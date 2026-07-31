Закон о регулировании криптоактивов снова могут отложить — депутат

Окончательное принятие ранее анонсированного на август законопроекта о регулировании рынка виртуальных активов переносится по меньшей мере на осень. Однако даже в эти сроки документ может быть не принят. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Почему закон снова буксует

Депутат выделила две ключевые причины, по которым легализация крипторинка в Украине в очередной раз откладывается:

Отсутствие согласия между регуляторами. Законопроект до сих пор не прошел межведомственное согласование. Национальный банк (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не могут прийти к консенсусу по распределению функций контроля. Заседание рабочей группы снова перенесли на неопределенный срок.

Сопротивление внутри парламента. Василевская-Смаглюк отметила высокую «плотность собственников криптоактивов» среди самих народных депутатов. По ее словам, парламентарии не заинтересованы в регулировании и налогообложении этой сферы, поэтому найти необходимые голоса в зале будет очень тяжело.

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Четыре года ожиданий

«Уже четыре года мы ищем способ принять необходимые правила для того, чтобы легализовать рынок виртуальных активов. Но, кажется, этот законопроект снова положат куда-то в дальний ящик», — отметила народная избранница.

Она также заявила, что дальнейшая затяжка с принятием документа может негативно сказаться на выполнении обязательств Украины перед международными партнерами, которым власти обещали принять соответствующий закон до конца года.

Напомним

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев недавно заявил, что Верховная Рада уже в августе 2026 года планирует принять законопроект о виртуальных активах, который должен урегулировать рынок криптоактивов в Украине.

Основные положения законопроекта о виртуальных активах

Законопроект о виртуальных активах устанавливает четкие правила налогообложения для физических и юридических лиц.

Для физических лиц:

Объект налогообложения: Прибыль от операций с виртуальными активами (разница между доходами от продаж и расходами на приобретение за год).

Льготный период: Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, при их продаже в течение 2026 года будет действовать льготная ставка налога на доходы (НДФЛ) в 5%.

Что не облагается налогом: Доходы от обмена одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи в пределах одной минимальной зарплаты в год.

Для юридических лиц:

Вводятся специальные правила корректировки финансового результата, аналогичные операциям с ценными бумагами.

НДС: Операции по выпуску, продаже и обмену большинства виртуальных активов не являются объектом обложения НДС. Исключение составляют NFT и токены, удостоверяющие право получения имущества или услуг.

Ограничение и контроль

Законопроект запрещает плательщикам единого налога совершать операции с виртуальными активами. Поставщики услуг, связанных с криптоактивами (биржи, обменники) также не смогут работать на упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, такие компании будут обязаны встать на учет в налоговых органах и ежегодно отчитываться об операциях своих клиентов-резидентов Украины.