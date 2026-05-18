У Мадяра отменили решение о депортации инкассаторов Ощадбанка

Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении семи сотрудников Ощадбанка . Об этом говорится в сообщении банка.

Что стало основанием

«Основанием для принятия такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предварительных выводов относительно якобы угрозы национальной безопасности со стороны украинских граждан. Показательно, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не стала ожидать завершения. ограничения», — сообщили в Ощбадбанке.

Там подчеркнули, что таким образом полностью отменены все ограничения, введенные 6 марта 2026 года, когда венгерские власти приняли решение о депортации украинских граждан — инкассаторов Ощадбанка — и запрете на их въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним

«Минфин» ранее писал, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощада, задержанные в марте этого года.

Детали извлечения банковского груза

Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два автомобиля инкассации Ощада. Транспорт выполнял рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных денег: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.

Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались отдавать сами ценности. Согласно специальному правительственному постановлению, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта по меньшей мере в течение 60 дней.

Обвинения и логистические последствия

Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны Ощадбанк категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка происходила в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.

Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт.

Большинство маршрутов из Европы пролегают именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил завоз наличных на территорию Украины.