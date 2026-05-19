19 мая 2026, 15:15

Bitget запускает программу UEX Jumpstart с призовым фондом 430 000 USDT

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о запуске программы UEX Jumpstart — мультипродуктовой инициативы для онбординга пользователей с общим призовым фондом 430 000 USDT, охватывающей криптофьючерсы, драгоценные металлы, акции и CFD.

Программа проходит с мая по июнь и направлена на знакомство новых пользователей с расширяющейся мультиактивной экосистемой Bitget. Она объединяет активности по четырём ключевым продуктовым направлениям в единую структуру. Вместо фокуса на одном классе активов инициатива позволяет пользователям исследовать разные рынки и понять, как торговля всё чаще выходит за рамки отдельных категорий активов.

Запуск происходит на фоне диверсификации глобальной торговой активности. Ранее в этом году Bitget сообщила, что некриптовалютные активы составили до40% общего торгового объема в первом квартале 2026 года, в основном за счет сырьевых товаров и традиционных финансовых инструментов. Кроме того, недавно дневной объём торговли CFD на платформе превысил $8 млрд, при этом золото обеспечило 95% дополнительного роста, что подчеркивает растущий интерес пользователей за пределами крипторынка.

«Сегодня все говорят о диверсификации, — отметила генеральный директор Bitget Грейси Чен. —Пользователь, который сегодня смотрит на Bitcoin, завтра может следить за золотом, акциями или макроэкономикой. UEX Jumpstart помогает открыть эти возможности в рамках мультиактивной торговой экосистемы».

Программа UEX Jumpstart построена вокруг четырёх точек входа, постепенно знакомящих пользователей с различными сегментами экосистемы Bitget:

  • Stock Weekly Jackpot — направление для знакомства с бессрочными продуктами на акции с призовым фондом 100 000 USDT. Включает бонусы, такие как карты на пожизненную торговлю без комиссий и награды, связанные с акциями компаний вроде Tesla и NVIDIA.

  • CFD May Carnival — доступ к контрактам, связанным с глобальными финансовыми рынками, с призовым фондом 100 000 USDT. Участники получают гарантированные награды за выполнение базовых заданий и дополнительные бонусы за прогресс.

  • Metals & Commodities Futures Promotion — блок, посвященный торговле сырьевыми товарами, с фондом 60 000 USDT. Основной акцент — золото и связанные продукты, включая награды в XAUT (Tether Gold).

  • Futures Rush — крупнейшее направление программы с ежемесячным призовым фондом 170 000 USDT. Представляет собой систему прогрессивных заданий, которые помогают пользователям осваивать более сложные стратегии торговли фьючерсами с наградами в BTC, ETH, XAUT и других активах.

В совокупности эти четыре кампании формируют последовательный путь входа в торговлю различными активами — от криптовалют до акций и сырьевых товаров — отражая концепцию Universal Exchange, которая объединяет ранее разрозненные рынки в единую среду.

По мере того как Bitget расширяет свое присутствие в сегментах акций, сырьевых товаров, AI-трейдинга и токенизированных активов, такие инициативы, как UEX Jumpstart, демонстрируют переход к новой модели бирж — ориентированной не на отдельные рынки, а на поиск возможностей для пользователей.

Источник: Минфин
