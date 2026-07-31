Доллар подешевел на 6 копеек: курс НБУ на 3 августа

Национальный банк Украины установил на 3 августа 2026 официальный курс гривны на уровне 44,69 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,63 грн, что на 6 копеек меньше, чем в пятницу (44,69 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник не изменился. Он установлен на отметке 51,27 грн.

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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