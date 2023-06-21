«Некрасивые» доллары: кто зарабатывает на их обмене и что делать гражданам

Власти, похоже, всерьез взялись за обменники и банки, которые не хотят принимать «некрасивые» доллары. Вчера вечером НБУ объявил о введении санкций для тех, кто будет отказывать в обмене нормальных (не изношенных/поврежденных) купюр и приеме на инкассо ветхих банкнот. Регулятор посоветовал гражданам активно сдавать нарушителей, и ввел для них серьезные штрафы. Почему вокруг этой темы возник такой ажиотаж и как могут развиваться события дальше, расскажет «Минфин».

За отказ принимать не изношенные и не поврежденные купюры НБУ намерен штрафовать:

банки — в размере до 400 тыс. грн и больше за существенные нарушения;

банковские финучреждения — 5% размера собственного капитала учреждения.

В тот же день, 20 июня, в парламенте был зарегистрирован законопроект, который вводит административную ответственность непосредственно для должностных лиц, отказавших в приеме нормальных банкнот. За такое ограничение прав граждан в валютообмене им светит штраф в размере от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 — 17 000 грн).

Почему же проблемы валютообмена привлекли внимание властей?

По данным члена Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, в конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составлял порядка $107 млрд. Эта оценка включала в себя сбережения населения и теневую экономику. В условиях войны эти объемы, конечно, изменились, но приблизительный порядок цифр сохранился.

Наличные доллары сейчас есть практически у каждого дееспособного украинца. Причем у большинства — это накопления за многие годы.То есть у людей «на руках» есть купюры, как минимум, с момента обретения Украиной независимости, когда валютообмен перестал быть уголовно наказуемым.

Сейчас же многим приходится потрошить свои кубышки и платить высокие комиссии, сдавая «белые» доллары. Поэтому проблемы с обменом изношенных купюр и банкнот отдельных годов выпуска стали настоящей дилеммой для населения и дали возможность отдельным персоналиям попиариться на теме.

В первую очередь, озаботились проблемами «простого народа» отдельные группы депутатов, которые хотят заработать политические дивиденды перед возможными выборами в парламент. Вокруг во многом искусственно раздутой проблемы оживились как чиновники Нацбанка, так и придворные журналисты отдельных групп влияния в Украине.

Хотя в реальности эту проблему надо разделить на две:

Проблема 1: реально изношенные купюры

НБУ прописал четкие критерии, какие банкноты подпадают под определение изношенных. По действующим правилам, они должны быть приняты на инкассо и с комиссией обменены финучреждениями на новые.

Сама процедура инкассо является достаточно затратной и долгой, поэтому комиссия банкиров тут полностью справедлива и оправдана. С учетом нарушения логистики в условиях войны такие комиссии банков действительно растут.

Главное, что надо знать по изношенным купюрам:

Критерии изношенных и значительно поврежденных валютных банкнот регламентируются Инструкцией Нацбанка «О порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине» № 103. Такие купюры принимаются финучреждением на инкассо на условиях, которые определяются банком совместно с банком-корреспондентом.

Согласно требованиям НБУ, банк или небанковские финансовые учреждения принимают на инкассо от физических лиц:

1. банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения признаки износа более существенного, чем те, которые можно отнести к незначительному повреждению (признаки незначительных повреждений ниже);

2. банкноты иностранных государств, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину (это важно!!!) площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

3. банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

К признакам незначительного износа (внимание!!!), согласно нормативной базы НБУ, относятся:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм²;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

То есть если купюра действительно значительно изношена, согласно критериям Нацбанка, комиссий (до 10−30% от номинала купюры) и самой процедуры инкассо не избежать.

Важно: сроки операции по инкассо могут занимать до 1 месяца и более, а размер комиссии определяет само финучреждение. Поэтому обязательно сравните комиссии и сроки инкассо в разных банках, чтобы выбрать то финучреждение, где эта процедура обойдется вам дешевле и будет проведена быстрее.

Часть более «продвинутых» клиентов, пытаясь сэкономить, пробовали пополнять такими купюрами свои приватовские валютные карты. Приват был единственным банком, который через свои терминалы давал возможность это делать, а их настройка часто пропускала подобные купюры. В итоге, клиенты потом теряли на процедуре снятия с карты новой банкноты около 1% от суммы, но в целом прилично экономили, так как в случае инкассо они бы теряли в среднем до 10−30% от номинала банкноты и около месяца на самой процедуре.

Приватбанк на время закрыл эту «лазейку», отключив данную функцию пополнения для клиентов через терминалы. С 22 июня банк снова запустил операцию пополнения своих терминалов, но уже перенастроил их на более жесткие критерии по принимаемым купюрам.

Поэтому, с учетом военной логистики, проблема именно реально изношенных купюр будет сохраняться в части дополнительных затрат клиентов при инкассо. Но надо понимать, что, согласно критериям НБУ, реально таких совсем уже изношенных купюр не так и много. А сама процедура инкассо никогда не была массовой в банках. Не является она хитом банковских продуктов и сейчас. Даже в условиях войны.

А вот «самодеятельности» с целью дополнительного одноразового заработка на доверчивых украинцах со стороны банков и обменок финкомпаний сейчас хватает.

Проблема 2: обмен «некрасивых» купюр

Речь идет об обмене наличной иностранной валюты, у которой нет признаков износа или которая приобрела во время обращения признаки незначительного износа (признаки такого незначительного износа смотри выше), независимо от года выпуска.

Согласно документу НБУ, который определяет порядок торговли иностранной валютой (Постановление Правления НБУ от 02 января 2019 № 1), банкам и финкомпаниям при валютообменных операциях запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. Это касается и всех банкнот любых номиналов долларов США, выпускавшихся ФРС США с 1914 года и до сих пор.

Поэтому уполномоченные финучреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов иностранных государств, и у них нет признаков износа или они приобрели при обращении один или несколько признаков незначительного износа.

В том числе, грубейшим нарушением является различные курсы «белых» и «синих» долларовых банкнот, чем сейчас грешат многие обменники.

В случае подобных фактов отказа в обмене валюты из-за года выпуска, НБУ предлагает гражданам обращаться «на горячую» линию с жалобами и проводит соответствующие проверки с различными мерами воздействия на нарушителей. У Нацбанка в запасе есть достаточно действенных инструментов, влияющих на ситуацию.

Поэтому вряд ли стоит считать случайностью тот факт, что в разгар «банкнотного скандала» в мае 2023 года порядка 15 финкомпаний, среди которых и владельцы ключевых крупных сетей обменников, получили штрафы по линии финмониторинга и по нарушению валютного законодательства.

Среди них, именно за нарушение условий и порядка торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке штрафы получили:

ООО «ФК МАГНАТ» — штраф 1,7 млн грн;

ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп» штраф — 1,3 млн грн;

ООО «Финансовая компания «Конверсия» — 1 млн 232,65 тыс. грн;

ООО «Премиум Финанс» — 1 млн 21,3 тыс. грн;

ООО «ФК «Октава Финанс» — штраф 500 тыс. грн;

ООО «Финод» — 300 тыс. грн.

По 200 тысяч гривен штрафа получили — ООО ФК «Финансовый мир», ЧАО «УФГ», ООО «ФК «Валта Груп» и ООО «ФК «Тайгер Инвест».

ООО «ФК «А Финанс» получило письменное предупреждение за отсутствие во внутренних документах учреждения порядка установления курсов купли, продажи валюты.

Кроме того, Нацбанк провел встречу с основными игроками наличного валютообменного рынка и достиг определенного прогресса во взаимопонимании с ними по вопросам «самодеятельности» при оценке банкнот во время валютообмена.

А также прозрачно намекнул на то, что в случае продолжения этого «беспредела» виновных станет больше, а санкции усилятся.

Правда, при этом регулятор также признал, что из-за нарушения логистики в войну затраты финучреждений на операции по обмену действительно ветхих иностранных банкнот выросли, и размер комиссий за инкассо увеличился у многих обосновано.

А вот на искусственные платежи, которые обменники и банки взимают с граждан, признавая абсолютно платежеспособные долларовые и евробанкноты якобы ветхими или поврежденными купюрами, Нацбанк пообещал реагировать жестко. Особенно, если получит еще и дополнительное юридическое подкрепление в виде решений Верховной Рады.

Почему власти жестко взялись за нарушителей

Искусственно созданная проблема с «белыми» и «синими» долларами не нравится и нашим американским партнерам финансового сектора. Так как, такой авантюризм и жажда наживы отдельными местными игроками подрывает доверие в целом к американской валюте.

При наличии (по данным аналитиков) в Украине на руках у населения и бизнеса порядка $107 млрд наличной валюты в эквиваленте такая раскачка ситуации под надуманным предлогом США явно не нужна. О чем уже конфиденциально неоднократно говорилось нашим чиновникам.

Кроме того, получение доходов от валютообменных операций формирует значительную долю заработка у банков и львиную долю доходов финкомпаний. И рубить сук, на котором сидят банки и финкомпании, — сейчас совсем недальновидно.

Поэтому, на этом фоне даже разовая акция получения сверхприбылей от явного шулерства с признанием ветхими или проблемными долларовых купюр отдельных годов выпуска приведет к полной потере стабильных доходов многими игроками рынка. Ведь обжегшись один раз, никто из уважающих себя клиентов в такой обменник в дальнейшем обращаться не будет. А резать курицу, несущую «золотые яйца», никто из разумных финансистов не готов.

Не готовы к такой экспроприации и те граждане Украины, которые копили валюту много лет. И которым «урезание» их капиталов на подобной «самодеятельности» с двойным курсом для «белых» и «синих» долларовых купюр явно не понравится. Тем более, что за границей данные банкноты принимают без ограничений. Такой расклад опасен и для Нацбанка, так как в условиях войны и серьезного давления на курс гривны отток наличного капитала из страны за границу через разные лазейки для обмена «белых» купюр на «синие» без всяких комиссий — очень нежелательный сценарий.

Поэтому, если в части повышения тарифов по инкассо изношенных купюр — это объективная реальность, то откровенное шулерство в части установления двойных курсов для купюр разных годов выпуска и получения разовых сверхприбылей — для дальновидных банков и финкомпаний путь «в никуда».

Поэтому, по моему личному мнению, главной угрозой для наших граждан в этой ситуации является согласие на валютный авантюризм в том случае, если они «ведутся» на подобные уловки недобросовестных финансистов и идут на ничем не обоснованные потери при несправедливом обмене своих кровно заработанных валютных сбережений.