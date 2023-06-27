Конференция доноров Украины в Лондоне: что на самом деле привезли оттуда наши чиновники

По результатам Конференции по восстановлению Украины наше государство получит от иностранных правительств и институций в общей сложности более $60 млрд. Что привезла наша делегация из Лондона, разбирался «Минфин».

Как изменилась позиция Украины

Предыдущая большая конференция по восстановлению Украины прошла в начале июля прошлого года в Лугано. Запомнилась она, в первую очередь, астрономической суммой, которую премьер-министр Денис Шмигаль назвал необходимой для восстановления Украины, — $750 млрд. Эти средства наши чиновники планировали освоить за 10 лет.

Как чиновники планируют воспользоваться этими деньгами — они написали 24-томное объяснение. В то же время, значительных финансовых вливаний наше государство по итогам мероприятия не получило — западные доноры сосредоточились на текущей помощи Украине для спасения бюджета.

Долгосрочная поддержка тогда была не столь актуальной из-за ряда факторов. Во-первых, еще не было понятно, как будет развиваться ситуация на фронте: российские войска лишь недавно покинули север Украины. Во-вторых, возникали вопросы к тому, как Украина будет использовать деньги, а также, кто будет контролировать их использование.

На этот раз и наша делегация, и делегации партнеров прибыли на конференцию более подготовленными. Основной на мероприятии стала речь Дениса Шмыгаля, именно на нее обратили самое большое внимание иностранные медиа. На этот раз суммы, которые он называл, были гораздо более скромными.

Как отметил Шмигаль, по оценке Всемирного банка, в Украине есть 5 секторов, которые нуждаются в быстром восстановлении, и для этого необходимо $14,1 млрд на следующие 12 месяцев. При этом часть средств уже выделена, и потому приоритет — довести помощь до этой суммы.

Предполагается, что эти деньги нужны на:

Ремонт энергетической системы к новому отопительному сезону;

Гуманитарное разминирование;

Ремонт жилья;

Восстановление критической инфраструктуры;

Экономическую поддержку малого и среднего бизнеса.

Не обошлось и без обсуждения инициатив на более дальнюю перспективу. Например, глава Минэкономики Юлия Свириденко рассказала в Лондоне о планах повысить ВВП Украины за 10 лет более чем в 6 раз — до $1 трлн.

«Сейчас мы работаем над конкурентоспособной налоговой системой и сосредоточены на развитии рынка труда, чтобы справиться с проблемами послевоенного восстановления Украины», — отметила она. По ее словам, чтобы отстроить все уничтоженное, придется устроить строительный бум, которого Европа давно не видела.

Другой амбициозный план — Энергетическая стратегия до 2050 года, которая предусматривает рост в разы производства тока и разработку газовых месторождений. Правда, эти проекты еще накануне презентации критиковались за чрезмерную амбициозность и сомнения в возможности реализации.

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Сколько получили денег

Общая сумма всех финансовых обязательств, которые взяли на себя правительства и институции украинских партнеров, составляет $60 млрд. Сюда входят как гранты, так и кредиты. Для сравнения: дефицит госбюджета этого года составляет $30,7 млрд.

Среди основных решений о выделении финансовой помощи следующие:

50 млрд евро от Европейского Союза на 2024−2027 годы. Из них ориентировочно 17 млрд евро грантов и 33 млрд кредитов. Основная часть этой суммы предусматривается на финансирование дефицита бюджета, меньшая часть — на обеспечение гарантий и создание условий инвестирования в Украину, а также на техническую помощь.

$3 млрд предоставляет Великобритания для многолетнего пакета финансовой поддержки, который предусматривает кредитные гарантии Всемирного банка для поддержки жизненно важных государственных услуг — в частности, на работу школ и больниц. Дополнительно 240 млн фунтов стерлингов двусторонней финансовой помощи.

$1,76 млрд будут привлечены от Международного банка реконструкции и развития для финансирования текущих потребностей.

$1,3 млрд пообещали США на восстановление энергосистемы, развитие «зеленой» энергетики, помощь украинским предприятиям, модернизацию железной дороги и другие проекты.

600 млн евро предоставит Европейский банк реконструкции и развития для государственных компаний — Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогаз Украины.

500 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк на восстановление школ, больниц, транспортных сетей, инфраструктуры водоснабжения и т. д.

381 млн евро от Германии на гуманитарную помощь в 2023 году (генераторы, продукты питания, палатки и т. п. ).

40 млн евро предоставит Франция для восстановления критической инфраструктуры и оборудования для системы здравоохранения.

Украина вновь на первых страницах мировых СМИ: что говорят эксперты о результатах конференции

Не только чиновники, но и подавляющее большинство экспертов, которые следили за конференцией, отмечали ее положительные результаты.

«С политической точки зрения, конференция удалась, Украина захватила первые полосы всех ведущих мировых СМИ. При этом, похоже, удалось перейти от стратегии тушения пожаров к среднесрочному планированию поддержки — прежде всего, финансовой», — отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

На долгосрочную поддержку обратил внимание и финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. «Обязательство поддерживать Украину с определенными суммами на годы вперед — это уже хорошая новость. В прошлом году горизонт планирования фактически был, в лучшем случае, месяц — ежемесячно было непонятно, поступят ли средства западной помощи или не поступят, придется печатать гривну Нацбанку или не придется», — объяснил он.

Эксперты также отметили лучшую подготовку украинской делегации. Как рассказал «Минфину» директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, по результатам предыдущей конференции в Лугано возникали вопросы, что там презентовали, ведь было низкое качество презентаций и проработки проектов.

«Мне звонили друзья из США и Европы и спрашивали, что это было. Ведь никому не было ясно, что мы предлагаем и хотим. Сейчас больше конкретики. Мне понравилось, что Украина начала говорить о видении, я имею в виду выступление Юлии Свириденко, это очень амбициозно», — вспоминает Анатолий Амелин.

Европа берет деньги под контроль

Во время конференции Украина представила систему управления восстановления DREAM. Это интерактивная база, которая позволит мониторить проекты восстановления и источники их финансирования. Эту систему называют своего рода Prozorro для обновления. На сайте DREAM в реальном времени можно наблюдать за проектами восстановления и их эффективностью.

Вместе с тем, ЕС, который объявил о выделении самой большой помощи, заявил, что его программа предусматривает собственные правила контроля за использованием средств.

Украина должна создать систему мониторинга и ежегодно отчитываться о выполнении плана восстановления. Среди прочего, нужно будет сообщать о любых суммах, которые были ненадлежащим образом использованы.

Также наше государство будет обнародовать данные о физических и юридических лицах, которые получают финансирование, что превышает эквивалент 500 тыс. евро для реализации программ восстановления за счет Союза. В свою очередь, у Еврокомиссии будут полномочия проверять проекты по выполнению плана.

Помочь с контролем за деньгами должен и специальный независимый аудиторский совет, который будет отчитываться Еврокомиссии об использовании средств.

Анатолий Амелин убежден, что если западные партнеры дают деньги на выполнение бюджета или реализацию инфраструктурных проектов, то они имеют право контролировать их использование. «Если эти деньги кто-то ворует, то он ворует не украинские деньги, а средства налогоплательщиков из других стран», — объясняет он логику доноров.

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, система финансового контроля может быть внедрена во многих форматах и на нескольких платформах. В то же время, по его мнению, потенциальных инвесторов, в первую очередь, вряд ли интересует техническая сторона контроля. «Главный вопрос — получить уверения, что есть политическая воля обеспечить прозрачность и подотчетность управления внешней помощью», — подчеркнул он.

Чего не добились на Конференции

Финансовые обещания доноров в разы меньше сумм, которые нужны Украине для восстановления. По оценкам Всемирного банка, для полного восстановления понадобится $411 млрд. В настоящее время о подобных суммах даже и речь не идет.

«Месседж Запада состоит в том, что, так или иначе, деньги на восстановление поступают, но когда война закончится, Украина должна внести свой вклад, выполнив программу реформ (государственное управление, судебная реформа, борьба с коррупцией, верховенство права). Частные инвестиции просто не придут, если не произойдет кардинальных изменений в бизнес-среде, которые были до полномасштабного вторжения.

По этому поводу я не согласен с исходной точкой Сунака из его программной речи о том, что до полномасштабного вторжения Украина представляла себя, как отличную инвестиционную возможность. Реальность, как признают большинство украинских наблюдателей, заключалась в вопросах верховенства права/управления, прогресс был слишком медленным. Украина, возможно, предлагала возможности, но также и огромные риски, связанные с плохой бизнес-средой.

Мы надеемся, что война и реальная перспектива вступления в ЕС изменят это, но этого может и не произойти. Зеленский был отличным лидером во время войны — просто невероятным, — но в мирное время ему было трудно справляться со всеми проблемами, связанными с верховенством права", — написал Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по вопросам Украины в своей рассылке для Bloomberg.

То есть Запад четко привязывает размер финансовых планов по восстановлению Украины к скорости проведения реформ.

Официально использование замороженных российских активов на восстановление нашей страны не снято с повестки дня. Но Запад, похоже, будет делать ставку именно на восстановление Украины за счет частных инвестиций. В частности, об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. ЕК представит соответствующий план еще до летней паузы, пообещала она, подчеркнув, что «преступник должен быть привлечен к ответственности».

Однако, эти планы могут столкнуться с неприятием отдельных членов Евросоюза. В частности, против плана Европейской комиссии отдать Украине прибыль от замороженных активов страны-террориста, уже высказывается правительство Германии. По мнению немецких чиновников, поспешный шаг может повлечь за собой юридические или финансовые риски. Об этом говорится в материале Financial Times.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что рф «будет вынуждена заплатить за ущерб, причиненный ею Украине», ФРГ делает все, что в ее силах, чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями. Но идея использования российских средств для восстановления Украины вызывает «сложные финансовые и юридические вопросы», — добавила она. Другой чиновник объяснил изданию: если ЕС возьмет деньги с российского ЦБ или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент для других, как, к примеру, претензии Польши относительно получения возмещения от Берлина за убытки во время Второй мировой войны. Источники, ознакомленные с дискуссиями, рассказали, что на встрече с ЕК несколько дипломатов призывали быть осторожными, сказав, что на важные вопросы необходимо ответить, прежде чем будет сделано официальное предложение.

Бизнес же пока на предложение инвестировать в Украину ограничивается общими фразами. В ходе мероприятия представители 500 компаний из 42 стран мира подписали соглашение Ukraine Business Compact. Это крупные компании, в перечень которых входят, в частности, Google, Siemens, Philips, Rolls-Royce, а их общая капитализация составляет $5,2 трлн. Соглашение носит декларативный характер и конкретных обязательств не содержит. «Бизнес не спешит быть основным драйвером реконструкции — он требует гарантий, кроме самой перспективы прибыли. Эта конференция пыталась ответить на этот вопрос, заверить бизнес, что компромисс между правительственными решениями, международными гарантиями военных рисков и, собственно, ожидаемой прибылью найти можно», — отметила глава направления Региональная безопасность и исследование конфликтов в Фонде «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина.

Как сообщил Денис Шмигаль, вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией и ЕБРР было подписано совместное соглашение по созданию страхования военных рисков. Однако, по мнению владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, страхование не сможет кардинально изменить ситуацию.

«Давайте не будем наивными: как бы западные инвесторы не любили Украину, свои деньги они любят гораздо больше. А это значит, что принесут они свои инвестиции к нам исключительно тогда, когда будут уверены, что эти деньги им заработают еще больше денег. Первое — они должны убедиться в том, что активы, которые они будут создавать, не будут разрушены», — отмечает он.

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По словам Игоря Мазепы, страхование от таких событий — это дело важное, но при высоких рисках наступления страхового случая оно мало поможет, потому что страховая выплата разве что вернет вложенное, а потому без гарантий безопасности НАТО об инвестиционном буме говорить не стоит.

И, наконец, еще одна важная деталь: несмотря на масштабные планы по восстановлению, у нынешней власти нет четкого видения, как сделать отечественную экономику более современной. Проекты, на которые делает ставку Офис Президента, снова сводятся к восстановлению секторов, которые были двигателями украинской экономики до войны.

В частности, перед открытием конференции Ростислав Шурма, заместитель главы Офиса Президента Владимира Зеленского, сказал Reuters, что Украина ищет до $40 млрд для финансирования первой части «Зеленого плана Маршалла» по восстановлению своей экономики. Прежде всего, внимание будет уделено черной металлургии.