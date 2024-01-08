Курс доллара и евро «разогрели»: что будет с валютой дальше

Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины, и может преподнести сюрпризы по курсу. Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Для всех участников рынка уже стало очевидным, что новогоднего затишья ожидать не стоит. Практически сразу же суммы валютных операций на межбанке вышли на обычный военный объем в пределах ежедневных $150−200 млн. Нацбанк сохранил свою роль главного продавца доллара, законодателя курсового тренда и координатора официального курса. Уровень официального курса в пределах 38 гривен за доллар устроит НБУ и на этой неделе.

Напряжение по поводу объемов и графиков выделения международной финансовой и военной помощи Украине на этот год достигнет своего пика. К сожалению, этот критично важный для нас вопрос превратился в разменную карту в предвыборной гонке в США и стал камнем преткновения во многих странах Европы. А громкие заявлениями отдельных политиков по обе стороны океана серьезно отражается на психологических, военных и экономических ожиданиях украинского общества, в том числе и на курсовых.

Украинский Минфин, правительство, НБУ, бизнес и население в условиях повышенной значимости вопроса международной финансовой помощи в этом году пока вынуждены закладывать негативные сценарии, оставаясь при этом оптимистами.

Именно рост неопределенности стал главным фактором активной скупки населением валюты в декабре 2023 года: «чистая» покупка составила эквивалент $1,026 млрд. По этой же причине украинский бизнес предпочел максимально закрыть свои внешние обязательства, опасаясь курсовых рисков. Это увеличило объемы межбанковских операций в конце 2023 года на фоне поступления компаниям средств от бюджета по завершению года.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Безналичный валютный рынок (12 месяцев)

Поэтому, пока вопросы с размерами и графиками международной финансовой помощи не будут окончательно и официально решены, повышенная турбулентность валютного рынка в Украине продолжится. А НБУ придется постоянно присутствовать на рынке, чтобы гасить курсовые вспышки. И текущая неделя будет очень напряженной в этом отношении.

Правда, у Нацбанка есть и свои козыри в этой игре — хорошие данные по росту ЗВР, что при нынешних объемах и характере торгов на украинском межбанке вселяет оптимизм по перспективам гривны. Но только, если регулятор и дальше продолжит «бороться» за курс своими интервенциями (на межбанке), и обеспечит финансистов бесперебойной продажей доллара на их валютную позицию для последующей торговли этой валютой на наличном рынке.

Динамика международных резервов

Пока Нацбанк это делает, и подает месседжи рынку, что продолжит это делать все время в необходимых объемах. Хотя говорить о стабильности ситуации — пока рано.

Неопределенность по международной помощи в сочетании с низкими объемами экспорта, в том числе и из-за нового этапа блокировки таможенных пропускных пунктов нашими соседями будет провоцировать новые попытки «разогреть» котировки на наличном рынке и межбанке, если НБУ в какие-то моменты не будет готов активно заливать рынок дефицитным долларом на этой неделе.

Проведение Минфином первого в этом году аукциона по размещению ОВГЗ подстрахует гривну:

Предлагаемые в гривне бумаги (на 315, 644 и 1 141 день), а также долларовые облигации (на 386 дней) пользуются спросом у инвесторов, что позволяет Минфину даже ставить ограничения по объемам их размещения и бороться за снижение доходности за счет конкуренции среди покупателей. При благоприятном развитии событий, по моим прогнозам, Минфин сможет разместить облигаций на данном аукционе в пределах от 9,5 млрд до 13,7 млрд гривен в эквиваленте.

При этом чиновники должны погасить только проценты по одному гривневому выпуску облигаций 10 января, и облигации с процентами в евро 11 января, под которые они уже аккумулировали евровалюту ранее. То есть общее сальдо погашений и размещений на этой неделе, скорее всего, будет в пользу привлечения средств в бюджет.

Психологически позитивно на фондовый и, частично, на валютный рынок повлияют и последние данные Депозитария НБУ по ОВГЗ. В целом, за прошлый год заимствования Минфина на внутреннем рынке на 204 млрд грн в эквиваленте превысили выплаты по погашениям. Ролловер вложений в ОВГЗ по итогам 2023 года составил 150% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Учитывая, что Минфин привлекал эти ресурсы по рыночным котировкам, это вселяет оптимизм по развитию данного сегмента рынка и в 2024 году. Особенно, в части привлечения средств населения, у которого на счетах в банках более 1 трлн гривен в эквиваленте.

Стабильно высокими на этой неделе останутся и вложения банков в депозитные сертификаты Нацбанка, что снижает давление излишней гривневой ликвидности на валютный рынок:

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Большинство банков уже почти закрыли норматив резервирования на корсчете в Нацбанке по периоду с 11 декабря 2023 по 10 января 2024 года, что пока позволяет им направлять часть ресурсов на валютный рынок.

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Но конец этой недели приходится уже на начало нового периода резервирования. И банки (особенно, государственные и «иностранцы») к концу недели будут уже держать высокий уровень остатков средств на корсчетах в НБУ, чтобы не начинать новый период резервирования «с минусов». Это тоже создаст дополнительную подстраховку для курса гривны на валютном рынке.

Поэтому, несмотря на явное повышенное психологическое, экономическое и военное давление на курс гривны, у Нацбанка и Минфина сейчас есть все возможности совместными усилиями держать ситуацию под полным контролем. И это хорошо для гривны. Хотя при этом надо быть реалистами и признавать, что вызовы для стабильности валютного рынка сейчас остаются серьезными.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 января

Межбанк:

Доллар. Традиционно спрос на валюту будет превышать предложение, что потребует постоянного присутствия Нацбанка на торгах с интервенциями по продаже доллара. Увеличившиеся ЗВР пока будут позволять это делать с желаемым для Нацбанка трендом по курсу.

По моему прогнозу, в период 8−12 января котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,98−38,45 гривен.

Евро. Соотношение евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,087 до 1,1060 доллара за евро. В этом случае, курс евро на межбанке будет в пределах от 41,28 до 42,53 гривен.

Наличный рынок:

Попытки максимально расшатать курс на напряженном новостном фоне этой недели продолжатся. В случае роста котировок межбанка владельцы обменников будут задирать свои ценники продажи валюты, чтобы держать условную разницу между курсом межбанка и наличным рынком в пределах не менее 1−1,5 гривен на долларе и евро.

Если курсы межбанка и наличного рынков будут активно расти, продолжится и рост объемов покупок валюты гражданами на свои карты и трехмесячные конверсионные депозиты, как альтернативы покупкам наличной валюты в обменниках. Это будет несколько сдерживать аппетиты владельцев обменников по максимальному вздергиванию курсов продажи валюты в пунктах обмена, но только частично.

Ведь ключевым для финансистов останется объем реального платежеспособного спроса со стороны населения в конкретном регионе и уровень конкуренции. В регионах, где она низкая, владельцы обменников будут более агрессивными в части повышения своих ценников.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 8 по 12 января будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупки и продажи от 38,20 до 40,05 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,30 до 40,00 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,40 до 43,75 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет меньше — в пределах от 41,45 до 43,70 грн.