Кредитный рейтинг США падает, какими будут последствия

В пятницу, после закрытия торгов, рейтинговое агентство Moody`s снизило кредитный рейтинг США. Когда-то это производило шоковое впечатление и влекло кучу негативных последствий. О том, в чем суть этого события, и какое оно может иметь значение для финансовых рынков, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Десятилетиями рынок государственных облигаций США по праву считался местом, где царили согласие и гармония. Министерство финансов всегда легко занимало достаточно денег для финансирования страны, а инвесторы охотно давали в долг, не имея никаких сомнений в кредитоспособности должника, которого верно защищали рейтинговые агентства Standard & Poors, Moody's и Fitch, награждая американский долг самыми высокими рейтингами. Чем не финансовый рай?! Но люди — всего лишь люди, они не смогли удержаться от соблазна тратить больше, чем зарабатывают, за что теперь наказаны. В прошлую пятницу Moody's, последнее из трех агентств, снизило суверенный кредитный рейтинг США с Ааа до Aa1. Рай потерян, навсегда ли?

Особенность рейтингов

Что такое кредитный рейтинг, о котором идет речь? Это оценка способности заемщика выполнять свои обязательства, рассчитанная на основе его финансового состояния, экономических условий и других факторов риска. Каждому рейтингу соответствует определенная вероятность дефолта. Самым высоким рейтингом является ААА, в терминологии S&P и Fitch, Moody's обозначают его буквами «Ааа», но суть от этого не меняется. Вероятность дефолта эмитентов с подобным рейтингом не превышает 0,6%, и таких во всем мире всего одиннадцать. Два из них корпоративные — Microsoft и Johnson & Johnson, а девять суверенные — Австралия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Худшими рейтингами — С, по классификации S&P и Fitch, и Са, в версии Moody's, «награждают» эмитентов, которые могут объявить дефолт с вероятностью 55−60%. Есть еще и D, от S&P и Fitch, и С от Moody's, но это для тех, кто уже находится в состоянии дефолта.

Почему рейтинги важны? Потому что от них зависит цена заимствований. Чем выше рейтинг, тем более надежным является эмитент, ниже вероятность дефолта, меньше риск, а значит, дешевле долг. Для сравнения: стоимость долгосрочного долга для эмитента с рейтингом ААА на сегодняшний день будет составлять около 5%, рейтинг с буквами С заставит платить минимум 30% годовых.

До 2011 года американские государственные облигации имели самые высокие кредитные рейтинги от каждого из трех самых влиятельных агентств, а в финансовом мире американский долг было принято считать «безрисковым активом». Чем тебе не Эдемский сад — место счастья, покоя и гармонии? Первый тревожный сигнал прозвучал 5 августа 2011 года, когда S&P снизило рейтинг США с ААА до АА+, что казалось совершенно невероятным событием и стало настоящим шоком для рынков. Популярные индексы рынка акций сразу же после объявления упали на 5−7%, а в течение следующего месяца потеряли около 15%. Американскими рынками дело не ограничилось, волна страха прокатилась по всему миру, спровоцировав финансовый кризис в еврозоне. Следующего снижения рейтинга пришлось ждать аж 12 лет. 1 августа 2023 года Fitch тоже решился снизить рейтинг американского долга с ААА до АА+. На этот раз реакция была менее драматичной — что и неудивительно, ведь первый раз всегда самый страшный, да и финансовая ситуация в мире была немного другой.

В чем причина снижения рейтинга

Версия Moodys': 1. Рост государственного долга (до почти $37 триллионов, или 124% ВВП). 2. Увеличение дефицита бюджета (до $2 триллионов, или 6,2% ВВП). 3. Политическая нестабильность и поляризация власти. 4. Экономические риски от торговой политики (тарифы). 5. Будущие экономические перспективы недостаточно хороши, чтобы компенсировать существующие риски.

Версия Белого дома: сразу же после снижения рейтинга, в пятницу, пресс-секретарь Дональда Трампа Стивен Чунг в своей заметке в Х назвал этот шаг политическим решением, а Марка Занди, экономиста Moody's Analytics, связанного со снижением рейтинга, обвинил в том, что он давний критик экономической политики нынешней администрации. «Никто не воспринимает его „анализ“ серьезно. Он только и делает, что ошибается», — написал Чунг о Занди. Какой знакомый и такой интеллигентный стиль действующей администрации?! Не хватает только добавить, что «не время» различным агентствам ставить палки в колеса власти, которая делает фантастическую работу, возвращая Америке ее былое величие.

Последствия снижения рейтинга

Занимать может быть дороже, причем не только американскому правительству, но и компаниям и обычным гражданам, ведь стоимость государственных облигаций является базисом для определения стоимости всех финансовых инструментов.

Расходы на финансирование дефицита бюджета, вероятно, вырастут еще больше. В случае экономической рецессии, правительству будет сложнее поддержать экономику увеличением государственных расходов, как это делалось раньше.

Девальвация доллара. Ослабление веры в американские облигации заставит определенный класс инвесторов искать «спасения» в суверенных облигациях других государств, с рейтингом ААА, или/и золоте, что оказывает негативное влияние на доллар и может вызвать его ослабление к основным мировым валютам.

Возможны определенные колебания на рынках акций, особенно, учитывая нынешние высокие цены, но принимая во внимание тот факт, что снижение рейтинга нельзя назвать полностью неожиданным, вряд ли стоит ожидать бурю.

Все ли так ужасно на самом деле? Согласитесь, что потеря США наивысшего рейтинга от каждого из самых влиятельных агентств чем-то напоминает милтоновский «Потерянный рай». Как грехопадение Адама и Евы привело к их изгнанию из Эдема, так и грехи фискальной безответственности заставили американские власти потерять финансовый рай самых дешевых заимствований. Популизм и соблазн тратить больше, чем имеешь, а это, пожалуй, самая типичная черта современных политиков, похоже, ведут прямой дорогой в мир греха и страданий. Есть ли надежда на возвращение? Безусловно, но для этого нынешней администрации придется пройти непростым путем фискального искупления и экономического восстановления, которые вряд ли полностью согласуются с теми обещаниями, которые Трамп раздавал накануне выборов, размахивая красной кепкой с надписью MAGA.

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В целом история с рейтингом, конечно, неприятная, но в конце концов, это же не в первый раз, да и снизили же не до С, как Украине, а всего до AA+, а с таким рейтингом тоже можно неплохо жить. Да и в случае чего, архангелы, которые когда-то дали Адаму и Еве знания и надежду, тоже могут помочь: ФРС, продолжая взвешенную монетарную политику, а союзники, покупая государственные облигации США. Как-то будет… Хотя, если так и дальше жить и грехов не искупать, то падение продолжится, и рай может быть потерян навсегда.