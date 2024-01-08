Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины, и может преподнести сюрпризы по курсу. Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина».
Курс доллара и евро «разогрели»: что будет с валютой дальше
Для всех участников рынка уже стало очевидным, что новогоднего затишья ожидать не стоит. Практически сразу же суммы валютных операций на межбанке вышли на обычный военный объем в пределах ежедневных $150−200 млн. Нацбанк сохранил свою роль главного продавца доллара, законодателя курсового тренда и координатора официального курса. Уровень официального курса в пределах 38 гривен за доллар устроит НБУ и на этой неделе.
Напряжение по поводу объемов и графиков выделения международной финансовой и военной помощи Украине на этот год достигнет своего пика. К сожалению, этот критично важный для нас вопрос превратился в разменную карту в предвыборной гонке в США и стал камнем преткновения во многих странах Европы. А громкие заявлениями отдельных политиков по обе стороны океана серьезно отражается на психологических, военных и экономических ожиданиях украинского общества, в том числе и на курсовых.
Украинский Минфин, правительство, НБУ, бизнес и население в условиях повышенной значимости вопроса международной финансовой помощи в этом году пока вынуждены закладывать негативные сценарии, оставаясь при этом оптимистами.
Именно рост неопределенности стал главным фактором активной скупки населением валюты в декабре 2023 года: «чистая» покупка составила эквивалент $1,026 млрд. По этой же причине украинский бизнес предпочел максимально закрыть свои внешние обязательства, опасаясь курсовых рисков. Это увеличило объемы межбанковских операций в конце 2023 года на фоне поступления компаниям средств от бюджета по завершению года.
Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)
Безналичный валютный рынок (12 месяцев)
Поэтому, пока вопросы с размерами и графиками международной финансовой помощи не будут окончательно и официально решены, повышенная турбулентность валютного рынка в Украине продолжится. А НБУ придется постоянно присутствовать на рынке, чтобы гасить курсовые вспышки. И текущая неделя будет очень напряженной в этом отношении.
Правда, у Нацбанка есть и свои козыри в этой игре — хорошие данные по росту ЗВР, что при нынешних объемах и характере торгов на украинском межбанке вселяет оптимизм по перспективам гривны. Но только, если регулятор и дальше продолжит «бороться» за курс своими интервенциями (на межбанке), и обеспечит финансистов бесперебойной продажей доллара на их валютную позицию для последующей торговли этой валютой на наличном рынке.
Динамика международных резервов
Пока Нацбанк это делает, и подает месседжи рынку, что продолжит это делать все время в необходимых объемах. Хотя говорить о стабильности ситуации — пока рано.
Неопределенность по международной помощи в сочетании с низкими объемами экспорта, в том числе и из-за нового этапа блокировки таможенных пропускных пунктов нашими соседями будет провоцировать новые попытки «разогреть» котировки на наличном рынке и межбанке, если НБУ в какие-то моменты не будет готов активно заливать рынок дефицитным долларом на этой неделе.
Проведение Минфином первого в этом году аукциона по размещению ОВГЗ подстрахует гривну:
Предлагаемые в гривне бумаги (на 315, 644 и 1 141 день), а также долларовые облигации (на 386 дней) пользуются спросом у инвесторов, что позволяет Минфину даже ставить ограничения по объемам их размещения и бороться за снижение доходности за счет конкуренции среди покупателей. При благоприятном развитии событий, по моим прогнозам, Минфин сможет разместить облигаций на данном аукционе в пределах от 9,5 млрд до 13,7 млрд гривен в эквиваленте.
При этом чиновники должны погасить только проценты по одному гривневому выпуску облигаций 10 января, и облигации с процентами в евро 11 января, под которые они уже аккумулировали евровалюту ранее. То есть общее сальдо погашений и размещений на этой неделе, скорее всего, будет в пользу привлечения средств в бюджет.
Психологически позитивно на фондовый и, частично, на валютный рынок повлияют и последние данные Депозитария НБУ по ОВГЗ. В целом, за прошлый год заимствования Минфина на внутреннем рынке на 204 млрд грн в эквиваленте превысили выплаты по погашениям. Ролловер вложений в ОВГЗ по итогам 2023 года составил 150% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.
Учитывая, что Минфин привлекал эти ресурсы по рыночным котировкам, это вселяет оптимизм по развитию данного сегмента рынка и в 2024 году. Особенно, в части привлечения средств населения, у которого на счетах в банках более 1 трлн гривен в эквиваленте.
Стабильно высокими на этой неделе останутся и вложения банков в депозитные сертификаты Нацбанка, что снижает давление излишней гривневой ликвидности на валютный рынок:
Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков
Большинство банков уже почти закрыли норматив резервирования на корсчете в Нацбанке по периоду с 11 декабря 2023 по 10 января 2024 года, что пока позволяет им направлять часть ресурсов на валютный рынок.
Читайте также: Больше кредитов и новые технологии в сервисе: что планируют банкиры на 2024 год
Но конец этой недели приходится уже на начало нового периода резервирования. И банки (особенно, государственные и «иностранцы») к концу недели будут уже держать высокий уровень остатков средств на корсчетах в НБУ, чтобы не начинать новый период резервирования «с минусов». Это тоже создаст дополнительную подстраховку для курса гривны на валютном рынке.
Поэтому, несмотря на явное повышенное психологическое, экономическое и военное давление на курс гривны, у Нацбанка и Минфина сейчас есть все возможности совместными усилиями держать ситуацию под полным контролем. И это хорошо для гривны. Хотя при этом надо быть реалистами и признавать, что вызовы для стабильности валютного рынка сейчас остаются серьезными.
Прогноз курса доллара и евро на 8−12 января
Межбанк:
Доллар. Традиционно спрос на валюту будет превышать предложение, что потребует постоянного присутствия Нацбанка на торгах с интервенциями по продаже доллара. Увеличившиеся ЗВР пока будут позволять это делать с желаемым для Нацбанка трендом по курсу.
По моему прогнозу, в период 8−12 января котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,98−38,45 гривен.
Евро. Соотношение евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,087 до 1,1060 доллара за евро. В этом случае, курс евро на межбанке будет в пределах от 41,28 до 42,53 гривен.
Наличный рынок:
Попытки максимально расшатать курс на напряженном новостном фоне этой недели продолжатся. В случае роста котировок межбанка владельцы обменников будут задирать свои ценники продажи валюты, чтобы держать условную разницу между курсом межбанка и наличным рынком в пределах не менее 1−1,5 гривен на долларе и евро.
Если курсы межбанка и наличного рынков будут активно расти, продолжится и рост объемов покупок валюты гражданами на свои карты и трехмесячные конверсионные депозиты, как альтернативы покупкам наличной валюты в обменниках. Это будет несколько сдерживать аппетиты владельцев обменников по максимальному вздергиванию курсов продажи валюты в пунктах обмена, но только частично.
Ведь ключевым для финансистов останется объем реального платежеспособного спроса со стороны населения в конкретном регионе и уровень конкуренции. В регионах, где она низкая, владельцы обменников будут более агрессивными в части повышения своих ценников.
Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 8 по 12 января будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупки и продажи от 38,20 до 40,05 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,30 до 40,00 грн.
Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,40 до 43,75 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет меньше — в пределах от 41,45 до 43,70 грн.
Комментарии - 2
Джонсон еще ставит ряд условий, которые Байдену сложно выполнить, но есть уже не переговорный момент между республиканцами и демократами, а уже Закон США. Демократы и республиканцы договорились о потолке госрасходов на 2024, причем в принятом им законе о потолке госрасходов прямо указано, что в них не подразумеваются расходы на Израиль и Украину. Это сделало очень сложным вопрос, где взять источник финансирования для траншей Украине, т.к. делать дальше долги как ранее Байден не может. Чтобы отправить денег Украине ему теперь нужно будет обрезать какие-то расходы лоббируемые демократами.
С США куча проблем