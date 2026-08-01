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1 августа 2026, 14:38 Читати українською

Зеленский утвердил новый профессиональный праздник: когда в Украине будут отмечать День финансистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов. Теперь его ежегодно будут отмечать 11 июля. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов.

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В Минфине отмечают, что новый праздник должен отметить вклад работников финансовой сферы в стабильную работу государства, особенно в условиях полномасштабной войны. От их работы зависит бесперебойное финансирование государственных программ, своевременные бюджетные выплаты, привлечение международной помощи и поддержка финансовой устойчивости страны.

По данным министерства, сегодня в бюджетной сфере работает более 16 тысяч финансистов. Вместе со специалистами банковской, налоговой, таможенной и других отраслей финансового сектора они обеспечивают функционирование экономики даже в сложных условиях военного времени.

В Минфине подчеркивают, что работники финансовой сферы продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на постоянные вызовы. Они отвечают за управление государственными средствами, организацию бюджетного процесса, проведение платежей и финансирование ключевых потребностей страны, в том числе оборонных.

Введение отдельного профессионального праздника также призвано повысить престиж профессии и привлечь к роли финансистов в развитии государства. В то же время, инициатива имеет и символическое значение.

Дата 11 июля выбрана не случайно.

Именно в этот день чтят память княгини Ольги, которую считают первой правительницей Киевской Руси, упорядочившей систему сбора дани. Историки называют эти изменения одним из первых шагов по формированию финансовой системы и государственного управления на украинских землях.

Напомним, что День банковских работников в Украине отмечают ежегодно 20 мая. Это официальный профессиональный праздник для всех работников банковской системы, основанный в 2004 году.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
1 августа 2026, 15:44
#
Хорошо живем.
Видимо у нас за последнее время прибавилось такое огромное количество финансистов, что пришлось назначить им собственный праздник…
А у нас есть день вдов и сирот? Это как-то более актуально…
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