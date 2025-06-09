Курс доллара и евро 9-13 июня: почему ситуация с валютой снова не даст скучать

Середина июня на мировом и украинском валютном рынке пройдет в условиях неопределенности в главных стратегических вопросах. Как это повлияет на курс доллара и евро в Украине, читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Как на курс влияют торговые войны Трампа

На перспективы развития мировой экономики и курс доллара относительно основных валют ключевое влияние будет оказывать позиция и решения Штатов в торговом противостоянии с Китаем и Европой. Проблемы и неопределенность в этих вопросах только нарастают.

По линии США-Китай периоды негативной риторики с угрозами Пекина ввести ответные санкции на повышение тарифов американской стороной сменяются недолгими передышками с надеждой на скорое достижение компромисса. Мир в очередной раз становится заложником этих разборок.

Это хорошо видно по поведению цен на нефть, которая дорожает на новостях о возможном американо-китайском компромиссе и, следовательно, оживлении мировой экономики и торговли. Как только конфликт снова обостряется, сразу же проседает.

Причем это происходит на фоне наращивания добычи нефти отдельными странами ОПЕК, что раньше всегда приводило только к проседанию цен на это сырье.

Сейчас же практически всеми сегментами рынка — от сырьевого до фондового и валютного, — начинает все больше управлять геополитика.

График цен на нефть марки BRENT

Торговое противостояние США-ЕС не так сильно отражается на цене нефти, но зато его хорошо видно по поведению пары евро/доллар. Особенно после громких заявлений Трампа и угроз введения зеркальных мер со стороны руководства Евросоюза.

График пары евро/доллар

Главным же барометром возросших за последние месяцы в разы рисков (от военных до экономических и политических) можно смело назвать рост стоимости золота.

График цены золота

В ближайшее время торговое противостояние Штатов и Европы достигнет очередного пика. Ведь после снижения ЕЦБ своих ставок 5 июня некоторые опрошенные Bloomberg аналитики допускают, что европейский регулятор сделает перерыв в дальнейшем смягчении монетарной политики на заседании 24 июля.

По их расчетам, еще одно снижение ставок произойдет только в сентябре, когда должны будут завершиться переговоры с США, и свежая статистика покажет последствия введения пошлин на импорт из ЕС в США.

В течение ближайшего месяца можно ожидать развязки очередного витка торгового противостояния по линии США-ЕС. Поскольку Дональд Трамп временно отложил вступление в силу 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля.

Напомню, пока ставка составляет 10% (на момент написания статьи). По расчетам Bloomberg Economics, введение пошлин в размере 50% затронет торговлю товарами между Штатами и ЕС на сумму $321 млрд. В сочетании с заседанием Федрезерва по процентным ставкам 18 июня все это прилично «попортит нервы» всем мировым инвесторам уже в ближайшие дни этой недели.

На этом фоне последний разговор руководства США и Китая и последовавшее за этим снижение накала страстей в торговой войне между крупнейшими экономиками мира снова успокоил инвесторов и поднял цены на нефть на надежде игроков на достижение компромисса по пошлинам. Но такие «эмоциональные качели» могут в любой момент снова качнуться в противоположную сторону из-за очередного эмоционального заявления Трампа или разрастания в публичной плоскости его противостояния с Илоном Маском.

Какие внутренние факторы повлияют на курс

Во время недавней пресс-конференции, по итогам заседания по процентной ставке, Нацбанк частично снял напряжение на рынке, сообщив, что знают источники покрытия возросших расходов бюджета на оборону (по разным уже озвученным оценкам, до конца года на эти цели необходимо от 200 до 400 млрд гривен) без проведения эмиссии. А именно запуска «печатного станка» под расходы на армию, который спровоцирует новую девальвацию гривны, боятся сейчас некоторые игроки нашего валютного рынка.

Также Нацбанк не видит особых рисков в признании дефолта Украины из-за невыплат по ВВП-варрантам.

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Я также прогнозирую закрытие данной проблемы компромиссом между украинским правительством и держателями данных бумаг. Сейчас проходит банальный торг между сторонами, что не ударит по нашему валютному рынку.

А вот, что касается закрытия растущего дефицита бюджета по финансированию армии, тут придется уже в ближайшее время внимательно следить за поправками в бюджетный закон на этот год, которые определят реальные источники финансирования кассовых разрывов казны. В любом случае, рост бюджетного дефицита — это всегда дополнительное давление на курс гривны.

Кроме того, уже традиционно психологически на поведение всех участников валютного рынка будет оказывать влияние обстановка на фронтах, где сейчас рф пытается максимально обострить ситуацию.

В условиях сокращения поступлений валютной выручки от экспортеров из-за закрытия Евросоюзом «торгового безвиза» для украинских товаров с 6 июня, даже рассчитанные Нацбанком $800 млн, которые Украина потеряет до конца года, придется закрывать самому НБУ за счет продажи резервов.

Средства на это при ЗВР на 1 июня $44,5 млрд у Нацбанка есть. Но это все равно негативный фактор для гривны на валютном рынке и для украинского бюджета, который потеряет часть доходов из-за сокращающихся объемов налогов, получаемых от экспортеров.

В этой ситуации Нацбанк вынужденно продолжит присутствовать на торгах практически ежедневно всю эту неделю, чтобы поддерживать курс гривны на торгах.

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Прогноз курса доллара и евро на 9−13 июня

Межбанк

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение этой недели будут находиться в пределах от $155 млн до $220 млн.

НБУ будет достаточно оперативно продавать доллар на торгах практически ежедневно в пределах объемов от $40−50 млн до $80−130 млн, в зависимости от активности на рынке покупателей валюты.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,127 до 1,148 доллара за евро.

В этом случае, если котировки безналичного доллара на межбанке 9−13 июня, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,70 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,48 до 47,87 гривен.

Наличный рынок

На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,40 до 47,95 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 46,45 до 47,90 гривен.