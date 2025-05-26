Приплив валюти до України може сильно знизитися: як це позначиться на курсі гривні

Цей тиждень на нашому валютному ринку мине під впливом чинників, більшість із яких мало залежать від внутрішньої ситуації в Україні. Але саме вони визначатимуть настрої як на міжбанку, так і у роздробі. Про те, які цінники побачимо протягом тижня в обмінниках та касах банках, розповім докладніше.

Найближчі 5 днів ключовими чинниками для світового та українського валютного ринку будуть:

26 травня — вихідний у США з нагоди Дня Поминання. Цього дня американські банки не працюють, а тому в Україні всі розрахунки за доларом проходитимуть ТОМом (розрахунки у гривні цього дня, постачання валюти — наступного, тобто у вівторок). Такий формат розрахунків ніколи не був популярним серед українських клієнтів та банків.

Тому клієнти закрили свої основні угоди за доларом минулої п'ятниці, 23 травня, або відразу перенесли їх на вівторок, 27 травня. Це скоротить обсяг торгів у понеділок на нашому міжбанку до рівнів $140 млн — 180 млн.

Торгові переговори між США і Європейським Союзом, що зайшли в глухий кут. З 1 червня Вашингтон може підвищити мита для європейських товарів до 50%. Схоже, нових спекуляцій навколо цієї теми не уникнути, що знову загрожує світові ралі за парою євро/долар, а отже, створить передумови для нових стрибків курсу євро в Україні.

Розвиток подій навколо торгових війни США-Китай щодо мит, їх практична реалізація на тлі 90-денного тарифного перемир'я та наслідки для України. Поки що ми бачимо негативні тенденції зменшення ділової активності деяких наших експортерів, що спеціалізуються на постачанні товарів (насамперед агросектору) до азіатських країн і частини африканських країн через логістику, що подорожчала. Це погано для гривні та обсягів нашого валютного міжбанку.

Загроза скасування торговельного безвізу для України Євросоюзом. Із 5 червня ЄС повертає мита на українську продукцію, якщо до цього часу нашим переговорникам не вдасться знайти інше вирішення проблем, що накопичилися.

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Повернення мит може призвести до втрат для нашого експорту обсягом від $2,9 млрд до $3,6 млрд щорічно. Це почне сильно тиснути на курс гривні у майбутньому. На тлі збереження високого рівня попиту на валюту з боку імпортерів, зокрема, на потреби оборони та енергетичного сектора, це змусить Нацбанк ще активніше витрачати ЗВР країни на підтримку курсу гривні на міжбанку.

Ефективність останніх пакетів санкцій ЄС проти рф, у зв'язку з продовженням війни в Україні, а також позиція США щодо їх ролі посередника у переговорах між Україною та рф, і рішення Білого дому про продовження або призупинення запровадження нових санкцій проти країни-агресора.

Поки що, з одного боку, є загроза, що американці вийдуть з переговорного процесу і фактично залишать Україну та європейські країни наодинці з росією. З іншого боку, Трамп поводить себе традиційно: не оголошує офіційно про складання із себе ролі посередника, але й додаткових санкцій проти рф теж не запроваджує.

Подальша реакція фондового, валютного ринку та ринку золота на зниження кредитного рейтингу США рейтинговим агентством Moody`s із найвищого рівня «Aaa» до «Aa1». Наслідки такого рішення — зниження рейтингів провідних американських банків та загроза просідання вартості частини американських активів на тлі хронічного дефіциту бюджету США.

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Нагадаю, раніше подібне зниження рейтингу США вже зробили два інші провідні світові рейтингові агентства — S&P та Fitch. А чиновники МВФ знову нагадали про проблему зростаючого держборгу Штатів. Це дуже негативний сигнал для всіх інвесторів, який обов'язково вплине на курс долара щодо всіх провідних світових валют.

5 червня відбудеться чергове засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Європейський регулятор вкотре може знизити їх ще на 0,25% річних із наразі діючих рівнів (основна ставка рефінансування — 2,4% річних, депозитна ставка — 2,25%, ставка маржинального кредитування — 2,65% річних).

Але, окрім суто економічних чинників, ЄЦБ цього разу доведеться враховувати ще й геополітичні розклади, і ще більше — непередбачуваність рішень Трампа, на які європейський центральний банк зазвичай не звертав увагу раніше. Але зараз ситуація така, що тільки економікою не обійдеться. Тим паче, що після останнього квітневого зниження ставок ЄЦБ на 0,25% річних ФРС не наважився знизити свої ставки та залишив їх на рівні 4,25−4,5% річних.

У результаті, якщо зараз ЄЦБ знову знизить свої ставки на 0,25% річних, то розрив між ставками американського та європейського регуляторів збільшиться, що вже досить проблематично для інвесторів і взагалі — світового фондового ринку. Це загрожує черговими перекосами для ринку капіталів через загрозу потужних перетоків спекулятивного капіталу у дохідніші американські активи. Це сталося б і раніше, але непередбачувана тарифна політика Трампа відлякує навіть запеклих спекулянтів.

Тому засідання ЄЦБ 5 червня та наступне за ним 18 червня засідання Федрезерву за відсотковими ставками будуть знаковими для всього світового фондового та валютного ринків. А економічні поточні показники ЄС та США привертатимуть підвищенну увагу інвесторів із початку червня щонайменше до 18 червня.

Міжнародні події істотно впливатимуть на поведінку пари євро/долар на міжнародних ринках і, відповідно, на курс євро в Україні. Крім того, вже традиційно не можна скидати з рахунків і вплив нових непередбачуваних заяв Дональда Трампа, на що негайно відреагують інвестори та світові ринки. Це стабільно робить їх заручниками подібних заяв американського президента і додає невизначеності та нервозності ринкам.

Серед суто українських чинників на поведінку нашого валютного ринку вплинуть наближення кінця звітного періоду, що збільшить обсяги операцій клієнтів та банків на міжбанку у період із 28 до 30 травня. А також вже традиційно — ситуація на фронтах і ситуація з обстрілами рф громадянської інфраструктури України, що завжди негативно впливає на настрої всіх учасників валютного ринку, особливо в його готівковому сегменті.

Прогноз курсу долара та євро на 26−30 травня

Міжбанк

Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом тижня перебуватимуть в межах від $155 млн до $230 млн. Найменш активний день — 26 травня, коли через вихідний у США нашому міжбанку доведеться працювати за доларом на ТОМі. Найактивнішими днями торгів стануть 28−30 травня, коли всі клієнти та банки закриватимуть свої операції та розрахунки з контрагентами на звітну дату. НБУ буде присутнім на торгах практично щодня.

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,125 до 1,145 долара за євро. Котирування безготівкового долара на міжбанку 26−30 травня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,75 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,46 до 47,80 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом у межах від 20 до 30 копійок як за доларом, так і за євро.

У разі чергових ралі за парою євро/долар на міжнародних ринках, власники обмінників фінкомпаній та банки розширюватимуть спред за євро в межах від 25 до 60 копійок. Оптові обмінники пропрацюють усі дні цього тижня зі спредом у 15−20 копійок як за доларом, так і за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,15 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 46,25 до 47,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 46,40 до 47,85 гривень.