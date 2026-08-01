Tether заработал $1,5 млрд за квартал — преимущественно на казначейских облигациях США

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Однако следует понимать природу этого заработка. Основная часть дохода Tether поступает не от комиссий по криптоиндустрии, а от вложений в казначейские облигации США и операций РЕПО.

Фактически компания аккумулирует доллары пользователей, покупающих USDT и размещает их в традиционных финансовых инструментах. В среде высоких процентных ставок ФРС эта модель генерирует значительный пассивный доход — независимо от того, что происходит на крипторынку.

Ключевые показатели на 30 июня 2026:

чистая операционная прибыль за квартал — около $1,5 млрд.

общий объем выпущенных USDT — около $184,6 млрд.

избыточные резервы свыше 100% обеспечения — $4,1 млрд

количество пользователей — более 650 млн, новый исторический максимум

Быстрее всего аудитория растет на развивающихся рынках — люди в этих регионах используют USDT в качестве альтернативы нестабильным национальным валютам на фоне геополитической нестабильности.

Ардоино уверяет, что USDT на 100% обеспечен ликвидными активами, а $4,1 млрд. избыточных резервов является дополнительной подушкой безопасности.

В то же время, независимая аудиторская проверка резервов Tether до сих пор остается предметом дискуссий в криптосообществе, ведь компания публикует аттестации, а не полноценный аудит от Big Four.

Напомним

Мы рассказывали, что Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (ранее она называлась «партия Брекзита»), стал одним из самых активных лоббистов интересов криптоиндустрии в Британии.

Его интерес напрямую связан с Кристианом Харборном, влиятельным акционером Tether, которому принадлежит около 13% компании. Харборн также являлся официальным лоббистом в Европарламенте от имени группы, публично защищавшей Tether.