Минфин снижает доходность ОВГЗ: просчитываем выгодность вложений в них с учетом курса

По данным НБУ, за 4 месяца 2024 года Минфин привлек в бюджет от размещения ОВГЗ на аукционах 102,9 млрд грн, $763,6 млн и 557,2 млн евро . За этот же срок на погашение внутренних долговых обязательств было направлено 26,1 млрд грн, $810,9 млн и 555,5 млн евро.

То есть за январь — апрель 2024 года заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке на 74,9 млрд грн в эквиваленте превысили выплаты по ОВГЗ. Всего же с начала войны к 30 апреля 2024 года на первичных аукционах правительство привлекло 657,1 млрд грн, $6,38 млрд и 2,27 млрд евро при погашении за этот же период ценных бумаг и процентов по ним на 455,5 млрд грн, $6,95 млрд и 1,81 млрд евро.

Учитывая, что средства от продажи ОВГЗ направляются не только на финансирование социальных расходов, а, в первую очередь, на военные нужды, вопрос дальнейшего активного размещения облигаций сейчас актуален как никогда.

Международная финансовая помощь, собираемые налоги и размещение облигаций позволяют финансировать бюджетный дефицит без включения «печатного станка».

В последние годы нерезиденты сильно сократили свои вложения в наши облигации. Поэтому для государства принципиально важным сейчас является увеличение вложений в ОВГЗ не только банков и бизнеса, но и населения. Ведь граждане держат на банковских счетах более 1 трлн гривен в эквиваленте и являются именно тем инвестором, который пока лишь частично вовлечен Минфином в финансирование бюджета через покупки ОВГЗ.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Граждане активно наращивают вложения в ОВГЗ: на момент написания статьи они составили 62,49 млрд гривен в эквиваленте. Но их объем все еще небольшой, по сравнению с портфелем банков (690,91 млрд грн) и бизнеса (163,41 млрд грн).

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Как и почему снижается доходность ОВГЗ

В последнее время Минфин планомерно снижает доходность ОВГЗ в гривне. Для этого у чиновников есть все предпосылки: официальная инфляция сохраняется на рекордно низком уровне (3,2% в годовом выражении по итогам апреля), Нацбанк постепенно снижает учетную ставку, снова активизировалось поступление международной финансовой помощи.

Снижать доходность облигаций позволяет искусственное ограничение объема бумаг, предлагаемого на аукционе.

Например, 21 мая при объемах предложения каждого вида облигаций по 3 млрд грн, объем поданных заявок инвесторами на срок 665 дней составил 9,657 млрд грн, т. е. превышал более чем в 3,2 раза объем предложения Минфина. А на срок 1190 дней спрос составил 14,373 млрд грн, то есть в 4,79 раза превышал объем предложения облигаций.

Такая тактика Минфина увеличивает конкуренцию между инвесторами и позволяет снижать доходность по ОВГЗ:

Уже давно на первичном рынке не предлагают до 20% годовых по длинным бумагам и до 18% по коротким. Например, в апреле 2024 года максимальная доходность гривневых ОВГЗ на длинный срок составила только 18,3% годовых.

Поэтому желание инвесторов сейчас зафиксировать высокую доходность ОВГЗ на фоне снижения доходности других гривневых инструментов приводит к активной скупке ими гривневых облигаций на долгие сроки.

Доходность играет в пользу ОВГЗ — пока

Но тут есть свои нюансы. Украинцы традиционно вкладывали средства в основном только в форме депозитов. Поэтому в своих решениях сравнивают выгодность вложений в ОВГЗ именно с этим инструментом.

Сейчас на фоне замедления инфляции и снижения учетной ставки НБУ большинство банков уже активно порезали доходность вкладов физлиц. По гривневым депозитам она редко превышает 15% годовых, что, с учетом налогообложения и военного сбора, дает вкладчику в основной части банков чистую доходность в пределах 12%-12,5% годовых.

Но предстоящее повышение цен на электроэнергию спровоцирует рост практически всех цен и раскрутит инфляцию, особенно осенью-зимой 2024 года.

Понятно, что в таких условиях дальнейшее снижение гривневых депозитных ставок замедлится и остановится. Иначе, гражданам станет просто экономически невыгодно нести деньги в банки. А терять ресурсную базу и клиентов банки не захотят.

В этой ситуации Минфин для привлечения ресурсов населения в гривневые ОВГЗ также будет вынужден ориентироваться на ситуацию депозитного рынка и устанавливать свою доходность по облигациям на чуть более высоком (с учетом отсутствия налогообложения), нежели депозиты, уровне.

При наличии других источников привлечения денег в бюджет (например, при достаточном международном финансировании) Минфин не будет проявлять особых усилий в борьбе за средства граждан.

Но перспектива сокращения внешней помощи в 2025—2027 годах на фоне растущих военных расходов быстро заставит чиновников вспомнить о деньгах населения. Да и другие инвесторы (бизнес и банки) также начнут сравнивать доходность своих инвестиций с уровнями инфляционных процессов и тоже станут более требовательными в плане доходности по гособлигациям.

Поэтому «до бесконечности» занижать доходность гривневых ОВГЗ Минфин не сможет именно по объективным причинам. И произойдет это достаточно скоро. По моим прогнозам, процесс снижения доходности по ОВГЗ на первичном рынке закончится уже в конце 2024 года — первом квартале 2025 года. В этот же период из-за роста инфляции Нацбанку придется корректировать свою денежно-кредитную и валютную политику (в зависимости от обстановки на фронтах, уровня роста цен, размера ЗВР и т. д. )

В итоге, средний уровень доходности гривневых ОВГЗ на первичном рынке, по моим прогнозам, может до конца этого года-первом квартале 2025 года еще просесть на 1−2,6% годовых по каждому из сроков размещения по бумагам со сроками до погашения 1−2 года. А по облигациям со сроком обращения свыше 2−3 лет такое проседание постепенно может составить от 2,9% до 3,3% годовых.

То есть средняя доходность по ОВГЗ со сроком погашения 1 год может постепенно опуститься с текущих уровней к концу 2024 года — началу 2025 года до уровней около 13% годовых, 2 года — около 13,5% годовых, а на сроки свыше 3 лет до погашения — около 14,3% годовых. Это все ставки на первичном рынке. На вторичном рынке данные ставки доходности для граждан будут приблизительно на 1% годовых ниже.

Понятно, что свои коррективы могут внести:

ситуация на фронте;

сроки продолжения войны;

условия и ситуация вокруг реструктуризации украинского внешнего долга, что будет сказываться и на настроениях инвесторов в ОВГЗ;

объемы внешней помощи в 2024—2027 годах;

общее состояние банковской системы Украины в этот период и т. д.

Но, если смотреть на ситуацию, исходя из имеющихся на сейчас вводных, компромисс между интересами инвесторов и Минфином по доходности гривневых ОВГЗ мне представляется на вышеуказанных уровнях.

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Гривневые ОВГЗ и курс: просчитываем доходность

И вот тут возникает очередной «горячий» вопрос для любого украинского владельца гривневых ОВГЗ — вопрос выгодности ОВГЗ, с учетом курса доллара.

Напомню, что доходы по ОВГЗ не облагаются налогом, поэтому эти ставки доходности можно считать «чистой» доходностью для инвестора. Есть еще расходы инвестора на открытие счета в ценных бумагах, комиссии торговца ОВГЗ и т. п. , но часто они нулевые, так как торговцы в маркетинговых целях привлечения клиентов просто «зашивают» их в конечную доходность, получаемую клиентом.

Рассмотрим вариант, когда ставки уже снизились до прогнозируемых мною уровней, и с учетом, что это уже вторичный рынок (то есть приблизительно на 1% ниже первички). Тогда прогнозная средняя доходность по ОВГЗ со сроком погашения 1 год на вторичке составит около 12% годовых, 2 года — около 12,5% годовых, а на сроки свыше 3 лет до погашения — около 13,3% годовых.

Для удобства рассмотрим ситуацию на примере средств инвестора в сумме, эквивалентной рыночному курсу $1000, если их сдать в обменник финкомпаний. По состоянию на дату написания статьи при курсе приема в 39,80 гривен это составляет 39 800 гривен.

Для удобства будем брать на все периоды расчетов 365 дней в году без учета возможности реинвестирования получаемых промежуточных процентов по облигациям, что в реальной жизни увеличило бы конечную доходность вложений в ОВГЗ.

Тогда:

При вложении в ОВГЗ на вторичке со сроком 1 год доходность составит прогнозные 12% годовых, и в конце периода получим:

доход = (39 800 грн *12% годовых* 365 дней) / (365 дней*100) = 4 776 грн.

С суммой возврата самого вложения это составит 44 576 гривен. То есть, чтобы выйти в ноль по своим инвестициям в ОВГЗ, курс покупки доллара в обменнике через год должен составить 44,576 гривен за доллар. Если он будет меньше, выходим в плюс, если будет выше — в минус.

При вложении в ОВГЗ на вторичке со сроком 2 года доходность составит прогнозные 12,5% годовых, и в конце периода за два года получим:

доход = (2*39 800 грн *12,5% годовых* 365 дней) / (365 дней*100) = 9 950 грн.

С суммой возврата вложения через 2 года это составит49 750 гривен. То есть, чтобы выйти в ноль по своим инвестициям в ОВГЗ курс покупки доллара в обменнике через 2 года должен составить 49,75 гривен за доллар. Если он будет меньше — инвестиция принесла доход, если выше — убыток.

При вложении в ОВГЗ на вторичке со сроком 3 года доходность составит прогнозные 13,3% годовых, и в конце периода за три года получим:

доход = (3*39 800 грн *13,3% годовых* 365 дней) / (365 дней*100) =15 880,20 грн.

С суммой возврата вложения через 3 года это составит 55 680,20 гривен. То есть, чтобы выйти в ноль по своим инвестициям в ОВГЗ, курс покупки доллара в обменнике через 3 года должен составить 55,68 гривен за доллар. Если он будет меньше — инвестиция принесла доход, если будет выше — убыток.

Посмотрим на ситуацию с наличным курсом доллара за последние 3 тяжелейших для Украины года:

За три года, несмотря на все потрясения и войну, курс вырос с минимальных 26,4322 в октябре 2021 года до максимальных 41,9373 гривен в сентябре 2022 года. То есть максимальный рост составил 15,51 гривен на долларе за три года. В наших расчетах, при самых негативных сценариях для инвестора, даже без учета реинвестиции доходов, за 3 года (а это как минимум 6 выплат процентов) доход перекрывает потенциальный скачок в 15,88 гривен на долларе.

Поэтому, даже трехлетние вложения в ОВГЗ являются приемлемыми для инвестора. Особенно, если учесть, что после периодических ситуативных взлетов котировок обычно происходят откаты ценников обменников.

Если экономическая, военная и политическая ситуация в Украине и мире в 2024—2027 годах будет не хуже первых четырех месяцев нынешнего года, то инвестиции в гривневые ОВГЗ останутся простым и достаточно надежным средством вложения для инвестора, готового работать с гривневыми инструментами.

При этом, учитывая военные реалии, диверсификация вложений тоже необходима. Для более консервативных инвесторов лучше всего, по моему мнению, подойдут только гривневые облигации сроком до 1 года.

Также не стоит забывать об общем принципе диверсификации вложений: до 60% в гривне на депозитах или в ОВГЗ, остальные до 40% в валюте (50/50 в долларе и в евро) также на депозитах или в валютных облигациях.

В валюте это не самый высокий уровень заработка (депозиты в долларах и евро — до 1−2% годовых и еще есть налогообложение, валютные ОВГЗ — в долларе до 3% годовых на вторичном рынке, в евро — около 2% годовых), но зато это обеспечивает диверсификацию сбережений в нынешних сложных условиях.