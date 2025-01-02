Доходность депозитов в крупных банках понемногу растет: кто платит больше

Крупные банки, как уже писал «Минфин», начали понемногу повышать ставки. Что будут предлагать вкладчикам, и где более высокие проценты могут найти частные клиенты в финучреждениях с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели средние ставки крупных банков-участников нашего обзора на 3, 6 и 12 месяцев выросли на 0,01 п.п., а на 9 месяцев — на 0,05 п.п. Меньше всего крупные финучреждения предлагают сейчас по коротким вкладам — на 3 месяца (11,42% годовых). Средняя доходность вкладов на 9 месяцев несколько выше: 12,3% годовых.

Больше всего банки сейчас платят по вкладам на полгода и год: в среднем 12,79% и 12,66% соответственно, чтобы стимулировать клиентов размещать деньги на более длинные сроки. Однако люди придерживаются другой стратегии.

«Сбережения все больше хранятся на краткосрочных депозитах или счетах, с акцентом на гибкость», — говорит Семен Бабаев, заместитель главы правления и руководитель главного управления бизнеса Правэкс Банка.

О том, что клиенты часто предпочитают короткие депозиты, говорят и в других финучреждениях.

Бизнес-клиенты Ощадбанка, как нам рассказывала член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая, в течение последних 3−4 лет предпочитают депозиты на 3−6 месяцев, растет среди них и спрос на открытие депозитов онлайн.

Мобильные сбережения предпочитают и физлица, говорил заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн. На этот год Ощад заложил дистанционное подписание депозитных договоров и договоров текущего счета (без банковской платежной карты) с использованием Дія-подписи. Кроме того, по его словам, для этой категории будут также проводить акции и расширять программы лояльности.

«Среди клиентов-физлиц сейчас самой большой популярностью пользуются краткосрочные депозиты на 3, 6 месяцев. На это мы реагируем релевантными процентными ставками и постоянно пересматриваем их для обеспечения предпочтений клиентов», — говорит начальник центра диджитал-маркетинга и электронной коммерции Укрсиббанка Лариса Абрамова. Банк, по ее словам, будет сосредоточивать усилия на обновлении депозитных продуктов и сервисов для физических лиц, ориентируясь на их потребности, и в этом году.

«В условиях экономической нестабильности и непредвиденных обстоятельств, клиенты стали более ориентированными на краткосрочные депозиты, которые позволяют иметь доступ к своим средствам, в случае необходимости. Это обусловлено желанием иметь большую гибкость в финансовых вопросах», — говорит директор департамента корпоративного бизнеса РВС Банка Олег Черненький и добавляет, что в прошлом году банк активно расширял депозитные программы для клиентов.

Кроме того, что клиенты начали отдавать предпочтение краткосрочным вкладам до трех месяцев в гривне, они также обращали особое внимание на надежность банка, подчеркивает эту тенденцию среди клиентов банка глава правления Агропросперис Банка Сергей Щепанский. «Сохранение средств стало основным мотивом размещения депозитов, тогда как получение прибыли отошло на второй план», — делится он еще одним наблюдением.

Следовательно, банки будут предлагать быстрый доступ к деньгам, «мобильные» вклады и фокус на накоплении.

К примеру, в Правэксе будут предлагать физлицам новый продукт: Накопительный план в национальной и иностранной валюте с вариативной ставкой до 20 лет. «Наши новые решения будут направлены, в частности, на клиентов, у которых есть возможность экономить и накапливать», — объясняет Семен Бабаев.

В банке Кредит Днепр будет предлагаться мобильный депозит «Свободный счет». Проценты здесь — 6% годовых в гривне; по сути, это бессрочный вклад под проценты, который предполагает свободное пополнение и частичное/полное снятие депозита. В плюс себе за прошлый год банк ставит возможности для частных вкладчиков «на новые деньги» разместиться под 16% годовых: акция продолжается с апреля 2024 года и до конца января этого года.

Увеличение сроков размещения наметилось в прошлом году и, судя по всему, будет продолжаться и в этом году, и банки учитывают профиль уже существующих клиентов.

«В Идея Банк депозиты начали класть на большие сроки — на 12 месяцев. Также существенно выросла средняя сумма депозита», — рассказывает директор по развитию бизнеса банка Владимир Малый. По его словам, по депозитам большинство вкладчиков, как и до начала полномасштабного вторжения, — это люди постарше. В разработке, по его словам, есть разные продукты, ориентированные на массовый сегмент, а также партнерские программы.

Первая заместитель главы правления Глобус Банка Елена Дмитриева говорит, что банк продолжит развивать долгосрочные депозиты со сроком размещения от 1 года. «Ведь эти средства мы можем направить на развитие кредитования и усовершенствование кредитных условий для заемщика», — объясняет она. Большие проценты смогут получить ветераны: в прошлом году банк внедрил отдельную программу поддержки этой категории клиентов («Банкинг для ветеранов»).

Как банки меняли ставки

Радабанк прибавил 0,25 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца, и по 0,5 п.п. — ко всем остальным ставкам гривневых депозитов. Теперь банк больше всего платит по полугодовым вкладам (16,5% годовых), 16% годовых можно заработать здесь на трехмесячных депозитах, 15% годовых — на вкладах на 9 месяцев и 1 год.

На 0,25 п.п. увеличил доходность двух срочных вкладов — самых коротких и самых длинных — Коминбанк. Ставка по трехмесячным вкладам выросла до 14% годовых, по годовым — до 14,75% годовых. Доходность вкладов на полгода и 9 месяцев банк увеличил на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых.

Банк Пивденный прибавил 0,5 п.п. к доходности гривневых депозитов на 3 и 6 месяцев. Ставки после повышения составили 13,75% годовых.

Альянс Банк повысил доходность вкладов на 9 месяцев на 0,25 п.п., после чего ставка по депозитам на 9 и 12 месяцев сравнялась (14,5% годовых). Также банк снизил проценты по двум более коротким срочным вкладам. Так, доходность трехмесячных вкладов похудела на 0,05 п.п. — до 14,15% годовых, полугодовых — на 0,1 п.п. — до 14,1% годовых.

Банк также снизил доходность срочных вкладов на 3 и 6 месяцев в долларе на 0,05 п.п. — до 0,7% годовых.

На евровклады на 3 и 6 месяцев снизил ставки ОТП Банк. Доходность этих вкладов сократилась на 0,5 п.п. — до 0,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.12.2024−30.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.12.2024−30.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.12.2024−30.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.