугодовым вкладам: 12,8% годовых (-0,9 п.п. м/м). На втором месте по прибыльности были годовые вклады: 12,7% годовых (-0,07 п.п. м/м). Самые низкие ставки на конец ноября крупные банки оставили по 3-месячным вкладам — 11,44% годовых (-0,08 п.п. м/м).

В начале декабря ситуация по ставкам почти не изменилась, несколько снизилась только доходность 9-месячных вкладов — на 0,01 п.п.

Эти снижения на сотые доли — малозначительные, примерно на таком уровне ставки колеблются, начиная с августа. Самые существенные падения уровня ставок происходили в апреле (-0,62 п.п. по годовым депозитам и -0,51 — по полугодовым) и мае (-0,71 п.п. по вкладам на 9 мес. и -0,8 п.п. по 3-месячным депозитам).

Именно эти снижения обусловили падение ставок по 3-месячным вкладам в итоге на 2,23 п.п., по сравнению с началом года. В то же время другие депозиты снижались меньшими темпами: на 1,75 п.п. — вклады на 9 мес., на 1,64 п.п. — полугодовые, на 1,44 п.п. — годовые.

Повышенный ВС: продолжат ли украинцы нести свои деньги в банки

Повышение военного сбора, предусмотренное в только что подписанном Президентом ресурсном законопроекте, делает доходность депозитных вкладов еще менее привлекательными для вкладчиков. Но банкиры не ожидают оттока средств из-за этого.

«Конечно, повышенный налог будет несколько уменьшать доходность, но это касается не только доходов от депозитов. Депозиты — это наиболее распространенный и популярный инструмент сбережения среди населения. Поэтому не думаю, что в декабре или в январе значительно снизится спрос на депозиты», — считает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

«Увеличение военного сбора приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов, но существенно не повлияет на количество активных и новых вкладчиков», — считают в Ошадбанке. По мнению представителей банка, банковские сбережения в гривне будут оставаться одним из надежных механизмов для сохранения средств от инфляционного давления".

Значительных изменений в поведении вкладчиков в декабре и январе не ожидают и в Райффайзен Банке, сообщил руководитель по сбережениям и транзакционным услугам банка Сергей Анников.

«Несмотря на повышение налоговой ставки на доходы от депозитов, они остаются наиболее понятным и доступным способом сохранения и приумножения средств для большинства клиентов», — объясняет он.

Но далеко не все финансисты столь же оптимистичны.

«При текущих средних номинальных ставках по депозитам в гривне на уровне 12,5−13% эффективная их доходность, с учетом уплаты налогов, для клиентов снижается на 0,44−0,46% годовых. Это может повлечь за собой определенное снижение заинтересованности населения в размещении депозитов, что, в свою очередь, может привести к снижению темпов прироста депозитного портфеля банков», — предполагает начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

«Вероятное увеличение налоговой ставки уменьшит притоки депозитов», — соглашается с коллегой начальник отдела работы с физическими лицами главного управления бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц. Впрочем, он добавляет, что по депозитным вкладам физических лиц, вероятно, существенно ничего не изменится.

По мнению же директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, повышение ВС, напротив, способствовало притоку новых вкладчиков. «По нашим оценкам, в ноябре количество новых вкладов физлиц, по сравнению с октябрем, выросло на 1,5−2%», — говорит он.

Он видит 4 причины такого увеличения:

Акционные депозиты . Банки «приготовили» клиентам поощрительные акционные бонусы в размере 0,5−1 п.п. к номинальным ставкам. Отчасти это своеобразная «компенсация» за будущее уменьшение доходности вкладов (к тому же такие бонусы совпали по времени с началом «высокого сезона»).

. Банки «приготовили» клиентам поощрительные акционные бонусы в размере 0,5−1 п.п. к номинальным ставкам. Отчасти это своеобразная «компенсация» за будущее уменьшение доходности вкладов (к тому же такие бонусы совпали по времени с началом «высокого сезона»). Конкуренция . Продолжается достаточно активная фаза конкуренции банковских учреждений за новых клиентов, что побуждает банки разрабатывать более лояльные условия для вкладчиков (например, дополнительные проценты за размещение вкладов на «ощутимые» суммы).

. Продолжается достаточно активная фаза конкуренции банковских учреждений за новых клиентов, что побуждает банки разрабатывать более лояльные условия для вкладчиков (например, дополнительные проценты за размещение вкладов на «ощутимые» суммы). Привычка . Для большинства граждан депозиты остаются безальтернативным способом сохранения имеющегося состояния, особенно это касается небольших сумм (до 10−20 тыс. грн), которые как минимум можно проиндексировать на инфляцию.

. Для большинства граждан депозиты остаются безальтернативным способом сохранения имеющегося состояния, особенно это касается небольших сумм (до 10−20 тыс. грн), которые как минимум можно проиндексировать на инфляцию. Повышенные ставки на длинные вклады. Гражданам, которые выбрали долгосрочные вклады, были предложены самые высокие процентные ставки, которые не только гарантируют сохранность денег, но и предоставляют возможность получить пассивную прибыль до 3% (главным образом речь идет о вкладах от 1 года). К тому же, по прогнозам Нацбанка, во втором полугодии 2025 года инфляция должна замедлиться до 7%. Это также для определенной части граждан может стать значительным стимулом разместить средства на депозит.

Что будет дальше со ставками

Банкиры ориентируются на учетную ставку НБУ и доходность других инструментов регулятора, в частности, ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. На последнем заседании по этому поводу Нацбанк оставил ключевые ставки без изменений, поэтому все опрошенные банки не планируют менять ставки в гривне, по крайней мере, до конца года.

«По валюте (доллары, евро) возможно снижение, с учетом решений ФРС и ЕЦБ», — добавил о планах Укрсиббанка Руслан Левчин.

«Если вдруг на заседании по учетной ставке (12 декабря) Нацбанк примет решение изменить монетарный дизайн в части трехмесячных депозитных сертификатов, то это может повлиять на ставки по срочным депозитам еще до конца года. Однако до конца года остается меньше месяца, а ставки по депозитам для физических лиц, как правило, не меняются так быстро. Поэтому до конца текущего года мы не прогнозируем существенных изменений», — говорит Олег Заяц из Правэкс Банка.

Александр Супрунович из Кредобанка считает, что средняя ставка по депозитам в национальной валюте останется в пределах 12−13% к концу года. А притоку вкладчиков в конце года будут способствовать традиционные маркетинговые мероприятия.

Некоторые банки закрывают акции и почти сразу начинают новые. Например, в Правэкс Банке, где одна акция закончилась и сейчас идет розыгрыш подарков среди новых участников, говорит Олег Заяц. В то же время банк вскоре запускает акционный депозит.

«В скором времени стартует новый накопительный план для клиентов, в рамках которого они смогут накапливать в гривне или валюте на любые крупные покупки, вроде авто, квартиры или обучения. Услуга подразумевает не только удобный график, но и вариативную ставку. Сейчас новое предложение находится на завершающем этапе запуска», — анонсировал Олег Заяц новые возможности для клиентов.

«Глобус Банк изучает возможность пересмотра ставок по депозитам, однако не стоит ожидать каких-то принципиально существенных изменений, ведь ставки прочно привязаны к ставке по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако мы уже предложили клиентам ряд бонусов, например, ветераны и участники боевых действий получат дополнительный бонус к ставке +0,5%», — сообщил Дмитрий Замотаев.

Он добавляет, что акционные программы — это дополнительные проценты к базовым ставкам, и являются непродолжительными. Если не учитывать акции, объективными средними ставками гривневых вкладов, по его мнению, будут:

вклады на 3 месяца — до 9,5% годовых,

вклады от 9 месяцев до 1 года — 11% годовых,

вклады от 1 года до 2,5 лет — 13% годовых,

Как банки меняли ставки

Альянс Банк снизил ставку по гривневым вкладам на 9 месяцев на 0,15 п.п. — до 14,25% годовых.

Радабанк снизил доходность 3-месячных вкладов в нацвалюте на 1,25 п.п. — до 15,75% годовых. Ставки по депозитам на 6 месяцев увеличились на 0,25 п.п. — до 16% годовых. К ставкам по вкладам на 9 и 12 месяцев банк прибавил 1,5 п.п. Теперь частные вкладчики могут заработать на них 14,5% годовых.

Единственным крупным финучреждением, которое за последние две недели изменило ставки по депозитам в долларе, стал Укрэксимбанк. Доходность всей линейки долларовых вкладов уменьшена на 0,25 п.п. Больше всего банк платит сейчас по длинным вкладам — 0,85% годовых по депозитам на 9 и 12 месяцев. Заработки на вкладах на 3 месяца снизились до 0,7% годовых. Самая низкая ставка — по полугодовым вкладам — 0,6% годовых.

Самые высокие ставки на 3-месячные вклады — 15,75% годовых — можно получить в двух банках. Это Аккордбанк и Радабанк. На полугодовые вклады 16% годовых предлагает Радабанк. 16% годовых платит по 9-месячным вкладам Идея Банк.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.11.2024−02.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.11.2024−02.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.11.2024−02.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.