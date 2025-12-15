Доллар падает на мировых рынках: самый опасный день для курса гривны к евро на этой неделе

На этой неделе может наступить момент истины по многим геополитическим вопросам. Кроме военных и политических последствий, они могут оказать существенное влияние на валютный рынок Украины и поведение гривны уже в ближайшем будущем.

Речь в первую очередь идет об активной фазе переговоров по окончанию войны в Украине. Правда, чем дальше, тем яснее, что Дональд Трамп старается давить на Украину сильнее, считая нашу переговорную позицию более слабой, чем у рф. И это, безусловно, негативный сценарий для Украины.

С другой стороны, европейские страны, понимая всю серьезность ситуации, стараются поддержать Украину. По сообщениям представителей нашей переговорной группы, у Европейской комиссии уже есть рабочее предложение о предоставлении Украине финансовой помощи в виде так называемого «репарационного кредита». Бюджетное финансирование может достичь 90 миллиардов евро и будет распределено на два года — 2026 и 2027.

Окончательное решение может быть принято уже на этой неделе, 18−20 декабря, на саммите ЕС. Похоже, европейцам уже удалось найти консенсус по вопросу финансирования Украины за счет замороженных активов рф.

Из сугубо украинских событий на этой неделе существенное влияние на межбанк окажет период бюджетных платежей у клиентов. До 20-го декабря компании должны рассчитаться с государством по налогам и сборам, а уже на следующей неделе пойдут расчеты бюджета со своими контрагентами перед окончанием года. В итоге на этой неделе бизнес будет активно продавать валюту, чтобы за счет имеющейся гривны закрыть налоговые платежи, и это будет страховать гривну на межбанке.

Но уже в третьей декаде декабря пойдет резкое усиление гривневого навеса на валютный рынок за счет бюджетных выплат, и это сработает как серьезный девальвационный фактор на нашем валютном рынке.

На опасениях девальвации гривны и население будет активно покупать валюту себе на карты. При таком раскладе на валютном рынке основную роль в формировании курсового тренда на межбанке снова будет играть тактика, оперативность и объемы интервенций Нацбанка на торгах с целью поддержки гривны.

По моим расчетам, НБУ придется потратить на это с 15 по 19 декабря не менее $840 млн — 1 100 млн резервов. При наличии ЗВР на 1 декабря в пределах $54,7 млрд, у НБУ есть на это достаточный ресурс. Вопрос в том, до каких уровней Нацбанк готов допустить проседание гривны на торгах до конца этого года.

Таким образом, поведение Нацбанка и будет формировать курсовую «погоду» на рынке уже до конца декабря и в начале 2026 года. Решение регулятора сохранить текущий уровень учетной ставки и месседжи, которые чиновники давали участникам валютного рынка на своей пресс-конференции после оглашения своего решения по учетной ставке, говорят о том, что НБУ готов только к относительно небольшому проседанию нацвалюты как к доллару, так опосредованно и к евро.

С учетом того, что Нацбанк отвечает за ценовую стабильность в Украине, «взрывать» курс сейчас он не может, так как это немедленно спровоцирует новый скачок цен на импортные товары и услуги, и усилит негативные инфляционные ожидания.

Поэтому регулятор вынужден и дальше тратить значительные объемы золотовалютных резервов на поддержку гривны. По крайней мере до окончательного понимания ситуации вокруг западного финансирования нашего бюджета в 2026 году и получения до конца этого года $15 млрд западной помощи, на которую рассчитывает НБУ. Любая конкретика по данному вопросу также будет очень существенно влиять на поведение украинского валютного рынка.

Снижение на прошлой неделе Федрезервом США своих процентных ставок и начало ежемесячного выкупа американским регулятором с 12 декабря этого года казначейских обязательств США в размере $40 млрд создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара и роста цен на драгметаллы.

Первой реакцией на эти решения Федрезерва стало подорожание евро к доллару до 1,17 доллара за евро и выше, золото ушло выше уровня в $4 300 за унцию, а серебро пробило уровень в $64 за унцию. Наш Нацбанк и участники украинского валютного рынка становятся заложниками этой ситуации.

Это приведет к коррекции действий НБУ на валютном рынке в части формирования структуры золотовалютных резервов, усилит спрос на евро со стороны клиентов, имеющих контрагентов в ЕС, а также позитивно скажется на финансовом положении украинских поставщиков товаров на европейские рынки. Выиграет от роста официального курса евровалюты и украинский бюджет из-за привязки акцизов и таможенных сборов к официальному курсу евро в Украине.

При этом рост курса евро окажет и негативное влияние в виде ускорения инфляционных процессов в Украине. Ведь в условиях войны мы все больше импортируем товаров и услуг из Европы. Теперь же они в гривневом эквиваленте будут обходиться украинским потребителям дороже.

В то же время наступает короткий период расчетов клиентов с государством, после чего пойдут основные расчеты госказначейства по долгам бюджета перед завершением года. Участники рынка ожидают усиления давления бюджетной гривны на курс на межбанке. А это будет, с одной стороны, подталкивать клиентов-импортеров быстрее закрыть свои расчеты в валюте по году (что увеличит спрос на валюту на торгах), а с другой — сдерживать продажу валютной выручки экспортерами после 20 декабря (в надежде на рост котировок они не спешат с продажами всех объемов сразу).

В итоге Нацбанку придется все более активно выходить на рынок и закрывать нехватку валюты, что чревато ростом трат из резервов. И продавать эту валюту НБУ «дешево» будет не готов, что тоже будет поддерживать котировки на рынке на высоком уровне. Подобная тенденция сохранится на межбанке как минимум до середины января 2026 года.

Прогноз курса доллара и евро на 15−19 декабря

Межбанк

По моим расчетам, объем ежедневных операций на торгах, зарегистрированных в системе Блумберг, в этот период будет находиться в пределах $220 млн — 390 млн. 18 декабря пройдут еще и традиционные ралли по паре евро/доллар перед заседанием ЕЦБ по процентным ставкам. Важными для всех участников нашего рынка будут и новости 18−20 декабря из саммита лидеров Евросоюза в части суммы и форматов помощи Украине на 2026−2027 годы.

Учитывая напряженность ситуации, Нацбанку придется практически ежедневно присутствовать на торгах для поддержки гривны и закрывать интервенциями нехватку доллара на межбанке. По моим расчетам, для этого ему придется потратить на этой неделе порядка $830 млн — 1 100 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,162 до 1,179 доллара за евро с наибольшими колебаниями пары 17−18 декабря перед и во время оглашения решений ЕЦБ по ставкам и комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,95 до 42,60 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 48,74 гривен до максимум 50,23 гривен. Но НБУ продолжит политику максимального сглаживания курсовых колебаний по курсу доллара на межбанке, что опосредованно будет влиять и на сокращение амплитуды колебаний евро относительно гривны на наших торгах.

Поэтому реальный коридор по евро на межбанке в этот период будет находиться в пределах от 49,15 до 49,95 гривен.

Наличный рынок

Учитывая рост курсовых рисков, обменники на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−35 копеек. В период с 17−18 декабря в условиях повышенных курсовых рисков по евровалюте из-за предстоящего заседания ЕЦБ по процентным ставкам — многие обменники расширят спред между покупкой и продажей евровалюты до 25−40 копеек.

При этом оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах традиционных для оптового рынка 20 копеек как по доллару, так и по евро. Но будут оперативно менять свои ценники по этим валютам по несколько раз в день, в зависимости от курсовых трендов на украинском межбанке по безналичной валюте и от поведения пары евро/доллар на внешнем рынке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,90 до 42,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,95 до 42,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,10 до 50,15 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 49,15 до 50,05 гривен.