Курс доллара и евро на выходных: стоит ли ждать сюрпризов от обменок

Эта неделя на валютном рынке прошла относительно спокойно. Даже интрига вокруг текста Стратегии НБУ по смягчению валютных ограничений, переходу к более гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию, который чиновники Нацбанка обещали опубликовать до 7 июля 2023 года, не внесла особого напряжения на рынок.

Прописывая план действий на валютном рынке, НБУ ограничился общей «дорожной картой» без реальной конкретики. Это позволило регулятору, с одной стороны, выполнить требование МВФ по программе расширенного финансирования. А с другой — сохранить возможность маневра в части реакции на экономические реалии.

Постепенно начинает работать и весь комплекс решений Нацбанка в части борьбы с искусственно созданным ажиотажем вокруг изношенных купюр, а также многокурсием обменок по «белым» и «синим» долларовым банкнотам.

Хотя нельзя сказать, что теперь данный вопрос уже полностью решен. Периодически, особенно в регионах, часть обменок пытаются и дальше зарабатывать на «некрасивых» долларах.

Но если регулятору удастся полностью искоренить это явление, он покажет всем клиентам, кто же все-таки главный на нашем валютном рынке — НБУ или «барыги». И это очень принципиальный вопрос даже в мирное время, не говоря уже о военном.

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В целом, эта неделя была позитивной для гривны:

В июне граждане впервые с июля прошлого года продали валюты больше, чем купили. Хотя общая тенденция пока диаметрально противоположная: с начала 2023 года украинцы продали $8,457 млрд, а купили $10,347 млрд, то есть «чистая» покупка ими валюты составила $1,890 млрд. Однако, смена поведенческого тренда населения в июне — хороший сигнал.

По данным депозитария НБУ, в течение 6 месяцев 2023 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 195,6 млрд грн, $1,964 млрд и 640,9 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот же период направлено 126,8 млрд грн, $1,764 млрд и 529,8 млн евро.

То есть, по факту, за это время бюджет получил денег больше, чем заплатил, что, в сочетании с огромной внешней помощью, страхует гривну и обеспечивает неэмиссионное финансирование бюджетных расходов.

Совет исполнительных директоров МВФ провел первый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату нашей стране транша в сумме около $886 млн.

ЗВР по состоянию на 1.07.2023 года, по данным НБУ, составили $39 млрд, что также страхует гривну на межбанке.

Динамика международных резервов НБУ

При этом интересна сама статистика поступлений и расходов золотовалютных резервов Украины за июнь 2023 года.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $4,286 млрд. Из них: $1,648 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС, почти $1,2 млрд — от США, через трастовый фонд Всемирного банка, $886 млн — второй транш от МВФ, $468 млн — от размещения валютных ОВГЗ, $69 млн — от Всемирного банка и $15 млн — от правительства Финляндии.

Потрачено: на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте — $705 млн, уплачено МВФ $172 млн, «чистая» продажа НБУ на межбанке составила $1,813 млрд. Кроме этого, в июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов в резервах регулятора увеличилась на $81 млн.

То есть прирост резервов, в основном, идет за счет международной помощи, а ЗВР расходуются, преимущественно, в виде продажи валюты на межбанке и на обслуживание госдолга.

Очень важным для стабильности экономической ситуации в Украине является то, что данный объем ЗВР на 1 июля в сумме $39 млрд обеспечивает финансирование 5,2 месяца критического импорта.

Психологическое нагнетание рашистами ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также продолжающиеся обстрелы территории Украины не формируют панических настроений и «не давят» на курс, на что так рассчитывал агрессор. Более того, банковская система демонстрирует устойчивость и прирост срочных вкладов украинцев, что очень важно в решении проблемы «горячих» денег в финансовой системе.

Так что, даже в мирное время такие данные были бы позитивными для нацвалюты, чего уж тогда говорить о военном периоде.

В итоге, за 3−7 июля на межбанке доллар остался стабильным в коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривен, а курс продажи безналичного евро почти не изменился — с уровня 39,8232/40,2177 утра понедельника 3 июля до котировок 39,8232/40,2103 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 7-го июля.

На наличном рынке валюту вечером в пятницу 7 июля в обменниках финкомпаний продавали в пределах: доллар — по 37,10−37,25 гривен, а евро — по 40,70−41,00 гривен.

При этом никакого ажиотажа как на межбанке, так и на наличном рынке не наблюдалось, что также позитивно для гривны.

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Прогноз наличного курса доллара и евро на субботу и воскресенье

В эти выходные владельцы обменников продолжат работать, в основном, в формате «с оборота» с низким или средним уровнем спреда по доллару в пределах 15−25 копеек и по евро в пределах 20−30 копеек.

Часть обменок все же продолжит тактику занижения курса приема валюты у граждан на фоне сохранения среднерыночного или даже завышенного курса продажи доллара и евро. У обменников, придерживающихся такой тактики, спред по доллару может достигать 60 копеек, а по евро — 1 гривны.

Но особых сюрпризов по курсу в эти дни ждать не стоит. Глобальной игры «на повышение» никто затевать не станет. Но и серьезного ослабления позиций доллара и евро относительно гривны мы тоже не увидим.

Курс американской валюты в большинстве обменников финкомпаний будет в пределах коридора: прием 36,80 — 37,18 гривен и продажа от 37,20 до 37,40 гривен.

Ценники по евро в основной части пунктов обмена будут следующими: прием в пределах от 40,00 до 40,68 гривен и продажа от 40,70 до 41,00 гривен.