Рада готовит новые правила финмониторинга для PEP

В Украине готовятся изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга, которые должны уменьшить количество безосновательных отказов банков в предоставлении услуг политически значимым лицам (PEP). Об этом говорится в законопроекте № 15252 , предусматривающем введение единого государственного порядка оценки рисков для таких клиентов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документ должен обязать банки отказаться от практики автоматической блокировки счетов или отказов в финансовом обслуживании PEP без надлежащего обоснования.

Согласно предложенным изменениям, банки должны будут в письменной форме объяснять причины отказа в предоставлении финансовых услуг. Предоставить такое обоснование финучреждения должны в течение пяти рабочих дней.

Читайте также: Экспослужащим смягчат правила финансового мониторинга: что известно

Отдельно законопроект предусматривает механизм обжалования решений банков. Если клиент сочтет действия финучреждения необоснованными, он сможет обратиться к государственному регулятору.

В таком случае регулятор будет обязан рассмотреть жалобу в течение 30 дней и предоставить мотивированное заключение.

Напомним

Ранее НБУ подчеркнул, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами (politically exposed person, PEP), относить всех PEP к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и неоправданно ограничивать для них доступ.