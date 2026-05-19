Revolut представил физическую криптокарту с поддержкой Dogecoin

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2026, 10:02 Читати українською

Revolut представил физическую криптокарту с поддержкой Dogecoin

Необанк Revolut объявил о запуске своей первой физической криптокарты с поддержкой Dogecoin. Карточка позволяет оплачивать покупки криптовалютой везде, где принимаются Visa и Mastercard.

Необанк Revolut объявил о запуске своей первой физической криптокартки с поддержкой Dogecoin.
Фото: скриншот с видео

В финтех-компании презентовали новинку со слоганом «физическая криптокартка. Очень легкая. Очень чувствительна к прикосновениям», обыграв популярную мем-культуру вокруг Dogecoin.

Среди особенностей новой карты:

  • Прямая конвертация: интеграция баланса из Dogecoin для мгновенных расчетов;
  • Эффектный дизайн: карта оснащена встроенной LED подсветкой, которая ярко вспыхивает во время каждой бесконтактной оплаты;
  • Бесплатная конвертация: обмен криптовалюты на фиатные деньги во время транзакций происходит без дополнительных комиссий (в пределах лимитов выбранного пользователем тарифного плана).

География запуска

В настоящее время криптокарта доступна для клиентов в Великобритании и странах Европейской экономической зоны. В то же время, сервис пока не работает в Венгрии, Швейцарии и Португалии.

В Revolut также отметили, что первые партии карт будут ограниченными.

Читайте также: Revolut доминирует на карте необанков Европы

Revolut предупредила о рисках криптовалют

Вместе с запуском нового продукта компания опубликовала предупреждение о рисках инвестирования в криптовалюты. В Revolut подчеркнули, что крипторынок остается высокорисковым, а пользователи не должны рассчитывать на государственную защиту в случае потери средств.

Среди основных рисков компания назвала:

  • Высокая волатильность: цены на такие токены, как Dogecoin, могут обрушиться в считанные минуты.
  • Киберугрозы: риски хакерских атак, фишинга и других финансовых преступлений.
  • Замораживание средств: опасность временной блокировки активов при использовании инструментов стэйкинга.
  • Проблемы с ликвидностью: отсутствие гарантий того, что актив удастся продать быстро по рыночной цене в момент кризисных сбоев.

Отдельно в Revolut подчеркнули, что британская система компенсации не распространяется на криптовалютные инвестиции, поскольку они не относятся к регулируемым инвестиционным продуктам.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut сохраняет стратегический интерес к запуску своих финансовых услуг в Украине, несмотря на прекращение обслуживания местных клиентов из-за требований национального регулятора.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами