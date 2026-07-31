С 1 августа начнут действовать новые правила въезда в Египет: сколько придется заплатить за визу

С 1 августа 2026 года иностранные туристы, прилетающие в международный аэропорт Каира, смогут оформить визу онлайн еще до поездки. Нововведение должно упростить процедуру въезда и сократить время прохождения пограничного контроля. Об этом сообщает Travel Market Report.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Визу можно будет оформить еще до вылета

Власти Египта запускают цифровую систему оформления визы по прибытии (Digital Visa-on-Arrival). Теперь путешественники смогут подать заявку и оплатить визу онлайн еще до прилета, не покупая бумажную визовую наклейку в аэропорту.

Оформить документы можно через официальный сайт или мобильное приложение не позднее 48 часов до поездки. Оплата производится банковской картой.

Для тех, кто не оформит визу заранее, в зоне прилета аэропорта Каира установят киоски самообслуживания, где заявку можно будет подать уже после приземления.

Сколько будет стоить виза

Стоимость одноразовой визы будет составлять $36. Из этой суммы $30 — консульский сбор за визу, еще $6 — плата за обработку заявки.

Раньше визу можно было получить прямо в аэропорту за около $30.

Читайте также: Польша усилила контроль за рабочими визами: выдача упала на 87%

Бумажные визы пока останутся

На первом этапе в аэропорту Каира и дальше будут работать банковские стойки, где туристы смогут приобрести традиционную бумажную визовую наклейку.

Впрочем, в будущем власти Египта планируют полностью отказаться от бумажных виз и перейти на цифровой формат с QR-кодом.

Новые правила будут распространяться и на другие аэропорты.

После запуска в Каире цифровую систему оформления виз постепенно внедрят и в других аэропортах страны. Дать запуску власти обещают заявлять заранее.

В Министерстве туризма и древностей Египта отметили, что главной целью нововведения является модернизация визовой системы и упрощение процедуры въезда для туристов.