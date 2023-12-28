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28 декабря 2023, 7:45 Читати українською

Доллар выше 40 грн и ускорение инфляции: что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Экономические итоги этого года существенно превзошли предварительные оценки. Но на следующий год прогнозы все же умеренно-оптимистичные: экономика будет расти более низкими темпами, а рост цен ускорится. Почему так будет происходить, и какие показатели ожидают инвесторы и банкиры, рассказывает «Минфин».

Экономические итоги в этом году существенно превзошли предварительные прогнозы, но на следующий год прогнозы все же умеренно-оптимистичные: экономика, хотя и будет расти, но более низкими темпами, а рост цен немного ускорится

Чем удивила экономика в этом году

Экономическая ситуация в Украине по итогам 2023 года оказалась более оптимистичной, чем прогнозировали аналитики год назад. Осенью 2022 года эксперты говорили о росте ВВП в пределах 3−4%, а после первых блекаутов прошлой осенью и зимой начали снижать свои оценки.

В частности, Нацбанк, который ожидал роста экономики на 4%, изменил свой прогноз на 0,3%. Правительство говорило о росте на 1%, а наиболее пессимистически на перспективы в 2023 году смотрела инвестиционная компания Dragon Capital, ожидая падения экономики на 5%.

Но пессимистические прогнозы не оправдались: по предварительным итогам года, ВВП Украины вырастет ориентировочно на 5−5,5%.

«Несмотря на значительные препятствия, украинская экономика продолжает положительно удивлять. Реальный ВВП вырастет в этом году более чем на 5%, инфляция упала до однознаковых показателей, резервы НБУ близки к историческим максимумам, а финансирование дефицита бюджета остается относительно бесперебойным. Благодаря этим положительным тенденциям экономика стала более устойчивой. Внутренний спрос вырос, а настроения бизнеса в течение года улучшились», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Экономика продолжит расти

«Минфин» собрал прогнозы правительства, МВФ, украинских инвестиционных компаний и банков, и сформировал на их основе консенсус-прогноз динамики ВВП, ожидаемой инфляции и изменения курса гривны по отношению к доллару.

Ключевым фактором неопределенности остается военная ситуация. «Очень сложно прогнозировать ВВП на фоне войны. Каждый день есть риски разрушений инфраструктуры, которые могут значительно ухудшить показатели экономики», — говорит директор Департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Елена Ищенко.

Ситуация в зоне боевых действий может стать как белым, так и черным лебедем, поэтому прогнозы базируются на преимущественно консервативных оценках военной ситуации.

Согласно консенсусу-прогнозу, ВВП в следующем году должен вырасти на 3,9%. Это немного хуже правительственных прогнозов в 4,6%, которые он обнародовал в середине декабря.

Наиболее оптимистично на ситуацию смотрят эксперты Ukraine Economic Outlook, они ожидают роста экономики сразу на 5,5%, то есть примерно на столько же, как и в этом году. Наиболее пессимистично оценивают изменение ВВП в Concorde Capital, Биржевом Университете и Банке Пивденный: рост в 3%, а в Альтбанке считают, что экономика прибавит всего 2−3%.

В то же время, стоит отметить, что все опрошенные «Минфином» эксперты говорят о росте экономики, а значительных разногласий в их прогнозах нет.

Снижение темпов роста ВВП, по сравнению с 2023 годом, объясняется, в первую очередь, более высокой сравнительной базой, ведь в этом году рост фиксируется после катастрофического обвала в 2022 году на 29,1%.

Ключевым фактором, который будет влиять на отечественную экономику в следующем году, будет оставаться международная помощь. Эксперты, в основном, излучают уверенность в ее продлении, несмотря на все трудности последних месяцев.

«По состоянию на сегодняшний день риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие, и мы ожидаем, что Украина получит, по крайней мере, $28−30 млрд», — отмечает Ваврищук.

Еще большие суммы помощи ждут эксперты Dragon Capital. «Мы ожидаем, что иностранные партнеры Украины будут продолжать финансово поддерживать страну, и под эгидой МВФ консолидируют $40 млрд прямой бюджетной поддержки в следующем году. Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования, и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до $45 млрд в 2024 году», — отмечают в компании.

Также значительно влиять будет уровень внутреннего спроса, что стало одним из локомотивов экономики в 2023 году. Как объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, его оптимистичные ожидания основываются, в значительной степени, именно на этих показателях.

«Повышение расходов на военные нужды, а также рост социальных стандартов (минимальная зарплата, прожиточный минимум, пенсии), как и в 2022−23 годах, будет иметь одноразовый эффект для поддержки уровня ВВП. Кроме того, повышение социальных стандартов дополнительно подтолкнет рост средней заработной платы», — отмечает он.

В правительстве также говорят, что реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2024 году вырастет на 8,5% — до 21,8 тыс., что должно ускорить потребление.

В то же время, некоторые аналитики не разделяют эту позицию. «Сейчас наша экономика драйвится одним фактором — потребительским спросом. Однако, я не думаю, что потребительский спрос будет оставаться таким сильным и в следующем году. Такого большого отложенного спроса, как было в 2023 году, уже не будет», — уверен генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Третий ключевой фактор, который влияет на экономику, — возможности экспорта. Здесь есть положительные сдвиги: частично удалось разблокировать польскую границу, налаживается работа черноморских портов. За последние 4 месяца в Украине аграрной и другой продукцией было загружено 302 судна. К тому же, фиксируется тенденция увеличения вывоза грузов.

Отладка портовой инфраструктуры позволяет облегчить работу не только аграриев, но и добывающей отрасли и металлургии. «По нашей оценке, полноценное возобновление перевозок через порты Черного моря может увеличить экспортную выручку на $9−10 млрд в 2024 году», — отмечают в Dragon Capital.

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Но морской экспорт особенно уязвим для российских ударов. «Повышение эффективности ПВО является одним из ключевых факторов сохранения экономического восстановления», — констатирует начальник управления стратегического анализа Банка Пивденный Константин Хведчук.

Прогноз изменения ВВП на 2024 год

Правительство 4,6%
МВФ 3,5%
Fitch 3,8%
Dragon Capital 4%
ICU 5%
Concorde Capital 3%
Ukraine Economic Outlook 5,5%
Биржевой Университет 3%
Райффайзен Банк 4,9%
Банк Пивденный 3%
Альтбанк 2,5%
ПУМБ 3,8%
Консенсус 3,9%

Цены будут расти быстрее

Существенный экономический рост удивил многих аналитиков, но еще большим сюрпризом для них стало быстрое затухание инфляции. Так, Нацбанк ожидал, что она в годовом измерении составит 21%, МВФ прогнозировал 22,5%. По последним же данным, годовой рост потребительских цен замедлился до 5,7%.

Но в следующем году тренд изменится. Правительство считает, что инфляция, по результатам года, составит 9,7%, консенсус-прогноз дает почти идентичную цифру — 9,6%.

Самый высокий ее уровень ожидают эксперты Биржевого университета — 12%, а самый оптимистичный инфляционный прогноз дают Dragon Capital и Ukraine Economic Outlook — 8% и 8,1% соответственно.

Ожидается, что инфляцию будет подталкивать повышение коммунальных тарифов. До завершения отопительного сезона их стоимость не изменится, но вполне возможно подорожание цены на электроэнергию, газ, воду и отопление с апреля.

Также росту цен будут способствовать те же факторы, которые помогают росту экономики, — повышение зарплат и пенсий, налаживание аграрного экспорта. «Нынешняя осень отличилась хорошими урожаями и удешевлением сырых продуктов питания. Нормализация урожая и рост экспортных возможностей приведет к ускорению роста цен на продукты питания в следующем году», — объясняет Константин Хведчук.

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Виталий Ваврищук обращает внимание также на риски активной печати денег Нацбанка, однако, это произойдет только в том случае, если западная помощь не будет поступать в достаточных объемах, а такой сценарий остается маловероятным.

В то же время, практически все специалисты уверены в ослаблении гривны в следующем году, что будет способствовать подорожанию, прежде всего, импортных товаров.

Прогноз инфляции на 2024 год

Правительство 9,7%
МВФ 9,5%
Dragon Capital 8%
ICU 10,1%
Concorde Capital 8,4%
Ukraine Economic Outlook 8,1%
Биржевой Университет 12%
Банк Пивденный 9,5%
Райффайзен Банк 9%
ПУМБ 10%
Альтбанк 11%
Консенсус 9,6%

Доллар дороже 40 грн

В бюджете на 2023 год Кабмин закладывал курс 45,8 грн/$, прогноз ICU год назад составил 40,2 грн/$. На практике же гривна оказалась значительно крепче, даже несмотря на введение управляемо-гибкого курса. Несмотря на некоторое ослабление во второй половине декабря, официальный курс составляет 37,62 грн/$, наличный — на 50−60 копеек выше.

Однако, в следующем году специалисты единодушно ожидают ослабления гривны. По консенсусу-прогнозу, курс на конец следующего года будет составлять 40,9 грн/$. Оптимистичнее всего на перспективы гривны смотрят в Dragon Capital и Concorde Capital, прогнозируя ослабление нацвалюты до 39 и 39,2 грн/$ соответственно. Самое существенное послабление прогнозируют в Банке Пивденный, Биржевом Университете и Альтбанке, говоря о показателях, близких к 42 грн/$.

«Роль НБУ на валютном рынке в условиях существенного дефицита торгового баланса и спроса населения на иностранную валюту останется основополагающей. В то же время, возможность Нацбанка осуществлять интервенции для поддержки валютного курса будет в значительной степени ограничена стабильностью международного финансирования», — объясняет причины ожидаемого ослабления гривны Григорий Кукуруза.

По факту, все аналитики обращают внимание именно на роль регулятора в изменении курса гривны, меньше акцентируя внимание на возможностях экспорта, переводах средств в страну и других факторах.

В условиях войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для НБУ, отмечают эксперты Dragon Capital, в ICU считают, что ослабление нацвалюты примерно до 41 грн/$ будет происходить в условиях умеренной и управляемой девальвации, для которой сложились условия.

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Более слабая гривна позволит увеличить поступления в бюджет, повысить доходы экспортеров и снизить привлекательность импортных товаров. Ожидаемые курсовые изменения следует учитывать в своих инвестициях.

Прогноз курса грн/$ на конец 2024 года

Правительство 41,4
МВФ 41
Dragon Capital 39
ICU 40,7
Concorde Capital 39,2
Ukraine Economic Outlook 40,9
Биржевой Университет 41,9
Банк Пивденный 41,8
Райффайзен Банк 41,1
РВС Банк 41
Альтбанк 42
Консенсус 40,9
Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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Комментарии - 3

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 декабря 2023, 9:19
#
Всё спокойно в Багдаде…
+
0
bobmarle
bobmarle
28 декабря 2023, 9:38
#
Щоб пришвидшити зростання економіки потрібно підняти вдвічі ціни на електроенергію та автогаз!
+
+45
YakovBoricov
YakovBoricov
28 декабря 2023, 9:47
#
І обов’яково заморозити твої банківські рахунки
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