18 мая 2026, 19:05

ChatGPT теперь поможет планировать бюджет и контролировать расходы

OpenAI запустила для пользователей ChatGPT Pro в США новую функцию, позволяющую подключать банковские счета, кредитные карты и инвестиционные сервисы. Система анализирует доходы и расходы и формирует персональные рекомендации. Об этом говорится в сообщении OpenAi.

Как работает новая функция

OpenAI запустила новую функцию для пользователей ChatGPT Pro в США, позволяющую подключать к чат-боту банковские счета, кредитные карты и инвестиционные сервисы. После синхронизации система автоматически анализирует доходы и расходы пользователя и формирует персональные рекомендации.

Интеграция работает через платформу Plaid, поддерживающую более 12 тысяч финансовых учреждений. ChatGPT создает отдельную панель с данными о расходах, активных подписках, долгах и будущих платежах без необходимости вручную загружать банковские выписки.

Новый функционал работает на базе GPT-5.5 и позволяет пользователям задавать сложные запросы. В частности, система может помочь проанализировать причины увеличения расходов, спланировать накопление на жилье или предоставить рекомендации по управлению личным бюджетом.

В OpenAI отмечают, что ChatGPT имеет только доступ к пересмотру финансовой информации и не может осуществлять переводы или видеть полные номера банковских счетов. Пользователи могут в любой момент отключить подключенные аккаунты и удалить финансовые данные из системы.

Как писал ранее «Минфин», стартап Sensay основал собственное остров-государство, которым руководит ШИ-правительство из исторических личностей — сейчас оно претендует на остров площадью 3,4 км.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
