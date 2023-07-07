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7 июля 2023, 19:44 Читати українською

Курс доллара и евро на выходных: стоит ли ждать сюрпризов от обменок

Эта неделя на валютном рынке прошла относительно спокойно. Даже интрига вокруг текста Стратегии НБУ по смягчению валютных ограничений, переходу к более гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию, который чиновники Нацбанка обещали опубликовать до 7 июля 2023 года, не внесла особого напряжения на рынок.

Эта неделя на валютном рынке прошла относительно спокойно.

Прописывая план действий на валютном рынке, НБУ ограничился общей «дорожной картой» без реальной конкретики. Это позволило регулятору, с одной стороны, выполнить требование МВФ по программе расширенного финансирования. А с другой — сохранить возможность маневра в части реакции на экономические реалии.

Постепенно начинает работать и весь комплекс решений Нацбанка в части борьбы с искусственно созданным ажиотажем вокруг изношенных купюр, а также многокурсием обменок по «белым» и «синим» долларовым банкнотам.

Хотя нельзя сказать, что теперь данный вопрос уже полностью решен. Периодически, особенно в регионах, часть обменок пытаются и дальше зарабатывать на «некрасивых» долларах.

Но если регулятору удастся полностью искоренить это явление, он покажет всем клиентам, кто же все-таки главный на нашем валютном рынке — НБУ или «барыги». И это очень принципиальный вопрос даже в мирное время, не говоря уже о военном.

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В целом, эта неделя была позитивной для гривны:

В июне граждане впервые с июля прошлого года продали валюты больше, чем купили. Хотя общая тенденция пока диаметрально противоположная: с начала 2023 года украинцы продали $8,457 млрд, а купили $10,347 млрд, то есть «чистая» покупка ими валюты составила $1,890 млрд. Однако, смена поведенческого тренда населения в июне — хороший сигнал.

По данным депозитария НБУ, в течение 6 месяцев 2023 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 195,6 млрд грн, $1,964 млрд и 640,9 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот же период направлено 126,8 млрд грн, $1,764 млрд и 529,8 млн евро.

То есть, по факту, за это время бюджет получил денег больше, чем заплатил, что, в сочетании с огромной внешней помощью, страхует гривну и обеспечивает неэмиссионное финансирование бюджетных расходов.

Совет исполнительных директоров МВФ провел первый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату нашей стране транша в сумме около $886 млн.

ЗВР по состоянию на 1.07.2023 года, по данным НБУ, составили $39 млрд, что также страхует гривну на межбанке.

Динамика международных резервов НБУ

При этом интересна сама статистика поступлений и расходов золотовалютных резервов Украины за июнь 2023 года.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $4,286 млрд. Из них: $1,648 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС, почти $1,2 млрд — от США, через трастовый фонд Всемирного банка, $886 млн — второй транш от МВФ, $468 млн — от размещения валютных ОВГЗ, $69 млн — от Всемирного банка и $15 млн — от правительства Финляндии.

Потрачено: на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте — $705 млн, уплачено МВФ $172 млн, «чистая» продажа НБУ на межбанке составила $1,813 млрд. Кроме этого, в июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов в резервах регулятора увеличилась на $81 млн.

То есть прирост резервов, в основном, идет за счет международной помощи, а ЗВР расходуются, преимущественно, в виде продажи валюты на межбанке и на обслуживание госдолга.

Очень важным для стабильности экономической ситуации в Украине является то, что данный объем ЗВР на 1 июля в сумме $39 млрд обеспечивает финансирование 5,2 месяца критического импорта.

Психологическое нагнетание рашистами ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также продолжающиеся обстрелы территории Украины не формируют панических настроений и «не давят» на курс, на что так рассчитывал агрессор. Более того, банковская система демонстрирует устойчивость и прирост срочных вкладов украинцев, что очень важно в решении проблемы «горячих» денег в финансовой системе.

Так что, даже в мирное время такие данные были бы позитивными для нацвалюты, чего уж тогда говорить о военном периоде.

В итоге, за 3−7 июля на межбанке доллар остался стабильным в коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривен, а курс продажи безналичного евро почти не изменился — с уровня 39,8232/40,2177 утра понедельника 3 июля до котировок 39,8232/40,2103 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 7-го июля.

На наличном рынке валюту вечером в пятницу 7 июля в обменниках финкомпаний продавали в пределах: доллар — по 37,10−37,25 гривен, а евро — по 40,70−41,00 гривен.

При этом никакого ажиотажа как на межбанке, так и на наличном рынке не наблюдалось, что также позитивно для гривны.

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Прогноз наличного курса доллара и евро на субботу и воскресенье

В эти выходные владельцы обменников продолжат работать, в основном, в формате «с оборота» с низким или средним уровнем спреда по доллару в пределах 15−25 копеек и по евро в пределах 20−30 копеек.

Часть обменок все же продолжит тактику занижения курса приема валюты у граждан на фоне сохранения среднерыночного или даже завышенного курса продажи доллара и евро. У обменников, придерживающихся такой тактики, спред по доллару может достигать 60 копеек, а по евро — 1 гривны.

Но особых сюрпризов по курсу в эти дни ждать не стоит. Глобальной игры «на повышение» никто затевать не станет. Но и серьезного ослабления позиций доллара и евро относительно гривны мы тоже не увидим.

Курс американской валюты в большинстве обменников финкомпаний будет в пределах коридора: прием 36,80 — 37,18 гривен и продажа от 37,20 до 37,40 гривен.

Ценники по евро в основной части пунктов обмена будут следующими: прием в пределах от 40,00 до 40,68 гривен и продажа от 40,70 до 41,00 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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