Курс валют на вторник: доллар в обменниках подорожал на 9 копеек

Во вторник, 19 мая, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и подорожал на 8 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 9 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,88−44,39 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,99−44,00, евро — 51,50−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,13−44,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,36−51,37 грн/евро.

