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1 августа 2026, 11:58 Читати українською

Tether заработал $1,5 млрд за квартал — преимущественно на казначейских облигациях США

Компания Tether опубликовала официальный отчет за второй квартал 2026 года. Основатель компании Паоло Ардоино подтвердил чистую операционную прибыль на уровне около $1,5 млрд — несмотря на высокую волатильность глобальных рынков.

Компания Tether опубликовала официальный отчет за второй квартал 2026 года.

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Однако следует понимать природу этого заработка. Основная часть дохода Tether поступает не от комиссий по криптоиндустрии, а от вложений в казначейские облигации США и операций РЕПО.

Фактически компания аккумулирует доллары пользователей, покупающих USDT и размещает их в традиционных финансовых инструментах. В среде высоких процентных ставок ФРС эта модель генерирует значительный пассивный доход — независимо от того, что происходит на крипторынку.

Ключевые показатели на 30 июня 2026:

  • чистая операционная прибыль за квартал — около $1,5 млрд.
  • общий объем выпущенных USDT — около $184,6 млрд.
  • избыточные резервы свыше 100% обеспечения — $4,1 млрд
  • количество пользователей — более 650 млн, новый исторический максимум

Быстрее всего аудитория растет на развивающихся рынках — люди в этих регионах используют USDT в качестве альтернативы нестабильным национальным валютам на фоне геополитической нестабильности.

Ардоино уверяет, что USDT на 100% обеспечен ликвидными активами, а $4,1 млрд. избыточных резервов является дополнительной подушкой безопасности.

В то же время, независимая аудиторская проверка резервов Tether до сих пор остается предметом дискуссий в криптосообществе, ведь компания публикует аттестации, а не полноценный аудит от Big Four.

Напомним

Мы рассказывали, что Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (ранее она называлась «партия Брекзита»), стал одним из самых активных лоббистов интересов криптоиндустрии в Британии.

Его интерес напрямую связан с Кристианом Харборном, влиятельным акционером Tether, которому принадлежит около 13% компании. Харборн также являлся официальным лоббистом в Европарламенте от имени группы, публично защищавшей Tether.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Skeptik777
Skeptik777
1 августа 2026, 12:24
#
Ось так, чистим рухом руки з одного бакса робиться два… ти приймаєш бакс і даєш криптобакс, потім бакс даєш Дядьку Сему. В результаті з одного фіатрого бакса в економіці вже два, крипто і фіатний.
+
+15
AlexeyFinance
AlexeyFinance
1 августа 2026, 14:44
#
Напоминает схему МММ, не? Только теперь более адаптированную) Мавроди не додумался убедить людей оплачивать что либо своими собственными бумажками, вместо фиатных денег. Ну и с инфраструктурой под это была беда… но теперь — все иначе
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