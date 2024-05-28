Инвестиции в ОВГЗ: как собрать идеальный портфель

Из инструмента для «избранных» ОВГЗ уверенно переходят в категорию «массового продукта». В то же время инвестиции в облигации обладают рядом особенностей, учитывая которые, можно увеличить доходность вложений, а забыв о них — потерять деньги.

В последние годы ОВГЗ становятся более популярными среди украинцев. В начале февраля 2022 года на руках у физлиц было государственных облигаций менее чем на 26 млрд грн, а сейчас эта сумма приближается к 62 млрд. Этому способствует сочетание нескольких факторов.

В первую очередь это упрощение покупки ценных бумаг. ОВГЗ можно купить в приложении «Дія», а также в приложениях нескольких банков и финансовых компаний. Процесс покупки происходит полностью дистанционно и занимает несколько минут, даже в том случае, если человек инвестирует в ценные бумаги впервые и для этого нужно открыть специальный счет. К тому же ряд банков и брокеров либо полностью отменили комиссии за покупку ОВГЗ, либо сделали их сугубо символическими.

На этом фоне доходность государственных облигаций превышает ставки банковских вкладов, особенно ввиду того, что доходы по ОВГЗ не облагаются налогом, а с процентов по депозитам взимается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

К тому же военные облигации с момента своего запуска позиционировались не только как инструмент заработка, но и как способ поддержать государство во время войны.

Выбираем валюту инвестиций

В настоящее время гривневые ОВГЗ с погашением примерно через год можно купить с доходностью 15,5% годовых. Долларовые ценные бумаги на такой срок принесут около 4%.

«В последние несколько лет гривневые ОВГЗ по своей доходности превосходят доходность по валютным, если сравнивать в гривневом эквиваленте. А учитывая, что для отечественного инвестора, который проживает в Украине, валютой для расходов является гривна, вполне логично, что ОВГЗ, номинированные в гривне, должны составлять большую пропорцию в ОВГЗ-портфеле», — считает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Вместе с тем, если говорить о планировании будущих доходов, то здесь в выборе гривневых или валютных облигаций ключевой вопрос заключается в том, какой вы ждете будущий курс. Посмотрим, как это можно рассчитать на практике.

Предположим, что сейчас у вас сбережения в гривне. И вы решили купить за них денежные облигации. К моменту написания статьи курс покупки доллара составил 40,45 грн. Исходя из того, что цена одной долларовой облигации составляет $1 тыс., чтобы купить ее, придется потратить 40 450 грн. За год эта облигация принесет 4%, в итоге у вас будет $1 040.

В то же время за те же 40 450 грн вы могли бы купить гривневые бумаги, которые, исходя из ставки 15,5%, за год превратятся в 46 720 грн.

Теперь 46 720 делим на 1 040 и получаем 44,92. Это именно тот курс гривны по отношению к доллару, при котором вы при гривневых и долларовых инвестициях получите одинаковый доход. Дальше уже вопрос веры и ожиданий. Если вы убеждены, что гривна будет более крепкой, то есть смысл покупать облигации в национальной валюте, а если прогнозируете ее более существенное ослабление, стоит выбирать валютные.

Например, среднегодовой курс доллара, по прогнозу МВФ на следующий год, составит 45,8 грн/$; управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман предполагает, что в следующем году он достигнет 48,3 грн/$. С другой стороны, в прошлом году прогнозы стремительного обвала гривны не оправдались и гривневые бумаги тогда оказались более доходными.

«На данный момент можно выделить два типа инвесторов в ОВГЗ. Первые, которые активно инвестируют в гривневые бумаги, учитывая высокие ставки по ним, много вариантов по срокам и веру в украинскую валюту. Вторая категория более консервативная. Они держат большую часть, а иногда и все инвестиции в валютных бумагах. Эта стратегия обеспечивает им почти в три раза меньшую доходность, по сравнению с гривневыми ОВГЗ, но для них это спокойствие в части ослабления национальной валюты», — рассказал «Минфину» руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

По мнению Сергея Гончаренко, соотношение между гривневыми и валютными облигациями может составить 70/30. В этом случае долларовые ОВГЗ будут хеджем в долгосрочных инвестициях от резкого обесценивания гривны.

Согласно официальной статистике, украинцы держат примерно равные части сбережений в валютных и гривневых бумагах. Среди приобретенных ими 50,7% номинированы в гривне, 46,4% — в долларах и еще 2,9% — в евро.

Интересно, что даже у руководителей НБУ взгляды на размещение собственных средств отличаются. Анализируя их декларации, «Минфин» выяснил, что ОВГЗ владеют четверо из них. При этом глава Нацбанка и его заместитель Алексей Шабан инвестировали в долларовые бумаги, а другие заместители, Сергей Николайчук и Дмитрий Олейник, — в гривневые.

Обеспечиваем постоянный приток денег

Часто среди преимуществ инвестиций в облигации называют возможность продать их на вторичном рынке, если срочно понадобятся деньги. Однако здесь следует учитывать несколько важных аспектов. Во-первых, у некоторых банков, которые предлагают ценные бумаги, нет функции их продажи. Теоретически, их все же можно продать на бирже, но это будет очень сложная процедура.

Кроме того, даже если брокер предлагает возможность не только купить, но и продать бумаги, то это он делает со спредом. То есть он выкупит облигацию дешевле, чем продал. Например, в приложении ICU цена продажи облигации с погашением в 2027 году составляет 1 116 грн, а цена, по которой брокер готов ее выкупить, — 1 073 грн. Поэтому, если инвестор купит эту бумагу, а затем передумает и продаст ее, на операции он потеряет 43 грн, или 3,85% вложенных средств.

Учитывая спреды, в брокерской компании Кинто редакции посоветовали для лучшей доходности держать облигации до погашения, а не продавать их досрочно.

В то же время следует понимать, что ситуации возникают разные и деньги могут понадобиться срочно. Для того, чтобы подстраховаться, инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко дал несколько лайфхаков.

Первый — использовать ладдеринг или же лестничную стратегию. Она предполагает инвестирование в облигации с разными сроками погашения, что позволяет обеспечить постоянный поток доходов в разные периоды. Например, вместо того, чтобы купить бумаги с погашением только через два года, выбираем 4 разных вида ОВГЗ, которые будут погашены ориентировочно через 6, 12, 18 и 24 месяца. Благодаря этому каждые полгода будем получать обратно часть средств.

Вторая стратегия — барбелл или же гантельная. Согласно ей, инвестор выбирает долго- и краткосрочные бумаги, избегая среднесрочных. Благодаря этому первые приносят более высокий доход, а вторые обеспечивают получение средств в ближайшем будущем. Если же потребности у них не возникает, можно вновь покупать краткосрочные ОВГЗ.

Что выбрать: краткосрочные или долгосрочные бумаги

Еще один вопрос, на который должен ответить инвестор: какие бумаги более выгодно покупать — на короткий или долгий срок.

Самая высокая доходность, которую нашел «Минфин» по гривневым облигациям, составляет 17,25% годовых, такие выплаты предусматривают ОВГЗ с погашением в июле 2027 года. Хотя еще в конце 2022 года можно было купить облигации, которые приносили 23% годовых.

Причина падения доходности в снижении учетной ставки НБУ. Если после начала полномасштабной войны она взлетела до 25% годовых, то с лета прошлого года регулятор начал ее поэтапное снижение, и сейчас она составляет 13,5% годовых. Ставка НБУ — один из главных ориентиров Минфина для установки доходности государственных бумаг.

Значит, снижение ключевой ставки регулятора позволяет правительству привлекать средства под более низкие проценты. По всей вероятности, НБУ продолжит снижение учетной ставки, ведь инфляция сохраняется на низком уровне — по итогам апреля в годовом измерении она составила 3,2%.

«НБУ видит определенное пространство для дальнейшего смягчения процентной политики при сохранении благоприятных макрофинансовых тенденций. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году», — заявляют в Нацбанке.

Если учетная ставка продолжает снижаться, доходность по облигациям также пойдет вниз. В этом случае самым логичным действием инвестора было бы купить долгосрочные ОВГЗ и зафиксировать доходность в то время, как проценты по новым выпускам и на вторичном рынке будут падать.

«С учетом того, что учетная ставка НБУ до конца года может снизиться до 13%, логично фиксировать сейчас большую доходность через покупку ОВГЗ со сроком погашения более года, оптимальный срок погашения 2−3 года», — считает Сергей Гончаренко.

Об этом говорит и Андрей Величко: «Учитывая постепенное и плановое уменьшение учетной ставки и, как следствие, снижение процентных ставок, лучшим лайфхаком сегодня является покупка длинных бумаг».

В то же время здесь следует учитывать, что планы НБУ по снижению учетной ставки — это лишь прогнозы, а не обязательства. Если инфляция ускорится, например, из-за падения гривны, повышения коммунальных тарифов или других факторов, регулятор всегда может изменить свою стратегию, чтобы затормозить инфляцию.

Поэтому, как и в вопросах лучшей валюты облигаций, выбор краткосрочных или долгосрочных бумаг касается в первую очередь веры каждого конкретного инвестора. Как «Минфину» объяснили в Кинто, если инвестор ожидает, что ставка начнет расти, тогда целесообразно покупать «более короткие» облигации, а если прогнозирует снижение — «более длинные».

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Учитывая, что никто из нас не может наверняка сказать, как будет меняться курс и учетная ставка, самый лучший вариант — это диверсифицировать инвестиции, а соотношение различных ценных бумаг корректировать, согласно собственной склонности к риску.