Revolut представил физическую криптокарту с поддержкой Dogecoin

Необанк Revolut объявил о запуске своей первой физической криптокарты с поддержкой Dogecoin . Карточка позволяет оплачивать покупки криптовалютой везде, где принимаются Visa и Mastercard .

В финтех-компании презентовали новинку со слоганом «физическая криптокартка. Очень легкая. Очень чувствительна к прикосновениям», обыграв популярную мем-культуру вокруг Dogecoin.

Среди особенностей новой карты:

Прямая конвертация: интеграция баланса из Dogecoin для мгновенных расчетов;

Эффектный дизайн: карта оснащена встроенной LED подсветкой, которая ярко вспыхивает во время каждой бесконтактной оплаты;

Бесплатная конвертация: обмен криптовалюты на фиатные деньги во время транзакций происходит без дополнительных комиссий (в пределах лимитов выбранного пользователем тарифного плана).

География запуска

В настоящее время криптокарта доступна для клиентов в Великобритании и странах Европейской экономической зоны. В то же время, сервис пока не работает в Венгрии, Швейцарии и Португалии.

В Revolut также отметили, что первые партии карт будут ограниченными.

Revolut предупредила о рисках криптовалют

Вместе с запуском нового продукта компания опубликовала предупреждение о рисках инвестирования в криптовалюты. В Revolut подчеркнули, что крипторынок остается высокорисковым, а пользователи не должны рассчитывать на государственную защиту в случае потери средств.

Среди основных рисков компания назвала:

Высокая волатильность: цены на такие токены, как Dogecoin, могут обрушиться в считанные минуты.

Киберугрозы: риски хакерских атак, фишинга и других финансовых преступлений.

Замораживание средств: опасность временной блокировки активов при использовании инструментов стэйкинга.

Проблемы с ликвидностью: отсутствие гарантий того, что актив удастся продать быстро по рыночной цене в момент кризисных сбоев.

Отдельно в Revolut подчеркнули, что британская система компенсации не распространяется на криптовалютные инвестиции, поскольку они не относятся к регулируемым инвестиционным продуктам.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut сохраняет стратегический интерес к запуску своих финансовых услуг в Украине, несмотря на прекращение обслуживания местных клиентов из-за требований национального регулятора.