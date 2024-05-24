Курс доллара в 2025 году 48,3 грн/$, подорожание земли и риски фондового рынка, — основные тезисы Invest Talk Summit

Профессиональные инвесторы и новички собрались вместе на конференцию Invest Talk Summit , чтобы обсудить самые лучшие возможности для заработка в этом году и риски, с которыми можно столкнуться.

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Значительное внимание участники мероприятия уделили экономической ситуации в Украине и ее дальнейшим перспективам. В частности, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман остановился на ключевых прогнозах, которые дают нашему государству международные институции, и собственных расчетах будущей ситуации.

Он обратил внимание на ключевые вводные: согласно прогнозам МВФ, валютные резервы НБУ будут оставаться на высоком уровне, и в этом году составят $42,1 млрд, а после снижения в следующем году на $500 млн дальше снова продолжат расти, и в 2026—2027 годах будут достигать около $45 млрд.

В то же время, по убеждению Наймана, это не сдержит ослабление курса гривны, и уже в следующем году она может снизиться до 48,3 грн/$. Эксперт отмечает, что при таком сценарии девальвация составит около 20%, а значит, доходность гривневых ОВГЗ не будет перекрывать ее. В этом случае уместно выбирать валютные, а не гривневые ценные бумаги.

Значительное внимание участники форума уделили возможности заработать на фондовом рынке. Инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко рассказал, что на ETF, которые ориентируются на американские облигации, в условиях начала цикла снижения ключевой ставки ФРС можно будет заработать более 14% годовых чистыми. Такую доходность обеспечат купонные выплаты вместе с ожидаемым подорожанием цен на 10−13% и дополнительными заработками на опционах.

Founder & CEO в Investudio Андрей Масло отметил, что средняя доходность индекса S&P 500 составляет 8−10% годовых, что обеспечивается сочетанием роста капитализации и дивидендами.

В то же время он предупредил инвесторов, что каждые 5−10 лет на американском фондовом рынке происходит коррекция, а потому следует заранее готовиться к возможным длительным проседаниям.

Что будет с ценами на землю

Участники Invest Talk Summit обсудили перспективы земельного рынка и возможную доходность на нем. По словам сооснователя сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александра Черного, в 2021 году средняя цена земли составила $1200−1600 за гектар. В этом же году она выросла уже до $1600−2300. То есть в долларовом эквиваленте прибавила 25−30%.

По оценкам эксперта, через 2−4 года после окончания войны средняя стоимость гектара составит $3000, а через 6−7 лет — $6000.

Сооснователь Твое Коло и совладелец КУА Профит Андрей Усенко обратил внимание, что цена земли продемонстрировала достаточно значительный рост и в первом квартале 2024 года прибавила 9,3%. Этому способствует не только открытие земельного рынка для юрлиц с начала 2024 года, но и другие шаги, например, Нацбанк повысил коэффициент ликвидности земли, как залога, до 0,5%.

Начинать инвестировать следует с простого

Как отметил во время Invest Talk Summit предприниматель и инвестор с 10-летним опытом Олег Котанкин, инвестиции становятся необходимым следующим шагом, когда человек накапливает определенный капитал. При этом опыт инвестиций можно получить только на практике, поэтому есть смысл начинать с небольших сумм и самых надежных активов, чтобы понять, как они работают.

Среди вариантов простейших инвестиций Олег Котанкин назвал индекс S&P 500, на который традиционно равняются управляющие активами, но далеко не всегда могут его превзойти.

В то же время эксперт посоветовал не сосредотачиваться только на фондовом рынке. «Чтобы обеспечить диверсификацию, инвестору лучше иметь активы в разных странах и компаниях. Следует искать разные направления, не забывая оставлять достаточно денег наличными или на банковском счету на всякий случай», — убежден Котанкин.

Партнеры мероприятия

Организаторы Invest Talk Summit — сайты «Минфин» и Finance.ua — благодарны спонсорам за помощь с проведением саммита. Поддержку в проведении мероприятия оказали следующие компании:

Inzhur — первая инвестиционная компания Украины, которая работает по модели REIT. Эта бизнес-модель позволяет малым инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат. Текущие показатели: Inzhur успешно запустил 5 фондов, ценные бумаги 4 из них уже раскуплены на 100%; у компании 1,57 млрд грн активов в управлении, 127,9 млн грн выплаченных дивидендов и 4500+ совладельцев.

Биржевой университет — практические курсы для инвесторов в ценные бумаги. Единственный в Украине центр с 5-уровневой системой обучений в нише инвестирования в ценные бумаги, 4000 выпускников. Новички разбираются с фондовым рынком, составляют стратегию и покупают активы. Опытные инвесторы прокачивают навыки и увеличивают прибыльность после обучения.

Zeminvest — первая в Украине компания земельных инвестиций с самыми лучшими условиями и сервисом. Мы помогаем с покупкой, управлением, продажей и минимизируем риски инвестиционного актива.

Твое Коло — инвестиция в землю — это твое спокойствие. Делаем земельный актив простым и надежным инструментом инвестирования.

BrewBud — от кофейной компании EASYVENDING — 15 лет опыта работы. Инвестируйте и управляйте активной или пассивной моделью.

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