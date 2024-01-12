Минфин - Курсы валют Украины

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12 января 2024, 8:49 Читати українською

Курс «36,6» ждать уже не стоит: будет ли резкий обвал гривны

Война и вызванные нею потери остаются основным фактором, который влияет на курс валют в Украине. Благодаря чему в течение года сохранялась курсовая стабильность, почему сейчас гривна ослабла и что будет дальше, в колонке для the page рассказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Война и вызванные нею потери остаются основным фактором, который влияет на курс валют в Украине.

Удержание стабильного курса

В начале 2023 года некоторые эксперты и аналитики не исключали возможного падения национальной валюты до 40 грн/$. Эти прогнозы не оправдались, колебания курса на официальном рынке были понятны и постепенны. За счет активных интервенций НБУ гривна в течение трех первых кварталов усилила свои позиции до уровня 36,00 грн/$, но впоследствии вернулась в пределы 37−37,30. В четвертом квартале регулятор ввел новый курсовой режим. Повышенный спрос на валюту наблюдался только в первые дни управляемой гибкости. Затем ситуация стабилизировалась.

Нацбанк путем продажи в среднем $2−3 млрд ежемесячно сглаживает скачки и поддерживает гривну. Его намерения в будущем сохранять активное присутствие на валютном рынке позволяет рассчитывать на определенную стабильность.

Конечно, одну из главных ролей в прогнозируемости валютного курса играет помощь международных финансовых партнеров. Государство для поддержки гривны во время войны тратит золотовалютные резервы. Пополнить их удается именно за счет внешних вливаний.

Евросоюз недавно выплатил Украине последние 1,5 млрд евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год. В начале февраля планирует провести специальный саммит, на котором должен обсуждаться вопрос о выделении Украине 50 млрд евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Летом в общий фонд госбюджета поступил транш в размере $890 млн в рамках действующей программы расширенного финансирования EFF от МВФ, а в скором времени ожидаем еще почти $900 млн следующего транша.

Причины падения гривны

Конечно, новогодний период определенным образом повлиял на рынок валют. Такие изменения даже в мирное время были сезонными и непродолжительными. В целом, усиление спроса или, вероятнее всего, меньший приток экспортной валютной выручки вынуждает Национальный банк активно участвовать в торгах.

Ситуация не несет угрозы, ведь регулятор продолжает претворять в жизнь необходимые меры, выходя на межбанковский рынок с интервенциями. Как видим, официальный курс доллара по отношению к гривне установлен на уровне 38,19 грн/$.

А что же будет дальше? Во многом ситуация будет зависеть от объема макрофинансовой помощи от ЕС и США. На 2024 год в государственный бюджет заложена цифра 40,7 грн/$. Это расчетный показатель, который может быть ниже прогнозируемого. Государству выгодно поддерживать сбалансированный курс. Частично это ограничивает доходы бюджета от налогов, но позволяет экономить на внешних заимствованиях и их обслуживании.

Читайте также: Как НБУ изменит валютные правила и что будет делать с курсом в 2024 году

Резкого падения гривны не прогнозируется, при этом небольшая разница между наличным и безналичным курсом будет сохраняться. Спред между покупкой и продажей валюты может колебаться в пределах до 50−70 копеек.

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Комментарии - 3

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 января 2024, 9:39
#
Ну, конечно не будет… А 40 грн вот будет…
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0
Nasams Here
Nasams Here
12 января 2024, 10:10
#
Як Ви задовбали, диванні економісти)) Буде, восени-взимку, це відомо майже всім. Але і це не до кінця точно.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 января 2024, 10:23
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«А 40 грн вот будет…»

В 2022 году обещали к концу года курс «по 100» — не сбылось…
В 2023 году обещали к концу года курс «по 50» — не сбылось…
В 2024 году обещают к концу года курс «по 40» — уровни
прогнозов становятся менее сказочными, и если в бюджете
заложен курс 40,7 то прогноз курса «по 40» к концу 2024 года
может сбыться с вероятностью 50%
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