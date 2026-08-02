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2 августа 2026, 10:58 Читати українською

Европейцы высмеяли новые банкноты евро: сеть заполонили мемы

Европейский центральный банк представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро и пригласил граждан помочь выбрать будущий вид бумажных денег блока. Это должно было стать упражнением по общей идентичности и символизму. Зато, как рассказывает Euractiv, превратилось в самый большой мем-марафон недели.

Европейский центральный банк представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро и пригласил граждан помочь выбрать будущий вид бумажных денег блока.

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Социальные сети отреагировали почти мгновенно. Пользователи (очевидно, не без помощи ИИ) начали штамповать свои версии банкнот.

Среди наиболее популярных:

  • банкнота пластиковыми крышечками, прикрепленными к бутылкам, как символ евробюрократии;
  • брошенные шлагбаумы на границах;
  • купюра с Кристин Лагард и надписью «buy Bitcoin»;
  • альтернативные наборы культурных икон, которые «исторически оправданы», чем официальные предложения;
  • Иллюстрации к Оруэллу.

Официальные дизайны тоже не остались без внимания, но комплиментов получили немного. «Ужасно», «разочаровывает», «похоже на PR-инфографику» — таковы самые распространенные оценки.

Птицы против культуры: новый раскол Европы

После месяцев работы жюри из дизайнеров и экспертов финальные десять вариантов разбились на два лагеря: одни предлагают изобразить на банкнотах птиц, другие — культурных деятелей и символы.

Более подробно об этом можно узнать в нашей статье «ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро».

Это немедленно породило новые споры. Поклонники культуры спрашивали «зачем вообще птицы» и предупреждали, что если победят птички — «можно вообще все закрыть». Один из них даже сообщил, что молился в церкви, чтобы евробюрократия спасла континент от «скучных птиц в кошельках».

Поклонники птичек, в свою очередь, в большинстве своем выступали против культурных икон вообще. Они признавались, что не узнали некоторых предложенных персон. Кто-то даже заметил, что Мария Каллас недостаточно известна, чтобы быть изображенной на банкноте.

Существует и третий лагерь, практичный: зачем вообще спорить о виде денег, если людей больше беспокоит, насколько мало можно купить на них?

Публичное голосование продолжается до сентября. Окончательное решение ЕЦБ будет принято в конце 2026 года, а новые банкноты появятся в обращении через несколько лет. К тому времени интернет, по всей видимости, успеет придумать еще несколько тысяч альтернативных дизайнов.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Frstb
Frstb
2 августа 2026, 15:14
#
Будуть євро зайчики 😂
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