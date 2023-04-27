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27 квітня 2023, 15:16 Читать на русском

НБУ прогнозує зростання міжнародних резервів до $35 мільярдів

Національний банк прогнозує, що завдяки значним надходженням від партнерів, міжнародні резерви України до кінця 2023 року зростуть до близько $35 млрд. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк прогнозує, що завдяки значним надходженням від партнерів, міжнародні резерви України до кінця 2023 року зростуть до близько $35 млрд.
Фото: pixabay.com

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НБУ очікує, що загалом цього року обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити $42 млрд.

«Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько $35 млрд наприкінці цього року. Це посилить спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження», — йдеться в повідомленні.

Регулятор додав, що у 2023 році очікується значний дефіцит поточного рахунку. Це, зокрема, пов’язано зі збільшенням імпорту на тлі поступового відновлення внутрішнього попиту, витратами значної кількості вимушених українських мігрантів за кордоном та все ще стриманим експортом внаслідок зниження врожаїв та обмеженості логістичних шляхів.

Водночас надходження міжнародної допомоги компенсуватиме ці чинники, підкреслили в НБУ.

Уже з 2024 року нарощування експортних потоків та поступове повернення вимушених мігрантів додому сприятимуть скороченню дефіциту поточного рахунку, який, однак, і надалі перекриватиметься значними обсягами зовнішнього офіційного фінансування, що дозволить зберігати обсяг міжнародних резервів «на відносно комфортному рівні».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано у листопаді 2011 року).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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