У Мадяра отменили решение о депортации инкассаторов Ощадбанка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 мая 2026, 19:22 Читати українською

У Мадяра отменили решение о депортации инкассаторов Ощадбанка

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи сотрудников Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении банка.

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи сотрудников Ощадбанка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что стало основанием

«Основанием для принятия такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предварительных выводов относительно якобы угрозы национальной безопасности со стороны украинских граждан. Показательно, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не стала ожидать завершения. ограничения», — сообщили в Ощбадбанке.

Читайте: НБУ потребует компенсации после задержания инкассаторов Ощада в Венгрии — Пышный

Там подчеркнули, что таким образом полностью отменены все ограничения, введенные 6 марта 2026 года, когда венгерские власти приняли решение о депортации украинских граждан — инкассаторов Ощадбанка — и запрете на их въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним

«Минфин» ранее писал, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощада, задержанные в марте этого года.

Детали извлечения банковского груза

Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два автомобиля инкассации Ощада. Транспорт выполнял рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных денег: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.

Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались отдавать сами ценности. Согласно специальному правительственному постановлению, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта по меньшей мере в течение 60 дней.

Обвинения и логистические последствия

Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны Ощадбанк категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка происходила в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.

Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт.

Большинство маршрутов из Европы пролегают именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил завоз наличных на территорию Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
18 мая 2026, 22:13
#
Якби зєля відвідав Угорщину зараз, був би сильний хід (ну правда якщо без хамства і дебільних промов як раніше)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами