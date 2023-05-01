Долар та євро на початку травня: чому курс євровалюти знову змусить понервувати українців

Початок травня на українському валютному ринку буде дуже складним. Знову клієнтам банків та самим банкірам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які впливатимуть на курсоутворення. При цьому частина подій, що докорінно впливають на поведінку місцевих учасників ринку, фактично жодним чином безпосередньо від них не залежатиме. Що тільки додає інтриги до того, що відбувається.

Насамперед, на поведінку курсу євро щодо гривні вплинуть валютні ралі пари євро/долар напередодні та під час оприлюднень 3 та 4 травня рішень ФРС та ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

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Навіть якщо обидва регулятори ухвалять рішення про очікуване зростання відсоткових ставок на 0,25% (до 5,25% річних) у США та на 0,5% (до 4% річних) у Європі, валютні ралі гарантовані за рахунок значної кількості великих спекулянтів, які намагаються «розкачати» ринок на подібних подіях.

Якщо ж рішення Федрезерва чи ЄЦБ обдурять очікування ринку, валютні ралі пари євро/долар загрожують серйозними потрясіннями для курсу євро у світі та в Україні. Причому жодних аргументів чи можливостей вплинути на подібні рішення регулятора США чи Європи в Україні немає. Тобто тут ми будемо заручниками ситуації.

За моїми прогнозами, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,09 до 1,11 долара за євро за значної волатильності 3 та 4 травня.

По-друге, на курс вплинуть перспективи «зернового коридору», та окремо рішення частини наших європейських та турецьких партнерів практично про закриття своїх ринків для української агропродукції. Країни ЄС таким чином захищають своїх фермерів від конкуренції з дешевою українською продукцією. Туреччина ж, підвищуючи до 130% мита на деякі зернові, банально має бажання заробити на ситуації.

Все це загрожує серйозним ударом по обсягах українського експорту та, відповідно, пристойним скороченням припливу експортної виручки на міжбанк. У вирішенні цих проблем першу скрипку відіграють дипломати, а почасти й суто політичні домовленості. Пересічні ж учасники валютного ринку також залишаються заручниками таких дипломатичних, політичних, а часом і військових рішень.

І це не кажучи вже про питання про терміни дії «зернової угоди», що підвисло: Росія вважає датою її завершення 18 травня цього року, решта учасників — щонайменше, на два місяці довше. Така невизначеність негативно впливає на можливості укладання контрактів щодо постачання нашими експортерами зерна після 18 травня та, відповідно, не дає нормально планувати їм свій бізнес.

По-третє, серйозно впливає на поведінку та настрої учасників валютного ринку війна. Численні розмови про контрнаступ ЗСУ найближчим часом та рішення військових перебувають повністю у їхній зоні відповідальності. Але такі рішення також вплинуть економічно, політично, морально та психологічно на дії клієнтів банків та населення на валютному ринку.

Є ще й більш-менш прогнозовані фактори, які грають на нашому ринку.

Минулого тижня НБУ не зробив додаткових сюрпризів, зберігши облікову ставку на рівні 25% річних. Також регулятор чітко дав зрозуміти ринку, що досить довго продовжуватиме утримувати коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5686−36,9343 гривень за рахунок своїх інтервенцій. Благо, що ЗВР, які зросли, це дозволяють робити.

Голова НБУ Андрій Пишний та його заступники у відповідях на запитання журналістів чітко вказали на пріоритетність збереження для регулятора стабільності на валютному ринку та продовження боротьби з високою інфляцією.

На початку травня традиційно почнуть виплачуватись зарплати. В умовах війни та зниження економічної активності бізнесу та населення, отримання грошових виплат військовими та зарплат держслужбовцями та співробітниками приватного бізнесу істотно впливає на ситуативні показники роздрібної торгівлі, а також загального споживання товарів та послуг у країні. Також зарплатні виплати — важлива підмога для наповнення бюджету за рахунок сплати супутніх податків та зборів.

Частково періоди виплати зарплат також додають попиту на валюту на ринку.

Зі стратегічно негативного для гривні на початку травня можна відзначити очевидне збільшення валютних витрат Нацбанку для підтримки курсу нацвалюти через інтервенції. Скорочення експортних надходжень від аграріїв через вищезазначені причини збільшить продаж долара із золотовалютних резервів України для покриття дефіциту пропозиції на ринку.

За моїм прогнозом, цього тижня Нацбанку доведеться витратити на це ще, щонайменше, $490−780 млн. І лише стабільне надходження західної фінансової допомоги дозволяє уряду та НБУ заповнювати, а то й нарощувати обсяги ЗВР у цій ситуації.

Як підстрахування для гривні спрацює:

чергове збільшення нормативу резервування для банків на коррахунку в Нацбанку, яке набуде чинності з 11 травня. Це послабить тиск гривневого навісу на валютний ринок і, найімовірніше, знову скоротить обсяги розміщень банками вільної ліквідності у «дорогі» для Нацбанку депозитні сертифікати;

поступове зростання вкладів населення та бізнесу на депозити понад 3 місяці з перекиданням коштів із поточних рахунків;

активізація купівлі банками ОВДП та військових облігацій на аукціонах Мінфіну. Це закриває дефіцит бюджету неемісійним шляхом. Хоча, за словами чиновників Нацбанку, таких покупок очевидно недостатньо. Хоча, це набагато краще, ніж за фактом 400 млрд гривень емісії минулого року.

Цього тижня Мінфін погашатиме лише відсотки за 7-ма випусками облігацій 3 та 5 травня, що не обіцяє особливих загроз виходу на ринок значних обсягів додаткової гривневої ліквідності. Натомість, 2 травня чиновники на аукціоні запропонують до розміщення досить цікаві для банків облігації у гривні (у тому числі, бенчмарк-ОВДП) на термін від 315 до 826 днів та у доларі — на 323 дні:

За моїм прогнозом, наявність цікавих паперів для банків при відносно невеликих виплатах відсотків призведе до того, що всього з банківської системи за цими статтями цього тижня буде додатково «відкачено» до бюджету «чистими» близько 3,6−8,5 млрд гривень в еквіваленті. Це також знизить тиск на валютний ринок і буде позитивним для гривні.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 травня

Міжбанк:

Безготівковий долар залишиться у вже звичному коридорі НБУ від 36,5686 до 36,9343 гривень. Безготівковий євро, з урахуванням мого прогнозу щодо пари євро/долар на цей період у межах коридору від 1,09 до 1,11 долара за євро, на нашому міжбанку перебуватиме в межах від 39,85 до 40,99 гривень. Дефіцит пропозиції валюти на торгах лише збільшиться, що змусить Нацбанк активно виходити на міжбанк із інтервенціями з продажу долара.

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Готівковий ринок:

Євро залишиться головним інструментом для спекуляцій протягом усього цього тижня. Але це не означає, що варто очікувати на значний обвал його котирувань. Радше, це буде значна щоденна волатильність курсу євровалюти в межах певного коридору.

У дні засідань ФРС США (3-го травня) та ЄЦБ (4-го травня) власники обмінників розширять спред при купівлі/продажу євровалюти, щоб мінімізувати свої курсові ризики.

За доларом весь тиждень спред коливатиметься у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній у межах від 20−25 копійок до 40 копійок, за євро він складе від 25−30 копійок до 1 гривні 20 копійок.

Курс готівкового долара у більшості банків цими днями перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,40 грн.

А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,35 до 38,15 грн.

Курс готівкового євро в банках при купівлі/продажу перебуватиме в межах коридору від 40,20 до 42,00 грн.

А в обмінниках фінкомпаній цінники євровалюти перебуватимуть у межах коридору покупок та продажів від 40,50 до 41,90 грн.