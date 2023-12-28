Доллар выше 40 грн и ускорение инфляции: что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Экономические итоги этого года существенно превзошли предварительные оценки. Но на следующий год прогнозы все же умеренно-оптимистичные: экономика будет расти более низкими темпами, а рост цен ускорится. Почему так будет происходить, и какие показатели ожидают инвесторы и банкиры, рассказывает «Минфин».

Чем удивила экономика в этом году

Экономическая ситуация в Украине по итогам 2023 года оказалась более оптимистичной, чем прогнозировали аналитики год назад. Осенью 2022 года эксперты говорили о росте ВВП в пределах 3−4%, а после первых блекаутов прошлой осенью и зимой начали снижать свои оценки.

В частности, Нацбанк, который ожидал роста экономики на 4%, изменил свой прогноз на 0,3%. Правительство говорило о росте на 1%, а наиболее пессимистически на перспективы в 2023 году смотрела инвестиционная компания Dragon Capital, ожидая падения экономики на 5%.

Но пессимистические прогнозы не оправдались: по предварительным итогам года, ВВП Украины вырастет ориентировочно на 5−5,5%.

«Несмотря на значительные препятствия, украинская экономика продолжает положительно удивлять. Реальный ВВП вырастет в этом году более чем на 5%, инфляция упала до однознаковых показателей, резервы НБУ близки к историческим максимумам, а финансирование дефицита бюджета остается относительно бесперебойным. Благодаря этим положительным тенденциям экономика стала более устойчивой. Внутренний спрос вырос, а настроения бизнеса в течение года улучшились», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Экономика продолжит расти

«Минфин» собрал прогнозы правительства, МВФ, украинских инвестиционных компаний и банков, и сформировал на их основе консенсус-прогноз динамики ВВП, ожидаемой инфляции и изменения курса гривны по отношению к доллару.

Ключевым фактором неопределенности остается военная ситуация. «Очень сложно прогнозировать ВВП на фоне войны. Каждый день есть риски разрушений инфраструктуры, которые могут значительно ухудшить показатели экономики», — говорит директор Департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Елена Ищенко.

Ситуация в зоне боевых действий может стать как белым, так и черным лебедем, поэтому прогнозы базируются на преимущественно консервативных оценках военной ситуации.

Согласно консенсусу-прогнозу, ВВП в следующем году должен вырасти на 3,9%. Это немного хуже правительственных прогнозов в 4,6%, которые он обнародовал в середине декабря.

Наиболее оптимистично на ситуацию смотрят эксперты Ukraine Economic Outlook, они ожидают роста экономики сразу на 5,5%, то есть примерно на столько же, как и в этом году. Наиболее пессимистично оценивают изменение ВВП в Concorde Capital, Биржевом Университете и Банке Пивденный: рост в 3%, а в Альтбанке считают, что экономика прибавит всего 2−3%.

В то же время, стоит отметить, что все опрошенные «Минфином» эксперты говорят о росте экономики, а значительных разногласий в их прогнозах нет.

Снижение темпов роста ВВП, по сравнению с 2023 годом, объясняется, в первую очередь, более высокой сравнительной базой, ведь в этом году рост фиксируется после катастрофического обвала в 2022 году на 29,1%.

Ключевым фактором, который будет влиять на отечественную экономику в следующем году, будет оставаться международная помощь. Эксперты, в основном, излучают уверенность в ее продлении, несмотря на все трудности последних месяцев.

«По состоянию на сегодняшний день риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие, и мы ожидаем, что Украина получит, по крайней мере, $28−30 млрд», — отмечает Ваврищук.

Еще большие суммы помощи ждут эксперты Dragon Capital. «Мы ожидаем, что иностранные партнеры Украины будут продолжать финансово поддерживать страну, и под эгидой МВФ консолидируют $40 млрд прямой бюджетной поддержки в следующем году. Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования, и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до $45 млрд в 2024 году», — отмечают в компании.

Также значительно влиять будет уровень внутреннего спроса, что стало одним из локомотивов экономики в 2023 году. Как объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, его оптимистичные ожидания основываются, в значительной степени, именно на этих показателях.

«Повышение расходов на военные нужды, а также рост социальных стандартов (минимальная зарплата, прожиточный минимум, пенсии), как и в 2022−23 годах, будет иметь одноразовый эффект для поддержки уровня ВВП. Кроме того, повышение социальных стандартов дополнительно подтолкнет рост средней заработной платы», — отмечает он.

В правительстве также говорят, что реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2024 году вырастет на 8,5% — до 21,8 тыс., что должно ускорить потребление.

В то же время, некоторые аналитики не разделяют эту позицию. «Сейчас наша экономика драйвится одним фактором — потребительским спросом. Однако, я не думаю, что потребительский спрос будет оставаться таким сильным и в следующем году. Такого большого отложенного спроса, как было в 2023 году, уже не будет», — уверен генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Третий ключевой фактор, который влияет на экономику, — возможности экспорта. Здесь есть положительные сдвиги: частично удалось разблокировать польскую границу, налаживается работа черноморских портов. За последние 4 месяца в Украине аграрной и другой продукцией было загружено 302 судна. К тому же, фиксируется тенденция увеличения вывоза грузов.

Отладка портовой инфраструктуры позволяет облегчить работу не только аграриев, но и добывающей отрасли и металлургии. «По нашей оценке, полноценное возобновление перевозок через порты Черного моря может увеличить экспортную выручку на $9−10 млрд в 2024 году», — отмечают в Dragon Capital.

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Но морской экспорт особенно уязвим для российских ударов. «Повышение эффективности ПВО является одним из ключевых факторов сохранения экономического восстановления», — констатирует начальник управления стратегического анализа Банка Пивденный Константин Хведчук.

Прогноз изменения ВВП на 2024 год

Правительство 4,6% МВФ 3,5% Fitch 3,8% Dragon Capital 4% ICU 5% Concorde Capital 3% Ukraine Economic Outlook 5,5% Биржевой Университет 3% Райффайзен Банк 4,9% Банк Пивденный 3% Альтбанк 2,5% ПУМБ 3,8% Консенсус 3,9%

Цены будут расти быстрее

Существенный экономический рост удивил многих аналитиков, но еще большим сюрпризом для них стало быстрое затухание инфляции. Так, Нацбанк ожидал, что она в годовом измерении составит 21%, МВФ прогнозировал 22,5%. По последним же данным, годовой рост потребительских цен замедлился до 5,7%.

Но в следующем году тренд изменится. Правительство считает, что инфляция, по результатам года, составит 9,7%, консенсус-прогноз дает почти идентичную цифру — 9,6%.

Самый высокий ее уровень ожидают эксперты Биржевого университета — 12%, а самый оптимистичный инфляционный прогноз дают Dragon Capital и Ukraine Economic Outlook — 8% и 8,1% соответственно.

Ожидается, что инфляцию будет подталкивать повышение коммунальных тарифов. До завершения отопительного сезона их стоимость не изменится, но вполне возможно подорожание цены на электроэнергию, газ, воду и отопление с апреля.

Также росту цен будут способствовать те же факторы, которые помогают росту экономики, — повышение зарплат и пенсий, налаживание аграрного экспорта. «Нынешняя осень отличилась хорошими урожаями и удешевлением сырых продуктов питания. Нормализация урожая и рост экспортных возможностей приведет к ускорению роста цен на продукты питания в следующем году», — объясняет Константин Хведчук.

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Виталий Ваврищук обращает внимание также на риски активной печати денег Нацбанка, однако, это произойдет только в том случае, если западная помощь не будет поступать в достаточных объемах, а такой сценарий остается маловероятным.

В то же время, практически все специалисты уверены в ослаблении гривны в следующем году, что будет способствовать подорожанию, прежде всего, импортных товаров.

Прогноз инфляции на 2024 год

Правительство 9,7% МВФ 9,5% Dragon Capital 8% ICU 10,1% Concorde Capital 8,4% Ukraine Economic Outlook 8,1% Биржевой Университет 12% Банк Пивденный 9,5% Райффайзен Банк 9% ПУМБ 10% Альтбанк 11% Консенсус 9,6%

Доллар дороже 40 грн

В бюджете на 2023 год Кабмин закладывал курс 45,8 грн/$, прогноз ICU год назад составил 40,2 грн/$. На практике же гривна оказалась значительно крепче, даже несмотря на введение управляемо-гибкого курса. Несмотря на некоторое ослабление во второй половине декабря, официальный курс составляет 37,62 грн/$, наличный — на 50−60 копеек выше.

Однако, в следующем году специалисты единодушно ожидают ослабления гривны. По консенсусу-прогнозу, курс на конец следующего года будет составлять 40,9 грн/$. Оптимистичнее всего на перспективы гривны смотрят в Dragon Capital и Concorde Capital, прогнозируя ослабление нацвалюты до 39 и 39,2 грн/$ соответственно. Самое существенное послабление прогнозируют в Банке Пивденный, Биржевом Университете и Альтбанке, говоря о показателях, близких к 42 грн/$.

«Роль НБУ на валютном рынке в условиях существенного дефицита торгового баланса и спроса населения на иностранную валюту останется основополагающей. В то же время, возможность Нацбанка осуществлять интервенции для поддержки валютного курса будет в значительной степени ограничена стабильностью международного финансирования», — объясняет причины ожидаемого ослабления гривны Григорий Кукуруза.

По факту, все аналитики обращают внимание именно на роль регулятора в изменении курса гривны, меньше акцентируя внимание на возможностях экспорта, переводах средств в страну и других факторах.

В условиях войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для НБУ, отмечают эксперты Dragon Capital, в ICU считают, что ослабление нацвалюты примерно до 41 грн/$ будет происходить в условиях умеренной и управляемой девальвации, для которой сложились условия.

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Более слабая гривна позволит увеличить поступления в бюджет, повысить доходы экспортеров и снизить привлекательность импортных товаров. Ожидаемые курсовые изменения следует учитывать в своих инвестициях.

Прогноз курса грн/$ на конец 2024 года