Банкиры рассказали, как изменят доходность депозитов в начале года

«Минфин» подвел «депозитные итоги»: с какими вызовами столкнулись банки в конце года, какими депозитными ставками банки заканчивают год, и ожидать ли увеличения процентов по вкладам в следующем году.

Вызовы «под елку»

Вместо спокойных рождественских праздников, банки решают проблему, которая возникла на прошлой неделе из-за взлома госреестров. Может ли эта проблема сказаться на открытии и закрытии депозитных вкладов, и их обслуживании: пролонгации и начислении процентов, и других операциях по депозитам?

Большинство опрошенных банков пообещали нам, что нет. В частности, об этом говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

«Работаем в стандартном режиме», — заверил он. Аналогичный комментарий ситуации мы получили и от руководителя проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка Максима Гончарука.

«В первый день после сбоя были неудобства именно в процессе открытия вкладов, но клиенты этого почти не ощутили», — уточняет он. «Что касается депозитных вкладов, а именно открытия/закрытия, начисления процентов, пролонгации и т. д. , сбой в госреестрах, который произошел в конце прошлой недели, на клиентов не повлиял», — подтвердили «Минфину» в Ощадбанке.

«Все процессы, включая начисление процентов, пролонгацию вкладов, происходят в штатном режиме», — говорят в Пиреус Банке.

«Кибератака на реестры внесла определенные сложности в работу банков», — рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. В то же время он добавляет, что отсутствие доступов к реестрам, собственно, почти не повлияло на процессы, связанные с депозитами, открытием счетов, эмиссией карт, оформлением беззалоговых кредитов. Зато это повлияло «на выдачу кредитов, обеспеченных залогом или ипотекой, поскольку внесение обременения банком на время отсутствия доступов к реестрам невозможно».

Впрочем, не под запись, банкиры говорят, что некоторые сложности в связи с вкладами во время сбоя они ощутили.

«Прямого влияния сбоя в госреестрах на процедуры открытия счетов, начисление процентов, пролонгацию депозитов и т. п. не было. Однако он поставил банки перед сложным выбором: при открытии счета банк должен проверить информацию в госреестре должников и, если было соответствующее обращение исполнителя, сообщить ему о факте открытия такого счета.

На данный момент это невозможно и каждый банк по своему усмотрению, оценивая риски, принимает решение, продолжать ли открывать счета, или подождать возобновления работы реестра", — рассказали нам в одном из банков на условиях анонимности.

До конца года НБУ проводит обсуждение в части изменений по функционированию системы киберзащиты банков, сообщал регулятор на прошлой неделе. Следовательно, вопрос усиления безопасности переходит на следующий год.

Будут ли расти проценты по вкладам

18 декабря НБУ выпустил отчет о финансовой стабильности. Согласно ему, выросли валютные риски («средне») и риски ликвидности («умеренно»). Произошли и изменения профиля ликвидности банков, причем — неоднородно.

После ужесточения требований по обязательному резервированию, свободных денег в банках стало меньше. Вложения банков в трехмесячные депозитные сертификаты уменьшились в три раза, по сравнению с сентябрем.

Госбанки же, чтобы обеспечить повышенное обязательное резервирование, размещение в трехмесячные сертификаты сократили «почти до нуля», вложения в депозитные сертификаты овернайт — «заметно снизили».

«Такое изменение структуры ликвидных средств потребует от банков более активного управления ликвидностью, поэтому можно ожидать более привлекательные условия привлечения клиентских средств. Банки в дальнейшем полагаются на средства клиентов, как основу собственного фондирования, ожидают дальнейшего роста средств населения и бизнеса. Ужесточение требований к обязательным резервам в дальнейшем стимулирует банки сосредотачиваться на привлечении срочных средств», — говорится в отчете НБУ.

Пока объемы средств бизнеса и населения в банках растут, а значит, банкам хватает свободных денег, чтобы не повышать существенно ставки по вкладам.

Пока что объемы средств бизнеса и населения в банках растут, а значит, банкам хватает свободных денег, чтобы существенно не повышать ставки по вкладам.

За последние две недели к доходности вкладов в гривне на все сроки 1 п.п. добавил РВС Банк. После изменений банк платит по годовым вкладам 13% годовых, ставки на полгода и 3 месяца достигли 12% годовых. Зато банк незначительно уменьшил ставки по бессрочным вкладам в валюте.

Средние ставки участников депозитного обзора «Минфина» в декабре изменились следующим образом:

Крупные банки сократили ставки на все срочные вклады в гривне, но несущественно. Доходность годовых и полугодовых вкладов, а также вкладов на 3 месяца снизилась на 0,04 п.п. Ставки по этим депозитам в декабре в среднем составили 12,65%, 12,76% и 11,39% годовых. Доходность вкладов на 9 месяцев уменьшилась лишь на 0,02 п.п. (до 12,26% годовых).

сократили ставки на все срочные вклады в гривне, но несущественно. Доходность годовых и полугодовых вкладов, а также вкладов на 3 месяца снизилась на 0,04 п.п. Ставки по этим депозитам в декабре в среднем составили 12,65%, 12,76% и 11,39% годовых. Доходность вкладов на 9 месяцев уменьшилась лишь на 0,02 п.п. (до 12,26% годовых). При этом малые банки повышали ставки почти по всем срочным вкладам. Больше всего в декабре выросли средние ставки по коротким вкладам на 3 месяца (+0,92 п.п. — до 13,19% годовых). Доходность годовых и полугодовых вкладов выросла на 0,2 п.п. (до 13,99% и 13,54% годовых соответственно). Ставки по вкладам на 9 месяцев выросли на 0,27 п.п. — до 14,03% годовых.

Что говорят банкиры

Крупным банкам придется повышать ставки по депозитам, считает директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец.

«Национальный банк, повысив учетную ставку в декабре, уже дал сигнал рынку, что готов к более жесткой монетарной политике для усмирения инфляции. Если темпы инфляции будут оставаться устойчивыми в течение следующих недель и месяцев, или даже ускорятся, можно ожидать новых шагов от регулятора.

Возможно, и не в части учетной ставки, но как минимум в части процентной политики. Поэтому, по моему мнению, определенного роста процентов по депозитам ждать можно. Первыми, как всегда, будут малые и средние финучреждения. Но и крупным банкам, думаю, придется пересматривать ставки по вкладам в сторону роста", — считает она.

Другие финучреждения с этим соглашаются, хотя и признают, что прогнозировать на первый квартал уровень ставок сейчас довольно сложно. Факторы, которые будут формировать депозитную политику банков, остаются теми же: инфляция, валютные колебания и монетарная политика НБУ.

«Дальнейшая динамика стоимости привлечения средств от населения в первом квартале 2025 года в значительной степени будет зависеть от макроэкономических факторов, таких как уровень инфляции и стабильность гривны. Рынок депозитов чувствителен к этим изменениям, и банки могут корректировать свои предложения, чтобы оставаться конкурентоспособными и отвечать потребностям клиентов», — говорят в Пиреус Банке.

«Учитывая прогнозы экономических показателей на первый квартал 2025 года, можно ожидать определенного повышения стоимости привлечения средств от населения, в частности, из-за возможного роста процентных ставок по депозитам», — соглашаются в Ощадбанке.

«Сценарий увеличения стоимости депозитов в первом квартале вполне возможен. Многое будет зависеть от дальнейших монетарных решений НБУ. Если НБУ продолжит увеличивать учетную ставку, реагируя на ускорение инфляции, то это с высокой вероятностью приведет к пересмотру банками ставок по депозитам», — говорит начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

В целом прогнозы банкиров по повышению ставок колеблются в пределах от 0,5 до 1,5%.

«В первом квартале 2025 года предполагаем незначительный рост процентных ставок по вкладам. Но этот рост будет небольшим — в пределах 0,5−1% годовых, и будет связан в основном с ростом инфляции в конце 2024 — начале 2025 года и желанием банков удержать средства, которые поступят на счета клиентов в этот период», — говорит Максим Гончарук из ОТП Банка.

«Учитывая то, что учетную ставку НБУ увеличил, цены на депозитные сертификаты выросли, а также, учитывая и темпы роста инфляции, есть большая вероятность, что это все вместе повлияет на удорожание привлечения средств от населения в 1 квартале 2025 года. По ожиданиям — это 1−1,5 п.п.», — прогнозирует Александр Супрунович из Кредобанка.

«Прежде всего стоит отталкиваться от размера учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. После последнего увеличения этих ставок на 0,5 п.п. особых изменений в депозитных ставках, по крайней мере, до конца января не произойдет. Базовая доходность по гривневым вкладам будет держаться предыдущих средних показателей: короткие — 9,5−10% годовых, вклады 9−12 мес. — 12% годовых, а долгосрочные (от 1 года и выше) — 13% годовых. Единственное отличие с ноябрем — немного увеличенные бонусные проценты за открытие/пролонгацию вклада: до 1−1,5 п.п. к имеющимся базовым ставкам.

Что будет в феврале и марте — пока говорить рано. Но, в случае изменения учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам, банки могут пересмотреть доходность гривневых депозитов", — считает Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.12.2024−23.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.12.2024−23.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.12.2024−23.12.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.