Биткоин завершил октябрь на позитиве: что будет с «цифровым» золотом в ноябре

По итогам октября, биткоин и подавляющее большинство других ключевых криптовалют продемонстрировали стремительный рост. Аналитики убеждены в бычьем тренде на рынке, который опирается на фундаментальные факторы. Но способны ли политические новости из США привести к его развороту, разбирался «Минфин».

Биткоин почти обновил рекорд

Ключевая криптовалюта мира — биткоин — завершила прошлый месяц на мажорной ноте. Хотя октябрь она начала с падения из-за риска обострения военного противостояния Израиля и Ирана, к середине месяца снова начали действовать фундаментальные факторы роста.

Так что, если в течение месяца BTC иногда опускался ниже $59,5 тыс., то завершил его с ценой $70,3 тыс. С начала месяца рост биткоина составляет 13,9%, а с 1 января монета взлетела примерно на 60%. В течение октября цена биткоина ненадолго превышала даже $73 тыс., вплотную приближаясь к своему историческому максимуму в $73,79 тыс.

Основная причина восходящего тренда — рост популярности ориентированных на биткоин биржевых фондов. По оценкам CoinShares, в целом чистый приток инвестиций в них за месяц достиг $3,4 млрд. В целом же с начала года эти фонды смогли привлечь $27 млрд.

Особую роль здесь играют биткоин-ETF. С момента запуска в январе этого года соответствующих спотовых фондов, они в целом привлекли $22 млрд, а лидер среди них, iShares Bitcoin ETF компании BlackRock, 30 октября установил свой исторический рекорд чистого притока средств в течение дня — $872 млн.

На этом фоне растет и интерес богачей к биткоину. В прошлом месяце количество кошельков, на которых находится не менее 1 тыс. монет, достигло 1 678 — самого высокого показателя с января 2021 года.

Общий позитив на рынке не смогла пошатнуть даже Tesla, которая в октябре перевела все свои биткоины (11,5 тыс. монет) на семь новых кошельков. Это стало первым подобным размещением за последние два года, что натолкнуло многих обозревателей на то, что производитель электрокаров готовится распродать свою крипту. Сама же компания никак не комментировала эту информацию, что еще больше разжигало домыслы.

Согласно отчету Arkham Intelligence, эти переводы — лишь ротация кошельков, причиной которой могут быть требования внутреннего аудита, управление безопасностью, консолидация активов и т. п.

В любом случае, ни слухи о распродаже биткоинов Маском, ни опровержения этой информации не оказали значительного влияния на крипторынок, что говорит о прочности его ключевых тенденций.

Темпы роста Solana опережают эфириум

Вторая по капитализации криптовалюта — эфириум — неожиданно для многих не пошла вверх вслед за биткоином, как это часто бывало раньше. Это говорит о росте разногласий в тенденциях этих монет.

По итогам октября, эфириум подорожал лишь на 1,2%, а с начала года — на 6,9%. Дело в том, что созданные на основе этой монеты ETF не оправдали надежд. По данным SoSo Value, с июля соответствующие фонды зафиксировали чистый отток в размере свыше $504 млн.

Кроме этого, на пятки наступают конкуренты. Новых клиентов активно привлекает блокчейн Solana, на основе которого работает, в частности, и большое количество мем-коинов. Последние сейчас переживают ренессанс. Dogecoin на протяжении октября подорожал на 59%, а Shiba Inu — на 12%. Это подогревает интерес к монете Solana (+15% за октябрь) и, соответственно, создает проблемы для эфириума.

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«Нет никакой гарантии, что эфириум еще долго будет оставаться на вершине», — предостерегает директор по маркетингу криптобиржи VALR Бен Кейслин.

Изменение стоимости топ-10 криптовалют по капитализации в течение октября

Криптовалюта Место по капитализации Изменение цены за сентябрь, % Dogecoin 6 59 Solana 4 15 Биткоин 1 13,9 Shiba Inu 10 12 TRON 7 9,9 BNB 3 5,8 Эфириум 2 1,2 Cardano 9 -1,3 Toncoin 8 -8,9 XRP 5 -13,5

Избирательная лихорадка приведет к волатильности

Главный фактор, который в течение этого месяца будет влиять на цену криптовалюты, — президентские выборы в США 5 ноября. Рынок делает большие ставки на Дональда Трампа, который обещал сделать из конфискованных биткоинов стратегический национальный запас, вывести Штаты в лидеры в майнинге, да и в целом сделать из США криптовалютную сверхдержаву. Свою лояльность крипте он пытался подчеркнуть даже в мелочах — во время предвыборной кампании, например, рассчитался биткоинами в одном из ресторанов.

«Победа Трампа, вероятно, обеспечит дофаминовый удар для рынка», — считает ведущий аналитик Swyftx Пав Хундал.

В то же время любой результат избирательной гонки может спровоцировать более высокую волатильность на рынке. По словам основателя Derive Ника Форстера, многие трейдеры делают ставку на стратегию «покупай слухи — продавай информацию».

Иными словами, они пытаются заработать на волне роста биткоина из-за ожиданий победы Трампа, но попытаются зафиксировать заработки при любом результате: если действительно победит республиканец, и в том случае, если будет побеждать Харрис.

Бычий тренд остается

Хотя американские выборы могут всколыхнуть рынок, в среднесрочной перспективе, убеждены аналитики, будет оставаться тренд по удорожанию биткоина и других криптовалют при любом результате голосования.

«Вполне вероятно, что рынок будет поражен результатами выборов, но фундаментальные показатели указывают на рост», — убежден Пав Хундал.

Самым первым из этих факторов является снижение ключевых ставок основными центробанками. 7 ноября, уже через два дня после президентской гонки, с новой ставкой определится ФРС. Ожидается, что регулятор снизит ее на 25 базисных пункта, что сделает займы дешевле и подтолкнет аппетит инвесторов к риску.

Второй фактор — это смягчение американского регулирования крипторынка. Пытаясь воспользоваться этими тенденциями, криптовалютная компания Canary Capital в октябре подала заявку в Комиссию по ценным бумагам США на разрешение создания спотовых ETF на основе нескольких популярных криптовалют — Solana, XRP и Litecoin. Если эти заявки будут удовлетворены, это откроет путь для институциональных инвесторов к этим токенам.

О более лояльном восприятии крипторынка в США говорит и тот факт, что управление пенсионными фондами Флориды будет изучать возможность инвестиций в биткоин — с соответствующим обращением к нему обратился местный руководитель пожарной службы. В целом у штата Флорида уже есть криптоактивы на примерно $800 млн. Другие штаты тоже инвестируют в них — например, Висконсин в этом году купил спотовых биткоин-ETF более чем на $160 млн.

Приток средств на крипторынок должен также обеспечить один из основных институциональных инвесторов в биткоин — технологическая компания MicroStrategy. Сейчас на ее счетах накоплена BTC на сумму в эквиваленте $18 млрд, но в ближайшее время для покупки биткоина она планирует привлечь еще $42 млрд — половину через размещение акций, половину — через долговые облигации.

Следующая цель — $100 тыс.

Опираясь на исторические данные, аналитики компании 10X Research убеждены, что в начале следующего года цена биткоина достигнет $100 тыс. По данным специалистов, после того, как биткоин обновляет максимум, в следующие месяцы наблюдается рост еще примерно на 40%. Также в 10X обращают внимание на стремительный рост популярности биткоин-ETF, которые BlackRock уже называет защитным активом.

Еще более высокую цену закладывает в свой прогноз руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джеф Кендрик (правда, при благоприятных политических обстоятельствах). По его мнению, в случае победы Трампа, биткоин в течение нескольких дней прибавит 10% стоимости, а если, кроме этого, республиканцам удастся завоевать большинство в Конгрессе, то к концу года цена главной криптовалюты достигнет $125 тыс.

Основатель венчурного фонда 10T Holdings Дэн Тапьеро в октябре отметил, что биткоин движется к цене в $100 тыс., независимо от того, кто станет президентом США. «Я не думаю, что это действительно имеет значение. Сейчас все идет вверх, а выборы пройдут», — сказал Тапьеро.

По словам основателя MN Trading Михаэля ван де Поппе, отметки в $80 тыс. биткоин достигнет уже к концу ноября, и продолжит расти в декабре.

Ставку на рост биткоина делают и трейдеры. На бирже криптовалютных опционов Deribit открыли более 3 100 колл-опционов на биткоин с ценой выполнения в пределах $80−82 тыс. до 29 ноября. Их общая сумма превышает $200 млн.

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В целом на крипторынке продолжает царить желание заработать. По оценкам CoinMarketCap, индекс жадности превышает 60 пунктов, а это может говорить о готовности инвесторов идти на рискованные шаги, забыв об осмотрительности.

Статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией