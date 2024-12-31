Смягчение валютных ограничений и диджитализация сервисов: чего ждут банкиры от 2025 года

В преддверии нового года «Минфин» спросил банкиров, как меняются украинские банки и их клиенты за годы масштабного вторжения, что финучреждения предложат своим клиентам в 2025 году, и какого позитива они ожидают для себя и для страны.

Как изменился «средний клиент»

За три года войны портрет клиента изменился почти во всех банках, с которыми пообщался «Минфин». Основные изменения: клиенты стали более осторожными, в приоритете — быстрый доступ к деньгам и возможность удаленного доступа к банковским услугам.

Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка, говорит, что по факту незадолго до полномасштабного вторжения его банк открывался как корпоративный, но сейчас превратился в универсальный. «Мы стали действительно универсальным банком со значительной, даже доминирующей долей розничного бизнеса. Тем не менее растет и портфель корпоративных клиентов», — говорит банкир.

О том, что с начала полномасштабного вторжения портрет клиента значительно изменился, говорят директор департамента корпоративного бизнеса РВС Банка Олег Черненький, а также глава правления Агропросперис Банка Сергей Щепанский. В условиях экономической нестабильности и непредсказуемых обстоятельств клиенты переориентировались на короткие депозиты, вырос спрос на карточные продукты, увеличились запросы на открытие счетов дистанционно, без необходимости посещения отделений.

«Основное изменение, которое произошло с клиентами с начала полномасштабного вторжения, — это, конечно, смена местонахождение клиентов. В определенный период времени около 40% наших клиентов сегментов Premium и Personal Banking находились за границей. В таких странах, как Германия, Польша, Испания и другие.

Впоследствии эта цифра снизилась до 19%. В начале действия военного положения почти 50% операций премиальных клиентов совершались за границей. Сейчас процент операций за границей намного меньше, что свидетельствует о том, что украинцы вернулись домой. Поэтому одной из ключевых потребностей клиентов был и остается непрерывный удаленный доступ к услугам и сервисам банка", — рассказывает начальник центра диджитал-маркетинга и электронной коммерции Укрсиббанка Лариса Абрамова.

Ее дополняет начальник центра маркетинга и прямых продаж потребительского кредитования Укрсиббанк Виолетта Дикфидан. По ее словам, клиенты стали более внимательно подходить к управлению своими финансами, в частности, к выбору кредитных продуктов.

«Увеличивается спрос на кредитные карты, ведь они обеспечивают возможность покрывать насущные потребности. Также мы наблюдаем, что больше клиентов предпочитают сервис „Выплаты частями“, что позволяет делать необходимые покупки без больших одновременных затрат», — сообщила она.

Об «осторожных» клиентах говорят и в Правэкс Банке.

«Портрет клиента изменился в направлении большей осторожности и роста спроса на цифровые услуги. Клиенты малого бизнеса — юридические лица и ФОП — стремятся минимизировать затраты времени на банковские операции, предпочитая онлайн-инструменты.

Спрос на краткосрочное кредитование для поддержания ликвидности бизнеса возрос, особенно для сфер торговли и услуг. Сбережения все больше хранятся на краткосрочных депозитах или счетах, с акцентом на гибкость. В целом клиенты стали более осторожными при выборе программ кредитования, опираясь на стабильность в своих финансовых решениях из-за неопределенности.

При выборе финансового учреждения критическими становятся надежность, безупречная репутация и качество обслуживания", — считает заместитель главы правления и руководитель главного управления бизнеса Правэкс Банка Семен Бабаев.

О «существенном» изменении портрета клиента говорят и в Ощадбанке, хотя добавляют, что основная масса клиентов — 75% — осталась в банке.

«Полномасштабная война существенно повлияла на клиентскую базу Ощадбанка, вызвав миграционные процессы внутри страны и за ее пределами. Изменился портрет клиента: уменьшение количества клиентов в возрасте 26−40 лет (-1,6%) и рост доли лиц старше 60 лет (+1,7%). Гендерный баланс несколько сместился в пользу мужчин (45% против 44% в 2022 году).

Выросла доля клиентов в сегментах «пенсионеры» и «социальные выплаты» (+2,1%), что связано с увеличением государственной поддержки ВПЛ и социально уязвимых слоев населения.

Диджитализация стала ключевым достижением: доля клиентов, использующих приложение Ощад 24/7, выросла с 31,1% до 48,7%. Количество безналичных транзакций в торговых точках увеличилось на 38%, в то время как операции по снятию наличных денег в АТМ уменьшились на 28%. Клиенты предпочитают хранить средства на карточных счетах и мобильных сбережениях, выбирая удобство и доступность", — приводит собственную статистику заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Детали изменений в части кредитования раскрыла член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая.

«С начала полномасштабного вторжения изменились потребности клиента в части целевого направления кредитных средств. Если к 2022 году 80% кредитов предоставлялось на пополнение оборотных средств и только 20% — на инвестиционные цели (покупка основных средств), то уже в 2024 году доля кредитов на инвестиционные цели увеличилась с 20% до 40%. Также существенно увеличилась средняя сумма кредита: 1,6 млн грн в 2021 году и 3,1 млн грн в 2024 году. Рост почти в два раза, что говорит о формировании тренда на капитализацию бизнеса», — рассказывает она.

В то же время, по ее словам, потребности малого и среднего бизнеса по обслуживанию текущих, карточных счетов и депозитов, по сравнению с 2021 годом, существенно не изменились.

«Клиенты хотят, чтобы у них была возможность быстрого проведения платежей и удобного сервиса в дистанционных каналах продаж. Привычка бизнеса размещать средства на депозитные счета сроком 3−6 месяцев сохраняется в течение последних 3−4 лет. Наблюдается увеличение спроса клиентов на пользование дистанционными сервисами, которые позволяют оформить банковские продукты онлайн (открыть текущий счет, депозит или оформить кредит)», — говорит Буткова-Витвицкая.

Средний бизнес-клиент существенно не изменился и в Радабанке, говорит начальник департамента активных операций корпоративного бизнеса банка Андрей Чернобай.

«Тем не менее значительными изменениями является адаптация бизнеса к новым требованиям, установленным европейскими институтами. Это включает в себя внедрение социальных и экологических стандартов, улучшение финансового учета и управления на предприятиях. В частности, украинские компании внедряют европейские практики корпоративной социальной ответственности, энергоэффективности и устойчивого развития. Важным аспектом является также улучшение системы финансовой отчетности, которая стала более прозрачной и отвечает международным стандартам», — объясняет он.

«Что касается клиентов-физических лиц — можно отметить изменение портрета, ведь он стал более диджитализованным, молодым и географически разнообразным. Современный клиент предпочитает быстрые цифровые решения, более взвешенно подходит к финансовым решениям, особенно долгосрочным, и активно использует дистанционные каналы обслуживания.

При этом он больше ориентирован на гибкие финансовые инструменты и продукты с дополнительными преимуществами в виде кешбеков и программ лояльности", — добавляет заместитель главы правления Радабанка Дмитрий Старостенко.

«Клиенты достаточно быстро адаптировались к новым реалиям, осуществив релокацию бизнеса из прифронтовых территорий, и сфокусировались на расширении новых возможностей на рынке. Стоит отметить, что бизнес сосредоточился на своей энергонезависимости и увеличил спрос на инвестиционные кредиты, направленные на реализацию энергоэффективных проектов», — говорит член правления Сенс Банка Андрей Соколов.

Заметным изменением он называет увеличение потребности в дистанционном формате взаимодействия клиента и банка. Сейчас, по его словам, есть «максимально высокий» запрос на онлайн-покупку продуктов и оформление сервисов.

Если 2022 год был годом выживания, а 2023 — годом обеспечения устойчивой деятельности, то 2024 год стал годом инвестиционных планов, считает заместитель главы правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион. По его мнению, в следующем году эти инвестиционные планы должны активно внедряться.

«Конечно, учитывая ситуации безопасности. Потому что военные риски остаются основным барьером для активного строительства новых промышленных и инфраструктурных объектов», — резюмирует он.

Что банки предложат клиентам в новом году

Детали своих планов банки не любят разглашать. «Планы любят тишину, особенно в условиях военной неопределенности и экономических вызовов», — говорит первая заместитель главы правления Глобус Банка Елена Дмитриева. Однако финансисты раскрыли «Минфину», на каких клиентов, продукты и направления будут ориентироваться в следующем году.

Корпоративные клиенты

Самые мощные программы для бизнеса на следующий год — у двух государственных банков: Ощадбанка и Сенс Банка. В частности, Сенс Банк продолжит «реализовывать новые государственные и международные программы поддержки украинского бизнеса, в частности, грантовые программы и программы распределения рисков».

Ощадбанк будет расширять сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности, ЕБРР, BGK, ЕИФ и другими, с применением механизмов риск-шеринга, сообщили в Ощадбанке.

«С ЕБРР планируется реализовать новую программу по поддержке кредитования на покупку энергогенерирующего оборудования. Сотрудничество с BGK предполагает поддержку финансирования коммунальных предприятий и муниципалитетов. Сотрудничество с другими международными финансовыми организациями будет направлено на комплексную поддержку клиентов ММСБ», — уточнили в финучреждении.

В Сенс Банке планируется создать центр экспертизы грантовых программ. Это будет своего рода хаб для сопровождения бизнеса в течение полного цикла — от обращения клиента до освоения грантовых средств. Также мы готовим кросс-сегментный карточный продукт, который существенно упростит ведение бизнеса частным предпринимателям", — говорит Андрей Соколов.

Кредиты

Елена Дмитриева из Глобус Банка, говорит, что банк будет в первую очередь делать акцент на развитие государственных кредитных программ. «Ведь на них у нас самый большой спрос», — уточняет она. Банк также будет развивать партнерские программы с производителями и дилерами оборудования, техники, автотранспорта.

«Планируем расширить партнерскую сеть и автоматизировать взаимодействие с партнерами. Особый акцент на энергокредитах и кредитовании ОСМД», — детализирует Елена Дмитриева.

«Большие планы развития корпоративного сегмента и отдельно — лизинга, который выделен в отдельное направление. В этом году он показал очень хороший рост. То же самое могу сказать и о гарантийном бизнесе», — делится планами глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

В Ощадбанке намерены активно развивать корпоративное кредитование. По данным финучреждения, это и залоговое, и беззалоговое кредитование.

«Планируем активно развивать стандартные условия ипотечного кредитования, в том числе планируем запуск партнерских программ с девелоперами на индивидуальных условиях для уменьшения финансовой нагрузки для наших клиентов.

В планах — улучшение условий кэш-кредитования в части увеличения возможной суммы кредита до 1 млн грн и запуск нового проекта по кредитованию совместно с финансовыми институтами, как, например, ЕБРР", — рассказал он.

Реализация новых кредитных решений для ФОП планируется в Правэкс Банке. Много планов по этому направлению и у Сенс Банка. В частности, банк готовит запуск кредитного конвейера для ФОП и малого бизнеса, говорит Андрей Соколов. «Это будет онлайн-решение и оформление кредитов», — добавил он.

В Радабанке, сообщил Андрей Чернобай, намерены внедрить новую систему финансового скоринга. По его словам, это поможет быстрее и эффективнее принимать решения по кредитованию, используя автоматизированные алгоритмы оценки рисков и предоставления кредитов.

Диджитал для бизнеса

Удобство для бизнес-клиентов в использовании банковских услуг онлайн у банков «на карандаше».

РВС Банк в новый год входит с проектом открытия счетов онлайн для юридических лиц, сообщил Олег Черненький. По его словам, банк также продолжит совершенствовать мобильный банкинг — как для бизнеса, так и для физлиц.

В Радабанке на следующий год также было заложено развитие систем удаленной идентификации и обслуживания бизнеса. Правэкс запланировал «полный онлайн-онбординг юридических лиц», говорит Семен Бабаев.

Для платежей и переводов банки также предусмотрели новые возможности. В частности, в Правэкс Банке говорят, что интегрируют QR-НБУ для облегчения процесса оплаты для бизнеса и их клиентов. В Ощадбанке создают b2c-решения для компаний, что позволит им проводить зачисления или выплаты переводов физическим лицам по любым реквизитам IBAN/PAN/cash/мобильное приложение.

В Радабанке планируют расширять цифровой документооборот. По словам Андрея Чернобая, это позволит бизнесу снизить время на обработку и уменьшить расходы на бумажные носители.

В Агропросперис Банке для бизнес-клиентов предусматривается «внедрение онлайн-открытия счетов, гарантий, документарных операций и расширение партнерских программ», — говорит Сергей Щепанский. На развитии документарных операций и инструментов торгового финансирования будут фокусироваться и в Сенс Банке.

Что предложат физлицам

Банки собираются оживлять розничное кредитование.

«На следующий год планируем запустить несколько крупных проектов в розничном сегменте — уверен, рынок обратит на них внимание. Банк также намерен сосредоточиться на розничном кредитовании. К сожалению, я не могу говорить о конкретных планах, но это действительно серьезные проекты», — говорит Иван Свитек.

По его мнению, у этого направления все еще значительный потенциал, который начнет динамично расти, когда риски безопасности снизятся или будут полностью нивелированы.

Это направление интересно и Правэкс Банку. «Мы будем возобновлять осторожное кредитование клиентов с официальными доходами, предлагая им действительно конкурентные и выгодные условия кредитования», — рассказывает Семен Бабаев.

Елена Дмитриева рассказала, что Глобус Банк будет активизировать ипотечное кредитование. «Главным образом, через развитие партнерских программ с девелоперами, а также участием в программе „єОселя“, ведь, по прогнозам, в 2025 году около 30% всех сделок на первичном рынке будут заключаться именно благодаря государственной ипотечной программе», — считает она.

В Ощадбанке обещают цифровизацию кредитных продуктов, усовершенствование мобильного приложения, а также разработку новых платежных карт.

Радабанк планирует запуск кэш-кредитов. «Основным преимуществом продукта будет быстрое и удобное оформление онлайн в мобильном приложении RB24», — рассказал «Минфину» Дмитрий Старостенко. В банке также будут продолжать развитие СЭП-переводов, и программы лояльности для клиентов «на основе кешбеков и карт лояльности торговых сетей».

В РВС Банке обещают новые функции для удобного и эффективного управления финансами в мобильном банкинге, а в Агропросперисе — «ряд новых сервисов и продуктов для физических лиц, в частности, удаленную идентификацию и виртуальные карты». Также, по словам Сергея Щепанского, в планах — запуск быстрого кеш-кредитования и продажа страховых продуктов.

Какие ожидания у банков в 2025 году

Меньшая часть банков воздержались от ответов на этот вопрос, но из ответов большинства — это смягчение валютных и регуляторных ограничений, а также надежды, что налог на прибыль банков «задним числом» останется в прошлом.

В ноябре НБУ проводил опрос по валютным ограничениям среди банков, и 20 декабря обнародовал ряд точечных смягчений. Впрочем, другой вопрос — а именно покупка американских трежерис — отнесен регулятором к схемным. НБУ по этому поводу присылал письмо банкам, в котором рекомендовал усилить финмониторинг по операциям инвесткомпаний. Пока, вместо смягчения, НКЦБФР запретит вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины до конца военного положения.

Однако банки ожидают, что в следующем году НБУ эти ограничения будет смягчать.

«Обобщено, ожидаем изменений, которые будут способствовать стабильному развитию финансового сектора и экономики в целом. В том числе — это смягчение валютных ограничений, что позволит банкам более гибко управлять валютными рисками и расширит возможность международного сотрудничества», — говорят в Радабанке.

На это же надеется и Иван Свитек, который уточняет, что «хотелось бы значительных послаблений по поводу валютных ограничений». По его словам, нынешние ограничения сдерживают запуск одного из проектов банка, работа над которым стартовала еще до начала полномасштабного вторжения.

Смягчение регуляторных ограничений, считают в Агропросперис, окажет положительное влияние на рынок — это позволит клиентам более свободно пользоваться своими средствами. Банк также надеется на расширение государственных и международных программ поддержки малого и среднего бизнеса. «Это может сыграть важную роль в оживлении предпринимательской деятельности», — говорит Сергей Щепанский. Инициативы по увеличению финансирования государственных программ ждет и Андрей Чернобай из Радабанка. Другое его ожидание — законодательные инициативы, направленные на защиту прав банка, как кредитора.

В РВС Банке надеются на упрощение процедур для банков и развитие цифровых финансовых инструментов. А также — на законодательные инициативы, которые будут стимулировать инвестиции и облегчать условия для бизнеса, говорит Олег Черненький.

В Кредит Днепр тоже ждут регуляторных новаций. «Ключевое изменение, которое очень хотелось бы увидеть, — это переход к тому подходу относительно надзорных процедур, который работает в европейском регуляторе, а именно „principle based supervision“ — с акцентом в надзорных процедурах на то, насколько банки придерживаются принципов надлежащей деятельности, возможно, уменьшив внимание в части мелких формальных аспектов», — говорит глава правления банка Сергей Панов. По его мнению, это поможет банкам сконцентрироваться на своей ключевой деятельности.

Что касается ретроспективного налогообложения банков, то в этом вопросе НБУ был на стороне банков и выступал против того, чтобы этот налог «задним числом» вводился второй год подряд. Критиковал этот шаг и МВФ.

«Прежде всего я хотел бы, чтобы практика ретроспективного и выборочного налогообложения для банков прекратилась. Я понимаю, что военные вызовы требуют сложных решений, но это в целом стратегически опасный для экономики тренд», — говорит Иван Свитек из Юнекс Банка.

«Ожидаем, что практика изменения налоговой нагрузки на банки в конце года все же изменится. Банки должны планировать свою деятельность, развивать новые направления, вкладывая в это развитие собственную прибыль. По крайней мере, налоги должны быть как минимум справедливыми, понятными и системными, — надеется Елена Дмитриева из Глобус банка.

«Очевидно, все банки и бизнес хотели бы видеть постепенную либерализацию и дерегуляцию, стабильность и предсказуемость курса национальной валюты. Однако все изменения будут зависеть от макроэкономической ситуации и событий на фронте», — подытоживает начальник управления по работе с международными компаниями Укрсиббанка Виталия Юхновская.

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Какого позитива они ждут для страны

Андрей Чернобай из Радабанка ожидает продления финансовой и военной помощи стран-партнеров, что позволит возобновить бизнес-отрасли, которые за время военного положения прекратили или снизили свою деятельность.

Сергей Щепанский из Агропросперис Банка ожидает улучшения ситуации безопасности и активизации программ восстановления, которые откроют новые возможности для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

«Как аграрный банк, мы надеемся на улучшение урожаев, цен на агропродукцию и рост объемов экспорта, что будет способствовать стабилизации экономики страны», — добавляет он.

«Постепенное движение Украины в сторону Европы дает надежду, что стране все же удастся хотя бы в определенной степени решить самые значительные болевые точки. Здесь я говорю о коррупции, защите прав собственности, простоте ведения бизнеса, стабильности налоговой системы, прозрачности таможни. В целом все то, что неоднократно становилось предметом громких скандалов и журналистских расследований», — говорит Иван Свитек из Юнекс Банка.

Интеграций в международные экономические структуры ожидает Олег Черненький из РВС Банка. Он также надеется на стабилизацию экономики и развитие новых технологий. Все это, по его словам, позволит привлечь инвестиции и укрепить финансовую систему страны, что сделает ее более устойчивой к экономическим кризисам.

Сергей Панов из банка Кредит Днепр считает, что институционально банковская система готова к тому, чтобы полностью обеспечить инфраструктуру для заведения инвестиций, международной помощи и ее надлежащего использования в финансировании восстановления.

«Наверное, значительные положительные изменения вряд ли произойдут до окончания полномасштабной войны. Как только это случится, очень хотелось бы, чтобы оправдались те ожидания и заверения от наших иностранных партнеров в части содействия восстановлению экономики страны.

Считаю, что чем раньше инвестиции начнутся, тем раньше наша экономика будет расти и тем больше вероятность, что украинцы, вынужденно покинувшие нашу страну, вернутся домой", — сообщил он.

На приток международных инвестиций, вхождение международных бизнесов на рынок в Украине, наращивание объемов деятельности надеется и Виталия Юхновская из Укрсиббанка. «Нам важно быть рядом в этот момент и поддержать бизнес», — добавляет она.

Андрей Соколов из Сенс Банка говорит, что банк уже работает над привлечением инвестиций для восстановления экономики Украины и поддержки бизнеса. «А также мы с нетерпением ждем возвращения наших граждан в Украину», — добавляет банкир.