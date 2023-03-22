Военные валютные ОВГЗ: где купить и сколько на них можно заработать

Валютные военные ОВГЗ приносят доходность, которая в три раза превышает ставки по депозитам в долларах или евро. «Минфин» расскажет, где сейчас продаются облигации, номинированные в СКВ, какая минимальная сумма нужна для их приобретения и какие комиссии придется при этом уплатить.

Преимущества и недостатки валютных ОВГЗ

На последних аукционах Министерство финансов размещало долларовые ОВГЗ с доходностью 4,25%, а номинированные в евро — 2,5%. Эта ставка существенно выше процентов, которые выплачивают украинские банки по депозитам. Так, по данным «Минфина», в среднем по годовым депозитам в долларах банки предлагают лишь 1,12% годовых, в евро — 0,71%.

Конечно, можно отыскать и более высокие ставки по депозитам. Некоторые банки платят в долларах до 3% годовых, а в евро — 2,55%, но это единичные случаи. К тому же, из полученного дохода с депозитов взимается 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Поэтому реальный доход от депозитов на пятую часть меньше, чем указывают банки. А вот доход с облигаций не облагается налогом.

Инвестиции в ОВГЗ считаются надежными. Конечно, в условиях войны существует риск того, что государство объявит дефолт. Однако, это касается, прежде всего, евробондов, цена на которые из-за этого обвалилась в разы. При этом, в отношении ОВГЗ — такой риск минимальный, поскольку они преимущественно находятся в портфелях НБУ и госбанков. Отказавшись обслуживать этот долг, государство фактически откажется возвращать долг само себе и при этом будет вынуждено докапитализировать собственные банки. Потому смысла в таких действиях мало.

Таким образом, у облигаций следующие преимущества:

более высокая доходность, по сравнению с депозитами;

необлагаемый доход;

высокая надежность.

Иногда, в качестве преимущества ОВГЗ, называют также возможность продать их до срока погашения. При этом валютные депозиты, как правило, досрочно закрыть нельзя, а если такая возможность установлена, проценты по ним сугубо символичные — например, 0,01%.

Но эксперты не рекомендуют покупать военные облигации в том случае, если вы планируете их продать досрочно. Во-первых, значительная часть брокеров и банков не выкупают такие бумаги. А те, кто выкупает, устанавливают значительный спред, поэтому владелец бумаг, вероятнее всего, уйдет в минус.

Традиционно минусом инвестиций в ОВГЗ называли высокий порог входа. Сейчас большинство и банков, и брокеров позволяют покупать от 1 ценной бумаги. Таким образом, минимальная инвестиция для гривневых облигаций — около 1 тыс. грн, для валютных — 1 тыс. долларов или евро.

Как купить валютные ОВГЗ онлайн

В статье о приобретении гривневых военных облигаций «Минфин» уже рассказывал о банках и брокерах, у которых их можно приобрести. Самый простой способ — покупка онлайн через приложение соответствующего учреждения. Тем более, что целый ряд из них за эти операции не берут комиссии.

В частности, купить военные облигации онлайн без дополнительных выплат можно в приложении «Дия», у брокеров ICU, WOTAN и bond.ua, а также в банках — monobank и Сенс Банк.

Без проблем у них можно приобрести только гривневые ОВГЗ. С валютными — ситуация более сложная, поскольку часто их нет в наличии.

Во всех вышеупомянутых компаниях редакция проверила наличие валютных облигаций в разные дни. И однажды оказалось, что таких облигаций не было ни у кого, в наличии — только гривневые.

В другой день валютные облигации из перечисленных учреждений предлагал только monobank. Да и у него доходность по ценным бумагам была значительно ниже, чем на последних аукционах Министерства финансов. По долларовым предполагались выплаты 1,48% годовых, а по номинированным в евро — 1,46%.

«Спрос от клиентов на долларовые ОВГЗ в целом низкий, поэтому брокеры не покупают такие бумаги в свой портфель в надежде перепродать клиентам. Если клиент хочет приобрести эти облигации на вторичном рынке, то брокер либо покупает их у других участников, либо продает с большей маржой, поскольку они не ликвидны», — объяснили в брокерской компании Свит Инвест.

Инвестиционный аналитик Роман Калиновский предполагает, что отсутствие в обращении валютных облигаций объясняется тем, что первичные дилеры покупают их в свой портфель, а не для перепродажи. «В текущих условиях 4,25% годовых в долларах — хорошая доходность как для почти безрискового инструмента, и первичные дилеры это понимают», — говорит он.

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Купить облигации онлайн можно и в Приватбанке. Здесь доходность немного лучше, чем у моно, — по долларовым бумагам до 3,25%. Но и минимальная сумма инвестиций выше — 100 тыс. грн в эквиваленте. Кроме того, покупателю придется уплатить целый ряд комиссий: за открытие счета (300 грн), за его обслуживание (в зависимости от суммы на счете, минимум 100 грн в месяц), за зачисление приобретенных ОВГЗ (от 200 грн). Все эти комиссии могут существенно снизить доходы от операции.

Приобретение ОВГЗ на первичном аукционе

Покупка облигаций через онлайн-сервисы — это всегда торговля на вторичном рынке. То есть банки или брокеры уже купили эти облигации и перепродают их. В то же время, у инвесторов есть возможность покупать военные ОВГЗ и непосредственно во время аукционов Министерства финансов.

Допуск к участию в аукционах есть у так называемых первоначальных дилеров. Это банки, которые первыми покупают ОВГЗ и затем могут передавать их своим клиентам. В том числе, другим банкам, брокерам или просто физическим лицам. Физлица могут обращаться к банкам с заявкой купить им облигации на следующем размещении.

Всего первичными дилерами являются 11 банков, их перечень размещен на сайте Минфина. Среди них с физическими лицами в Украине работают все, кроме Сити Банка, который ориентируется на корпоративный сектор.

Существует устоявшееся мнение, что покупка облигаций при первичном размещении — дело дорогое, и банки устанавливают высокий порог входа, доступный только состоятельным инвесторам. На самом деле, это не соответствует действительности.

Высокий порог входа сейчас остается в Приватбанке, где заказ на приобретение облигаций через менеджера стартует от $40 тыс. для валютных ОВГЗ и 1 млн грн — для размещенных в национальной валюте. Нужна значительная сумма и для инвестиций через Райффайзен — от 200 тыс. грн. в эквиваленте.

Также порог входа — от 50 тыс. грн — установил Кредобанк. Для валютных облигаций это означает, что купить можно, по меньшей мере, 2 ценные бумаги.

Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Сенс Банк и Пивденный сообщили, что принимают от клиентов заявки на приобретение во время первичного аукциона облигаций от 1 штуки. Кроме того, почти все эти банки отменили комиссию по покупке военных ОВГЗ по этой процедуре. Символическую плату оставил только Пивденный — $0,5 за операцию. Также комиссию в 1 тыс. грн установил Сенс Банк при покупке до 20 валютных облигаций, хотя он и не устанавливает никакой платы за приобретение облигаций на вторичном рынке через свое приложение.

В то же время, некоторые банки установили плату по некоторым другим операциям, связанным с приобретением ОВГЗ. К примеру, в ПУМБ необходимо заплатить 300 грн за открытие счета в ценных бумагах. В Кредобанке открытие счета обойдется в 900 грн, дополнительно нужно заплатить от 200 грн за зачисление на него бумаг.

Не удалось редакции узнать, какие комиссии за покупку ценных бумаг устанавливает ОТП Банк, его представитель посоветовал для уточнения этой информации обратиться в отделение.

Условия приобретения валютных военных ОВГЗ на первичном аукционе Министерства финансов

Банк Минимальная сумма покупки Комиссия за покупку Комиссия за открытие счета в ценных бумагах Комиссия за зачисление ОВГЗ на счет Кредобанк 50 тыс. Отсутствует 900 грн. 0,03% (мин. 200 грн., макс 1000 грн.), плюс 0,004% (мин. 100 грн.) в месяц за хранение на счете Ощадбанк 1 шт. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Пивденный 1 шт. $0,5 1 грн. 1 грн. Приватбанк $40 тыс. Отсутствует 500 грн. (300 грн. в случае открытия в электронном виде) 300 грн, плюс от 100 до 200 грн в месяц в зависимости от суммы за хранение на счете ПУМБ 1 шт. Отсутствует 300 грн. Отсутствует Райффайзен Банк 200 тыс. грн. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Сенс Банк 1 шт. 1 тыс. грн. при покупке до 20 шт. валютных облигаций Отсутствует Отсутствует Укргазбанк 1 шт. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Укрэксмимбанк 1 шт. Отсутствует Отсутствует Отсутствует

В целом, сейчас процедура покупки ценных бумаг на аукционах Минфина вполне доступна для частных инвесторов.

Также банки, которые предоставляют доступ к первоначальным размещениям, могут предложить ценные бумаги из своего портфеля. Например, в Украгазбанке редакции сообщили, что у них есть в наличии долларовые ОВГЗ с доходностью в 4%. Правда, следует учитывать, что в банках ситуация может меняться, и наличие облигаций следует уточнять.

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Как объяснила «Минфину» заместитель директора ICU Евгения Грищенко, по желанию клиента брокер может от своего имени обратиться в банк первичного дилера, чтобы тот купил нужные облигации на аукционе. Подойдет этот способ преимущественно клиентам, которые уже привыкли работать со своим брокером. Открывать у него счет только для того, чтобы он стал посредником, в большинстве случаев нецелесообразно.

Будет ли расти доходность валютных облигаций

Эксперты, с которыми поговорил «Минфин», сходятся во мнении, что в ближайшее время не стоит ожидать повышения доходности по валютным облигациям. В Свит Инвест убеждены, что причина этого в низком спросе. «Банки ограничены размерами валютной позиции, не выдают кредиты в валюте и обладают большой избыточной валютной ликвидностью. Физические и юридические лица более активно покупают гривневые ОВГЗ с доходностью до 23%, или часть средств вкладывают в еврооблигации Украины, которые сейчас торгуются по 25 центов за доллар», — объясняют в компании.

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Также, по мнению Романа Калиновского, правительство не испытывает недостатка в валюте, благодаря значительной финансовой поддержке западных партнеров. Поэтому у Министерства финансов нет необходимости в повышении этих ставок.