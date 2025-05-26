Приток валюты в Украину может сильно снизиться: как это отразится на курсе гривны

Эта неделя на нашем валютном рынке пройдет под влиянием факторов, большинство из которых мало зависят от внутренней ситуации в Украине. Но именно они будут определять настроения как на межбанке, так и в рознице. О том, какие ценники увидим в течение недели в обменниках и кассах банках, расскажу более подробно.

В ближайшие 5 дней ключевыми факторами для мирового и украинского валютного рынка будут:

26 мая — выходной в США по случаю Дня Поминовения. В этот день американские банки не работают, а поэтому в Украине все расчеты по доллару будут проходить ТОМом (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты — следующим, то есть во вторник). Такой формат расчетов никогда не был популярным среди украинских клиентов и банков.

Поэтому клиенты закрыли свои основные сделки по доллару в прошлую пятницу, 23 мая, либо сразу перенесли их на вторник, 27 мая. Это сократит объем торгов в понедельник на нашем межбанке до уровней в $140 млн — 180 млн.

Зашедшие в тупик торговые переговоры между США и Европейским Союзом. С 1 июня Вашингтон может поднять пошлины для европейских товаров до 50%. Похоже, новых спекуляций вокруг этой темы не избежать, что снова грозит миру ралли по паре евро/доллар, а значит, создаст предпосылки для новых скачков курса евро в Украине.

Развитие событий вокруг торговых войны США-Китай по пошлинам, их практическая реализация на фоне 90-дневного тарифного перемирия и последствия для Украины. Пока мы видим негативные тенденции уменьшения деловой активности некоторых наших экспортеров, специализирующихся на поставке товаров (в первую очередь агросектора) в азиатские страны и часть африканских стран из-за подорожавшей логистики. Это плохо для гривны и объемов нашего валютного межбанка.

Угроза отмены торгового безвиза для Украины Евросоюзом. С 5 июня ЕС возвращает пошлины на украинскую продукцию, если до этого времени нашим переговорщикам не удастся найти другое решение накопившихся проблем.

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Возврат пошлин может привести к потерям для нашего экспорта в объеме от $2,9 млрд до $3,6 млрд ежегодно. Это начнет сильно давить на курс гривны в будущем. На фоне сохранения высокого уровня спроса на валюту со стороны импортеров, в том числе на потребности обороны и энергетического сектора, это вынудит Нацбанк еще более активно тратить ЗВР страны на поддержание курса гривны на межбанке.

Эффективность последних пакетов санкций ЕС против рф, в связи с продолжением войны в Украине, а также позиция США в части их роли посредника в переговорах между Украиной и рф, и решение Белого дома о продолжении или приостановке введения новых санкций против страны-агрессора.

Пока, с одной стороны, сохраняется угроза, что американцы выйдут из переговорного процесса и по факту оставят Украину и европейские страны наедине с россией. С другой стороны, Трамп ведет себя традиционно: не объявляет официально о сложении с себя роли посредника, но и дополнительных санкций против рф тоже не вводит.

Дальнейшая реакция фондового, валютного рынка и рынка золота на понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством Moody`s с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1». Последствия такого решения — снижение рейтингов ведущих американских банков и угроза проседания стоимости части американских активов на фоне хронического дефицита бюджета США.

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Напомню, ранее подобное снижение рейтинга США уже сделали два других ведущих мировых рейтинговых агентства — S&P и Fitch. А чиновники МВФ снова напомнили о проблеме растущего госдолга Штатов. Это очень негативный сигнал для всех инвесторов, который обязательно отразится на курсе доллара относительно всех ведущих мировых валют.

5 июня пройдет очередное заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Европейский регулятор в очередной раз может снизить их еще на 0,25% годовых с действующих сейчас уровней (основная ставка рефинансирования — 2,4% годовых, депозитная ставка — 2,25%, ставка маржинального кредитования — 2,65% годовых).

Но, кроме сугубо экономических факторов, ЕЦБ в этот раз придется учитывать еще и геополитические расклады, и еще больше — непредсказуемость решений Трампа, на которые европейский центральный банк обычно не особо обращал внимание ранее. Но сейчас обстановка такова, что только экономикой не обойдется. Тем более, что после последнего апрельского снижения ставок ЕЦБ на 0,25% годовых ФРС не отважился снизить свои ставки и оставил их на уровне 4,25−4,5% годовых.

В итоге, если сейчас ЕЦБ снова понизит свои ставки на 0,25% годовых, то разрыв между ставками американского и европейского регуляторов увеличится, что уже выглядит достаточно проблематично для инвесторов и вообще — мирового фондового рынка. Это грозит очередными перекосами для рынка капиталов из-за угрозы мощных перетоков спекулятивного капитала в более доходные американские активы. Это произошло бы и ранее, но непредсказуемая тарифная политика Трампа отпугивает даже матерых спекулянтов.

Поэтому заседание ЕЦБ 5 июня и последующее за ним 18 июня заседание Федрезерва по процентным ставкам будут знаковыми для всего мирового фондового и валютного рынков. А экономические текущие показатели ЕС и США будут привлекать повышенное внимание инвесторов с начала июня как минимум до 18 июня.

Международные события будут оказывать существенное влияние на поведение пары евро/доллар на международных рынках и, соответственно, на курс евро в Украине. Кроме того, уже традиционно нельзя сбрасывать со счетов и влияние новых непредсказуемых заявлений Дональда Трампа, на что немедленно отреагируют инвесторы и мировые рынки. Это стабильно делает их заложниками подобных заявлений американского президента и добавляет неопределенности и нервозности рынкам.

Из сугубо украинских факторов на поведение нашего валютного рынка повлияют приближение конца отчетного периода, что увеличит объемы операций клиентов и банков на межбанке в период с 28 по 30 мая. А также уже традиционно — обстановка на фронтах и ситуация с обстрелами рф гражданской инфраструктуры Украины, что всегда негативно влияет на настроения всех участников валютного рынка, особенно в его наличном сегменте.

Прогноз курса доллара и евро на 26−30 мая

Межбанк

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение недели будут в пределах от $155 млн до $230 млн. Наименее активный день — 26 мая, когда из-за выходного в США нашему межбанку придется работать по доллару на ТОМе. Самими активными днями торгов станут 28−30 мая, когда все клиенты и банки будут закрывать свои операции и расчеты с контрагентами на отчетную дату. НБУ будет присутствовать на торгах практически ежедневно.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,125 до 1,145 доллара за евро. Котировки безналичного доллара на межбанке 26−30 мая, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,30 до 41,75 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,46 до 47,80 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом в пределах от 20 до 30 копеек как по доллару, так и по евро.

В случае очередных ралли по паре евро/доллар на международных рынках, владельцы обменников финкомпаний и банки будут расширять спред по евро в пределах от 25 до 60 копеек. Оптовые обменники проработают все дни этой недели со спредом в 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,15 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет в пределах коридора покупок и продаж от 46,25 до 47,95 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 46,40 до 47,85 гривен.