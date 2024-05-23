Декларации руководителей НБУ: какую валюту выбирают, доверяют ли банкам и крипте

Пожалуй, ни у кого в Украине нет больше информации о надежности национальной валюты, банковской системы и долговых бумаг, как у руководителей НБУ. При этом у каждого из них есть свои сбережения, и было бы логично предположить, что каждый использует знания, чтобы обезопасить свои деньги. В поисках инсайдов редакция «Минфина» проанализировала декларации членов правления НБУ.

Кто в Нацбанке самый богатый

После начала полномасштабного вторжения чиновникам разрешили не подавать декларации о своем имущественном положении. Объяснялось это в том числе и тем, что у врага не должно быть доступа к информации о должностных лицах. Но в прошлом году по требованию МВФ Верховная Рада проголосовала за возобновление подачи деклараций, а после длительных дискуссий согласилась еще и вернуть открытый доступ к ним.

«Минфин» решил проанализировать декларации членов правления Нацбанка. При этом нас не интересовала их недвижимость, автомобили или предметы роскоши. Мы решили обратить внимание на несколько других аспектов — в каких валютах держат собственные сбережения руководители НБУ, доверяют ли они банкам и какую часть средств составляют наличные деньги.

Мы исходим из того, что члены правления НБУ осведомлены о перспективах национальной валюты и ситуации на банковском рынке, а потому для сохранения собственных средств будут выбирать самый надежный способ.

Следует уточнить, что к средствам чиновников мы добавляли также активы их жен или мужей. В декларациях они прописываются раздельно, но поскольку супруги могут просто передать средства друг другу, редакция решила не разделять их.

Самым богатым среди членов правления регулятора оказался глава Нацбанка Андрей Пышный, состояние которого вместе с женой составляет почти 77 млн грн. Правда, здесь следует уточнить, что в значительной мере это средства, заработанные именно его женой. Ей принадлежит доля в нескольких ООО, которые занимаются организацией массовых мероприятий и арендой недвижимости. Ей же принадлежат средства, одолженные этим предприятиям, их мы отнесли к денежным активам — так, как они отражаются в декларации.

Вторую позицию по объему сбережений занимает заместитель главы НБУ Алексей Шабан, который более 20 лет проработал на разных должностях в Приватбанке. У него, исходя из декларации, около 38 млн грн.

У еще одного заместителя главы Дмитрия Олейника свыше 22 млн грн, а у первого заместителя главы Екатерины Рожковой — 10 млн грн. Еще у трех заместителей, Юрия Гелетия, Ярослава Матузки и Сергея Николайчука, от 4,4 до 6,5 млн грн.

Криптовалюта и ценные бумаги

Хотя, по данным международных исследовательских организаций, Украина занимает одно из первых мест в мире по популярности криптовалют, членов правления НБУ, похоже, миновал этот тренд.

Среди руководителей регулятора о наличии крипты сообщил только Дмитрий Олейник, да и то, у него ее всего на 3,7 тыс. грн. Выбор актива неочевидный — это Bitcoin Cash, который по капитализации на крипторынке занимает всего 15 позицию.

Акциями компаний члены правления НБУ тоже почти не владеют. Только у жены Ярослава Матузки есть акции британской Tigerstep fitness limited, но на символическую сумму около 2 тыс. грн.

В то же время тренд на рост популярности у украинцев ОВГЗ ярко отображается и среди руководителей НБУ — государственные облигации задекларировали 4 члена правления. Самую большую долю они занимают в портфеле Сергея Николайчука — более 39%. При этом это исключительно гривневые бумаги.

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У Андрея Пышного ОВГЗ составляют около четверти портфеля, но он держит только долларовые бумаги. Также примерно по 10% занимают облигации среди сбережений Дмитрия Олейника и Алексея Шабана: первый предпочитает гривневые, а второй — валютные.

Банки или наличные

Из деклараций можно сделать вывод, что руководители НБУ доверяют финансовой системе. В банках и НПФ все они держат более половины своих средств. При этом Ярослав Матузка и Юрий Гелетий сосредоточили в них почти 100% сбережений. Наименьшую часть средств держит в банках Сергей Николайчук — 56,3%, что объясняется его ставкой на ОВГЗ.

Наличными руководители регулятора держат только доллары и евро, о наличии гривневого кеша не указал никто. Самая большая доля в наличных деньгах у Алексея Шабана — почти 32%. У всех остальных на нее приходится менее десятой части средств.

Среди банков члены правления НБУ предпочитают государственные. Самый популярный Ощад — у всех руководителей регулятора или членов их семей в нем счета. Также, как место сбережений, в декларациях часто упоминаются Приват и Укргаз, реже — Укрэксим и Сенс. Среди других учреждений отдельные члены правления выбирают, в частности, ОТП, Восток, Пиреус и Универсал.

Где хранят сбережения руководители НБУ (тыс. в гривневом эквиваленте)

Член Правления НБУ Банки, НПФ, юридические лица Наличные Ценные бумаги Андрей Пышный (глава Нацбанка) 51 684 6 532 18 700 67,19% 8,49% 24,31% Екатерина Рожкова (первый заместитель главы) 9 824 972 - 90,99% 9,01% 0% Юрий Гелетий (заместитель главы) 6 415 100 - 98,47% 1,53% 0% Ярослав Матузка (заместитель главы) 4 427 - 2 99,95% 0% 0,05% Сергей Николайчук (заместитель главы) 2 803 209 1 971 56,25% 4,19% 39,56% Дмитрий Олейник (заместитель главы) 17 764 2 200 2 170 80,26% 9,94% 9,80% Алексей Шабан (заместитель главы) 21 463 12 057 4 520 56,42% 31,69% 11,88%

Счета за границей есть у трех членов правления регулятора. В частности, у жены Ярослава Матузки есть счета в Греции, а Сергея Николайчука — в Чехии. Однако в обоих случаях речь не идет о больших суммах относительно общего объема сбережений.

Большую сумму за рубежом держит жена Дмитрия Олейника — более $150 тыс. и 45 тыс. евро. Размещены они в банках ОАЭ и Австрии.

Гривна или валюта

Отношение к национальной валюте среди глав НБУ разделилось. Больше всего ей доверяют Юрий Гелетий и Сергей Николайчук, у каждого из них на нее приходится более 80% сбережений.

В то же время почти полностью в валюту перешли Екатерина Рожкова и Дмитрий Олейник — в гривне они держат только 15% и 16% средств соответственно.

Если же смотреть на соотношение валютных сбережений, то в портфелях большинства доллар уверенно преобладает над евро. Исключение составляют только Алексей Шабан, у которого европейская валюта составляет почти 40% против 27% американской, и Сергей Николайчук, который держит в них примерно одинаковые доли своих средств — по 8%.

Валюта, в которой руководители НБУ держат сбережения (тыс.)

Член Правления НБУ Доллар США Евро Гривна Андрей Пышный (глава Нацбанка) 968,5 72 35 065 50,35% 4,07% 45,58% Екатерина Рожкова (первый заместитель главы) 213 15 1 622 78,93% 6,04% 15,02% Юрий Гелетий (заместитель главы) 23,1 2 5 499 14,20% 1,39% 84,41% Ярослав Матузка (заместитель главы) 41,2 21,8 1 832 37,20% 21,43% 41,38% Сергей Николайчук (заместитель главы) 10,3 9,6 4 152 8,28% 8,38% 83,34% Дмитрий Олейник (заместитель главы) 395 64 3 552 71,40% 12,55% 16,05% Алексей Шабан (заместитель главы) 259 344 12 718 27,21% 39,36% 33,43%

В целом каких-либо однозначных выводов из деклараций членов правления НБУ сделать нельзя. Они предпочитают разные активы и валюты. Мы видим примеры как активного размещения средств в ОВГЗ, так и полного отказа от них, а также ставок как на гривну, так и на иностранную валюту.

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В то же время, какой бы актив не преобладал в портфеле руководителя НБУ, каждый из них применяет элементы диверсификации и не сосредотачивается только на одном. Этот подход снижает риски и позволяет защитить себя от выбора ошибочной стратегии.