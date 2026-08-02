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2 августа 2026, 10:09 Читати українською

ФРС может встречаться реже: Уорш планирует сокращение заседаний

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш обдумывает серьезное изменение в работе регулятора. Он хочет уменьшить количество заседаний комитета по открытому рынку (FOMC), где принимают решение о процентной ставке. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на четырех человек, находившихся на закрытых обсуждениях.

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш обдумывает серьезное изменение в работе регулятора.

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Сейчас ФРС собирается восемь раз в год. Такой график действует с 1981 года, еще со времен Пола Уолкера. Уорш предположил, что восемь встреч очень многовато.

Новый график может быть утвержден до середины сентября. Но перемены заработают позже. На сайте ФРС уже опубликованы даты заседаний на оставшиеся 2026 и на 2027-й. Впрочем, там сказано, что даты могут измениться.

Читайте также: ФРС на развилке: повышать ставку или терять доверие

Почему это важно для рынка

Если ФРС начнет собираться реже, Уолл-стрит и мелкие инвесторы будут получать меньше информации.

Меньше заседаний — меньше сигналов о том:

  • куда двигается монетарная политика;

  • как ФРС оценивает инфляцию и рынок труда;

  • что регулятор думает о состоянии экономики в целом.

Закон требует всего четыре заседания в год. ФРС может созвать дополнительные, если возникнут неотложные вопросы. Так уже было во время финансового кризиса 2007−2009 годов и в начале пандемии. Тогда комитет собирался срочно, иногда вопросы даже решались по телефону, а в СМИ попадали только окончательные решения.

На слушаниях в Сенате в апреле Уорша спросили, готов ли он гарантировать встречи не реже одного раза в восемь недель. Он ответил уклончиво: закон требует минимум четыре в год, но это, по его мнению, мало. Потому имеет смысл собирать больше заседаний. В то же время, он признался, что еще не начинал работать над графиками на 2027 год и дальше.

В пресс-службе ФРС от комментариев отказались. Но если Уорш действительно уменьшит количество встреч, это станет наибольшим изменением в операционной модели регулятора за последние десятилетия. И самой серьезной реформой с момента, когда он возглавил ФРС.

Рынок привык получать регулярные сигналы от центрального банка. Теперь придется учиться жить с меньшим количеством официальных комментариев. Но кризисные заседания никто не отменяет: если нужно, ФРС соберется вне очереди.

Читайте также: ФРС изменяет правила игры: Кевин Уорш отказывается от подсказок для рынка

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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