Доллар и евро в начале мая: почему курс евровалюты опять заставит понервничать украинцев

Начало мая на украинском валютном рынке пройдет очень сложно. Снова клиентам банков и самим банкирам придется решать одновременно много задач, которые будут влиять на курсообразование. При этом часть событий, коренным образом влияющих на поведение местных участников рынка, по факту никоим образом напрямую не будет от них зависеть. Что только добавляет интриги в происходящее.

В первую очередь, на поведение курса евро относительно гривны повлияют валютные ралли пары евро/доллар накануне и во время оглашений 3 и 4 мая решений ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам.

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Даже если оба регулятора примут решения об ожидаемом рынком росте процентных ставок на 0,25% (до 5,25% годовых) в США и на 0,5% (до 4% годовых) в Европе, валютные ралли гарантированы за счет значительного числа крупных спекулянтов, пытающихся «раскачать» рынок на подобных событиях.

Если же решения Федрезерва или ЕЦБ обманут ожидания рынка, валютные ралли пары евро/доллар грозят серьезными потрясениями для курса евро в мире и в Украине. Причем каких-либо аргументов или возможностей повлиять на подобные решения регулятора США или Европы в Украине нет. То есть тут мы будем заложниками ситуации.

По моим прогнозам, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,09 до 1,11 доллара за евро при значительной волатильности 3 и 4 мая.

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Во-вторых, на курс окажут влияние перспективы «зернового коридора», и отдельно решения части наших европейских и турецких партнеров практически о закрытии своих рынков для украинской агропродукции. Страны EC таким образом защищают своих фермеров от конкуренции с дешевой украинской продукцией. Турция же, поднимая до 130% таможенные пошлины на некоторые зерновые, банально желает заработать на ситуации.

Все это грозит серьезным ударом по объемам украинского экспорта и, соответственно, приличным сокращением притока экспортной выручки на межбанк. В решении этих проблем первую скрипку играют дипломаты, а отчасти и сугубо политические договоренности. Рядовые же участники валютного рынка также остаются заложниками подобных дипломатических, политических, а порой и военных решений.

И это не говоря уже о подвисшем вопросе о сроках действия «зерновой сделки»: Россия считает датой ее завершения 18 мая этого года, остальные участники — как минимум, на два месяца дольше. Такая неопределенность негативно влияет на возможности заключения контрактов по поставке нашими экспортерами зерна после 18 мая и, соответственно, не дает нормально планировать им свой бизнес.

В-третьих, серьезно влияет на поведение и настроения участников валютного рынка война. Многочисленные разговоры о контрнаступлении ЗСУ в ближайшее время и решения военных находятся полностью в их зоне ответственности. Но такие решения также повлияют экономически, политически, морально и психологически на действия клиентов банков и населения на валютном рынке.

Есть еще и более-менее прогнозируемые факторы, играющие на нашем рынке.

На прошлой неделе НБУ не преподнес дополнительных сюрпризов, сохранив учетную ставку на уровне 25% годовых. Также регулятор четко дал понять рынку, что достаточно долго продолжит удерживать коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 гривен за счет своих интервенций. Благо, выросшие ЗВР это позволяют делать.

Глава НБУ Андрей Пышный и его замы в ответах на вопросы журналистов четко указали на приоритетность сохранения для регулятора стабильности на валютном рынке и продолжения борьбы с высокой инфляцией.

В первых числах мая традиционно начнут выплачиваться зарплаты. В условиях войны и снижения экономической активности бизнеса и населения, получение денежных выплат военными и зарплат госслужащими и сотрудниками частного бизнеса существенно влияет на ситуативные показатели розничной торговли, а также общего потребления товаров и услуг в стране. Также зарплатные выплаты — важное подспорье для наполнения бюджета за счет уплаты сопутствующих налогов и сборов.

Частично периоды выплаты зарплат также добавляют спрос на валюту на рынке.

Из стратегически негативного для гривны в начале мая можно отметить явное увеличение валютных затрат Нацбанка для поддержания курса нацвалюты посредством интервенций. Сокращение экспортных поступлений от аграриев в силу указанных выше причин увеличит продажи доллара из золотовалютных резервов Украины для покрытия дефицита предложения на рынке.

По моему прогнозу, на этой неделе Нацбанку придется потратить на это еще, как минимум, $490−780 млн. И только стабильное поступление западной финансовой помощи позволяет правительству и НБУ восполнять, а то и наращивать объемы ЗВР в этой ситуации.

В качестве подстраховки для гривны сработает:

очередное увеличение норматива резервирования для банков на корсчете в Нацбанке, которое вступит в силу с 11 мая. Это ослабит давление гривневого навеса на валютный рынок и, скорее всего, снова сократит объемы размещений банками свободной ликвидности в «дорогие» для Нацбанка депозитные сертификаты;

постепенный рост вкладов населения и бизнеса на депозиты свыше 3 месяцев с переброской средств с текущих счетов;

активизация покупки банками ОВГЗ и военных облигаций на аукционах Минфина. Это закрывает дефицит бюджета неэмиссионным путем. Хотя, по признанию чиновников Нацбанка, таких покупок явно недостаточно. Хотя, это гораздо лучше, нежели по факту 400 млрд гривен эмиссии прошлого года.

На этой неделе Минфин будет погашать только проценты по 7-ми выпускам облигаций 3 и 5 мая, что не сулит особых угроз выхода на рынок значительных объемов дополнительной гривневой ликвидности. Зато 2 мая чиновники на аукционе предложат к размещению достаточно интересные для банков облигации в гривне (в том числе, бенчмарк-ОВГЗ) на срок от 315 до 826 дней и в долларе — на 323 дня:

По моему прогнозу, наличие интересных бумаг для банков при относительно небольших выплатах процентов приведет к тому, что всего из банковской системы по этим статьям на этой неделе будет дополнительно «откачено» в бюджет «чистыми» порядка 3,6−8,5 млрд гривен в эквиваленте. Это также снизит давление на валютный рынок и будет позитивно для гривны.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 мая

Межбанк:

Безналичный доллар останется в уже привычном коридоре НБУ от 36,5686 до 36,9343 гривен. Безналичный евро, с учетом моего прогноза по паре евро/доллар на этот период в пределах коридора от 1,09 до 1,11 доллара за евро, будет на нашем межбанке находиться в пределах от 39,85 до 40,99 гривен. Дефицит предложения валюты на торгах только увеличится, что заставит Нацбанк активно выходить на межбанк с интервенциями по продаже доллара.

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Наличный рынок:

Евро останется главным инструментом для спекуляций всю эту неделю. Но это не значит, что стоит ожидать значительного обвала его котировок. Скорее, это будет значительная ежедневная волатильность курса евровалюты в пределах определенного коридора.

В дни заседаний ФРС США (3-го мая) и ЕЦБ (4-го мая) владельцы обменников расширят спред при покупке/продаже евровалюты, чтобы минимизировать свои курсовые риски.

По доллару всю неделю спред будет колебаться в большинстве банков и в обменниках финкомпаний в пределах от 20−25 копеек до 40 копеек, по евро он составит от 25−30 копеек до 1 гривны 20 копеек.

Курс наличного доллара в большинстве банков в эти дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,40 грн.

А в обменниках финкомпаний данный коридор составит от 37,35 до 38,15 грн.

Курс наличного евро в банках при покупке/продаже будет находиться в пределах коридора от 40,20 до 42,00 грн.

А в обменниках финкомпаний ценники евровалюты будут в пределах коридора покупок и продаж от 40,50 до 41,90 грн.