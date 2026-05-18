18 мая 2026, 17:45 Читати українською

«Цифровая пошлина»: Иран хочет брать деньги за интернет всего мира

Иран рассматривает возможность введения специальных сборов за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой цифровой инфраструктуры. Об этом пишет ixbt.com.

Кого затронет?

Через этот регион проходит значительная часть каналов связи между Европой, Азией и странами Ближнего Востока, поэтому потенциальные меры могут затронуть крупнейшие технологические компании — Google, Amazon, Microsoft.

По сути, Тегеран обсуждает создание своеобразной «цифровой пошлины» для операторов международных кабельных линий.

Предполагается, что компании могут обязать платить за эксплуатацию инфраструктуры в районе пролива, а также потенциально соблюдать местные требования по регулированию и контролю трафика.

Ормузский пролив считается одним из ключевых узлов мировой связи. Через подводные кабели здесь проходят интернет-трафик, облачные сервисы, банковские операции, корпоративные данные и международные коммуникации.

Любые ограничения или дополнительные сборы в этом районе могут повлиять на стоимость и стабильность глобальных цифровых сервисов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
