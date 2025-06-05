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5 июня 2025, 12:30 Читати українською

Болгария живет с фиксированным курсом уже 30 лет: подходит ли это Украине

Начиная с 2024 года, Нацбанк время от времени сообщает о возможном изменении базовой валюты при расчете курса гривны. Если традиционно с 90-х годов это был доллар, то сейчас НБУ тяготеет к изменению привязки к евро. Почему, и что это означает для украинцев, LB рассказал заведующий отделом денежных рынков Growford Institute Михаил Джус. «Минфин» выбрал главное.

Начиная с 2024 года, Нацбанк время от времени сообщает о возможном изменении базовой валюты при расчете курса гривны.

На фоне обесценивания доллара в результате политики 47-го президента США и связанного с этим стремительного подорожания евро в Украине, в начале мая глава НБУ сообщил Reuters, что Нацбанк рассматривает возможность замены доллара, как базовой валюты для определения курса гривны на евро.

По словам главы НБУ, поводом для этого является потенциальное вступление Украины в ЕС, усиление роли ЕС в обеспечении наших оборонных возможностей, большая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации мировой торговли.

Тема возможного изменения базовой валюты (валюты привязки) продолжала жить в информационном пространстве, несмотря на обострение ситуации на фронте, массовые обстрелы украинских городов и массу других особых событий.

Почему это имеет значение

Внимательные граждане получили возможность разобраться с тем, что Нацбанк устанавливает обменный курс гривны только по одной валюте (доллару США), а по всем остальным — рассчитывает по кросс-курсам. Это реальный шаг в направлении распространения финансовой грамотности.

С одной стороны, в обоих случаях чиновники озвучили логические выводы, которые вытекают из того факта, что стремимся мы в ЕС (а не в США), и из положений самого Маастрихтского договора. Ведь присоединение к зоне евро является финальной стадией интеграции в ЕС для любой страны.

Правда, не каждая страна стремится достигать этой стадии и избавиться от монетарного суверенитета.

С другой стороны, тема возможного изменения валюты привязки совсем не новая. Впервые Нацбанк сообщил о такой перспективе еще в марте 2024 года, ссылаясь на то, что по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами банков доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

В начале 2025 года первая заместитель Главы НБУ успокаивала, что предстоящая смена валюты привязки будет происходить медленно и незаметно для рынка. Соответствующие объяснения руководство НБУ давало также во время пресс-брифинга в апреле, когда уже было известно о снижении курса доллара по отношению к другим мировым валютам.

Подходит ли Украине «болгарский пример»

Но если уж НБУ столько внимания уделяет вопросу изменения валюты привязки, то, возможно, стоит пойти немного дальше и поразмыслить о более глубокой трансформации подходов к реализации монетарной политики.

Поскольку в режиме инфляционного таргетирования Нацбанк не способен обеспечить стабильность гривны, как того требует Конституция Украины, а так называемая политика дорогих денег (высоких ставок) удручает кредитование экономики и увеличивает расходы бюджета на обслуживание государственного долга. То есть никаких преимуществ, а недостатков — хоть отбавляй.

Недавно в поисках «скучного рецепта экономического роста для Украины» после окончания войны один из членов Совета НБУ вскользь привел пример Болгарии, ВВП которой (в расчете на одного человека) в несколько раз превышал украинский даже до большой войны.

Особенностью этой страны (в контексте монетарного регулирования) является то, что она почти три десятилетия живет с фиксированным обменным курсом болгарского льва: с 1997 года — к немецкой марке (один к одному), с 1999 года — к евро (примерно 1,95 лева за 1 евро).

Согласно классификации МВФ, Болгария поддерживает режим валютного совета (currency board) — по факту самый жесткий формат фиксации обменного курса, при котором эмиссия национальной валюты полностью или почти полностью обеспечивается резервами иностранной валюты.

Какие преимущества дает режим валютного совета

Фиксация курса гривны по отношению к евро — это прежде всего якорь стабильности и фактор уверенности в завтрашнем дне. Для общества, долгое время живущего в состоянии экстремальной неопределенности, это — приоритет номер один.

К потенциальным преимуществам режима валютного совета следует отнести повышение доверия к национальной валюте, снижение инфляционных ожиданий и, как следствие, увеличение возможностей достижения ценовой стабильности.

Минимизация валютного риска способствовала привлечению иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (в отличие от спекулятивного капитала при политике высоких ставок), что является необходимым условием восстановления экономики после войны.

В качестве бонуса, страна получила бы учетную ставку на уровне, близком к ставке ЕЦБ, что значительно увеличило бы шансы на полноценную активизацию кредитования экономики. К примеру, ставка центрального банка Болгарии с 1 июня составляет 2,07%.

Какие проблемы с ним связаны

Это означало бы утрату независимости в реализации монетарной политики, ведь страна в режиме валютного совета фактически становится реципиентом монетарной политики центрального банка, эмитирующего резервную валюту. В случае евро — это Европейский центральный банк.

Указанный аспект обычно подают, как главный недостаток режима валютного совета, поскольку страна упускает возможность стимулирования экономики средствами монетарной политики.

Но в наших реалиях этот аргумент не так уж убедителен, поскольку со времени введения инфляционного таргетирования НБУ не сделал практически ничего, чтобы поспособствовать развитию украинской экономики.

Указанный режим делает невозможным девальвацию гривны, которая может быть использована. как средство увеличения доходов бюджета в критический момент. Также валютный совет предусматривает соблюдение дисциплины в фискальной политике, в частности, исключает монетарное финансирование дефицита бюджета. Государство не может пойти на такие самоограничения в состоянии войны.

‚Кроме того, подобный сценарий мог бы быть реализован при условии получения Украиной гарантий стабильного поступления финансирования от ЕС в течение длительного времени. А это задача несколько иного уровня сложности.

Читайте также: В Украине переизбыток доллара и дефицит гривны: как это влияет на курс и инфляцию

На что следует обратить внимание

Автор сознательно выбрал, в качестве альтернативы, режим валютного совета, чтобы максимально четко акцентировать внимание на том, что в режиме инфляционного таргетирования Нацбанк проводит такую ​​жесткую монетарную политику, на фоне которой ограничение жесткого валютного режима не воспринимается, как угроза монетарному суверенитету В то же время существуют и менее обременительные режимы фиксированного курса, было бы только желание обеспечивать стабильность.

Если в Нацбанке считают, что введение режима фиксированного курса — шаг назад в развитии системы монетарного регулирования, то следует учитывать состояние украинской экономики и тот факт, что монетарная политика является инструментом обеспечения общественного блага, а не средством реализации амбиций ее создателей.

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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 13:00
#
«Болгарія живе з фіксованим курсом вже 30 років: чи підходить це Україні»

Це звісно прикольно, але одне «але» є. Ми трошки не Болгарія якби, бо ми не в ЄС з 2007го року, як Болгарія, тому в країн ЄС своя атмосфера і нам туди ще дуже далеко, особливо з нашою «відсутністю» корупції, особливо якщо відкрити тендерний майданчик проззоро.

Порівнювати Болгарію з Україною — не дуже гарне порівняння.

Це з тієї ж опери, де порівнюють армію Ізраїля і бажання ізраїльтян служити в армії, чомусь в таких порівняннях завжди забувають зазначати, що по-перше Ізраїль має сильну достатньо армію (не в кількості солдат, а по техніці), по-друге в Ізраїлі ви не почуєте, що волонтери збирають на армію щось, по-третє в Ізраїлі навіть під час війни ізраїльтяни можуть вільно виїхати з країни без жодних проблем або надуманих заборон (як у випадку з Україною), по-четверте в Ізраїлі дійсно воюють всі, а не тільки на словах «всі», що підтверджує гибель на фронті сина прем`єр міністра Ізраїля, тобто це умовний синок пєті або вовчика котрий сидить десь там в штабі з генералами в карти грає, а людина воює.

Сюди ж можна віднести, коли всіляки «експерти» по ТБ (мова взагалі не про експертів з Мінфін, а саме тих хто дає інтерв`ю всілякі на ТБ) розповідають байку, що от в штатах за супротив діям поліцейського, цивільну особу таку б застрелили. Так ні, за законні дії тільки. А незаконно діяти в штатах поліцейські не стануть, бо в кожного громадянина є зброя і його просто застрелять за дії не по закону.
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 13:05
#
Тому і тут Україну не можна порівнювати з штатами, бо тільки в нас поліцаї з гоблінами можуть навіть на камеру викрадати людей прямо з вулиці, бити, вбивати в будівлях тцк, викидати з машини (після бусифікації - слово року до речі було), заперечувати те що всі бачили і всі знають, заходити на територію приватної власності без ордеру, вдягати на людину кайданки без підстав, ну і все оце в кращих традиціях поліцаїв по-українськи.

Тому, нам би своє щось придумати і розвивати, а не дивитися вічно на успішні приклади когось там десь там, де умови в них зовсім інші.

В Болгарії багато тендерів по відверто завищених цінах на всяку фігню? Думаю ні.
Тому намагатися взяти щось з успішних прикладів, закриваючи очі на свої відверті недоліки, не зважаючи на різні обставини того успішного успіху і нас — ну це не дуже логічно і розумно.

Особливо в умовах, де всім відомо яку «офіційну» інфляцію малює нбу, які «офіційні» ціни малює держстат, і як це відрізняється від реальності. В ЄС та в штатах же якщо написано що інфляція 3−4%, то це відповідає дійсності, і кредити тобі не видають при цьому під 40−50%))))
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