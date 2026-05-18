РРО: в Налоговой объяснили, какие документы необходимо формировать и хранить

Субъекты хозяйствования, используемые регистраторами расчетных операций при расчетах в сфере торговли, общественного питания и услуг, должны соблюдать требования по формированию и хранению документов. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Какие документы нужно формировать каждый день

Каждый рабочий день или изменения, в случае проведения расчетов, субъекты хозяйствования обязаны:

создавать фискальные чеки — в бумажной и/или электронной форме;

производить контрольные ленты в электронной форме;

формировать Z-отчеты по итогам рабочей смены кассира (продавца);

Сколько нужно хранить документы

Контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти РРО в течение всего срока эксплуатации установленной производителем, но не менее 7 лет. Исключение предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или услуг.

Также законодательство требует хранить непосредственно на месте проведения расчетов:

регистрационное удостоверение РРО или его копию;

последнюю справку об опломбировании РРО;

Фактически предприниматели должны обеспечить на месте проведения расчетов надлежащее хранение только документов, подтверждающих учет товарных запасов (в предусмотренных законом случаях) и оригинала справки об опломбировании РРО.

Все документы, касающиеся регистрации и учета РРО, имеются у контролирующего органа (поэтому достаточно их копии), а сформированные ими фискальные отчетные документы хранятся по умолчанию в блоке фискальной памяти и/или сервере контролирующего органа.