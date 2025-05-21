МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

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Позиция МФВ

«Вашингтону следует проводить бюджетную политику, направленную на постепенное снижение госдолга по отношению к ВВП», — сказала Гопинат газете Financial Times.

Она добавила, что американская экономика страдает в результате «очень высокой» неопределенности в торговой политике, несмотря на недавнее временное соглашение с Китаем.

В минувшую пятницу международное агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до «Aa1» с «Aaa» из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны.

Moody's последним из «большой тройки» рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Согласно данным Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) в 2024 фингоду госдолг США составил 98% ВВП, тогда как десять лет назад он находился на уровне 73% ВВП.

Прогнозы МВФ, опубликованные в прошлом месяце, предполагают снижение бюджетного дефицита США в этом году благодаря росту доходов от пошлин. Они, однако, не учитывают потенциальных последствий нового налогового законопроекта, предполагающего снижение налогов, который американский президент Дональд Трамп пытается провести через Конгресс.

Увеличение дефицита бюджета означает, что США будут вынуждены размещать больше гособлигаций в тот момент, когда иностранные и внутренние инвесторы начали ставить под сомнение стабильность американских рынков, отмечает FT.

В апреле МВФ понизил прогноз роста ВВП США на 2025 год на 0,9 процентного пункта (п.п.), до 1,8%, прогноз подъема мировой экономики — на 0,5 п.п., до 2,8%. Ухудшение прогнозов было вызвано крупными пошлинами, введенными США для их торговых партнеров.