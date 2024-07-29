США станут главным майнером планеты: как изменит крипторынок президент Трамп

На прошлой неделе американские рынки пережили резкую распродажу акций крупных технологических компаний. Инвесторы в акции еще более активно стали вкладываться в компании малой капитализации. Активизировался и крипторынок: речь кандидата в президенты США Дональда Трампа на конференции по криптовалюте и блокчейну в Нэшвилле позволила биткоину достичь максимума с середины июня.

Несмотря на откровенную нелюбовь к крипторынку в прошлом, сейчас Трамп открыто заигрывает с криптосообществом. На Bitcoin-2024 в Нэшвилле он сделал ряд громких заявлений, и крипторынок отреагировал на это мгновенно.

Сегодня утром биткоин вырос на торгах в Сингапуре, сообщает Bloomberg. По данным TradingView, в ходе азиатских торгов котировки биткоина достигли $69 775, что стало лучшим показателем с 13 июня, когда криптомонета номер один преодолела отметку в $70 тыс. Активно прибавляли в цене и другие популярные криптовалюты — Ethereum, Solana, а также самая известная мемная монета Dogecoin.

Сейчас биткоину не хватает лишь 6% до исторического ценового максимума в $73 757. Он был достигнут 14 марта на фоне притока средств инвесторов в биткоин-ETF после разрешения их деятельности в США.

Сointelegraph объясняет нынешний рост крипторынка месседжами спикеров ежегодной конференции по криптовалюте и блокчейну Bitcoin-2024, которая проходила 25−27 июля в американском Нэшвилле. Роберт Ф. Кеннеди-младший и сенатор Синтия Ламмис говорили о создании стратегического резерва биткоинов для США. Но главное внимание, конечно, было приковано к выступлению Дональда Трампа, который пообещал сделать США мировым лидером майнинга.

В своем выступлении на Bitcoin-2024 Трамп детализировал свои планы в отношении криптоиндустрии.

Во-первых, пишет Axios, он пообещал нарастить производство электроэнергии, используя все доступные источники, включая ископаемое топливо и ядерную энергию. По словам Трампа, это нужно не только биткоину, но и для победы в гонке за доминирование в сфере технологий искусственного интеллекта, которые требуют больших вычислительных мощностей.

Во-вторых, при президенте Трампе США откажутся от продажи криптовалюты, изъятой в уголовных делах. Вместо этого, из конфискованных токенов будет сформирован ​​«стратегический национальный запас биткоинов». На данный момент правительству США принадлежит более 210 тыс. биткоинов, что делает его одним из крупнейших держателей в мире. На первом месте — технологическая компания MicroStrategy с более чем 226 тыс. биткоинов.

К слову, на этой же конференции сенатор США Синтия Ламмис анонсировала законопроект, который обязывает правительство США закупить 1 млн BTC, в качестве «стратегического резервного актива». По курсу на сегодняшний день это примерно $67,5 млрд. Напомним, выпуск биткоина лимитирован 21 млн монет.

Таким образом Ламмис хочет защитить доллар от растущей инфляции и укрепить лидерство США в мировом финансовом ландшафте.

В-третьих, Трамп пообещал положить конец враждебному отношению регуляторов к криптовалюте. «Я хочу, чтобы (биткоин — ред.) добывали, чеканили и производили в США. Его не будут производить нигде больше. И если биткоин полетит на Луну, как мы говорим… я хочу, чтобы Америка стала страной, которая проложит путь», — заявил он.

Трамп также пообещал создать специальный президентский консультативный совет по биткоину и другим криптовалютам, которому будет поручено разработать прозрачную нормативную базу. На Северную Америку сейчас приходится почти четверть всех транзакций с криптоактивами. При этом рынок США в большей степени, чем другие регионы, зависит от институциональной активности.

Сторонником развития криптовалют является Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул своим кандидатом в вице-президенты, отмечает The Wall Street Journal.

Взлеты и падения недели на американском рынке

На прошлой неделе свои лидеры и аутсайдеры были и на американских фондовых рынках. «Минфин» отобрал акции, которые показали самый большой рост или падение.

Акции Mohawk Industries (MHK), производителя напольных покрытий, выросли на хорошем отчете за второй квартал. Оба ключевых показателя — EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) и EPS (прибыль на акцию) — выросли, что свидетельствует о высокой рентабельности MHK. В частности, ее прибыль на акцию во втором квартале составила $3, что на 8,7% превысило консенсус-оценку Zacks (программное обеспечение для прогнозирования акций с использованием ИИ) в $2,76.

Общая рыночная ситуация пока играет против отрасли: высокие процентные ставки ФРС и, как следствие, дорогие кредиты, заставляют людей откладывать ремонты. Тем не менее MHK предоставила оптимистичный прогноз прибыли на следующий квартал, который превзошел ожидания аналитиков.

Руководство Mohawk Industries прогнозирует в следующем квартале прибыль на акцию в диапазоне от $2,8 до $2,9.

Инвесторы оценили и планы компании по реструктуризации. «Чтобы сократить расходы и привести наш бизнес в соответствие с текущими условиями, мы инициируем дополнительные действия по реструктуризации, которые позволят сэкономить в годовом исчислении 100 миллионов долларов», — сообщил Джефф Лорбербаум, глава правления и главный исполнительный директор Mohawk Industries.

Рэйф Ядросич из Bank of America повысил свой рейтинг Mohawk Industries с «продавать» до «активно покупать» и увеличил целевую цену бумаг на 47,5% — со $120 до $177. Сейчас акции MHK торгуются по цене $160,7.

По данным WallStreetZen, Рэйф Ядросич входит в топ-8 из 4 634 аналитиков Уолл-стрит.

71,4% аналитиков с самым высоким рейтингом в настоящее время оценивают MHK, как сильную покупку, в то время как 28,6% рекомендуют «держать».

Хороший отчет помог расти и акциям Avantor (AVTR). Компания поставляет по всему миру химические вещества, реагенты и другие расходные материалы для исследований в биофармацевтике и сфере высоких технологий.

AVTR получила средний рейтинг «умеренная покупка» от шестнадцати рейтинговых компаний, которые в настоящее время освещают акции. Пять аналитиков оценили акции с рекомендацией «удерживать», а одиннадцать — дали компании рекомендацию «покупать».

Пятница стала лучшим днем в истории акций 3M Company (MMM), которая занимается химпроизводством медикаментов и товаров повседневного спроса.

Инвесторы начали скупать ее акции после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года, превзошедшего ожидания аналитиков по прибыли. Компания также повысила прогноз по прибыли за 2024 год.

«Мы провели еще один сильный квартал с двузначным ростом скорректированной прибыли и надежной генерацией денежных средств», — сказал новый генеральный директор 3M Билл Браун на созвоне с инвесторами, пишет MarketWatch.

По словам Брауна, компания провела реструктуризацию, включая «переход от географической к глобальной структуре бизнес-единиц» и централизацию работы цепочек поставок. Гендиректор сообщил, что 3M ищет способы оптимизировать расходы на исследования и разработки, чтобы «оживить» разработку новых продуктов, а также продолжить инвестировать в рынки с более высокими темпами роста, такие как электромобили, центры обработки данных и полупроводники.

Акции 3M начали расти весной после публикации отчета за первый квартал. Тогда компания показала увеличение продаж на 0,8% в годовом исчислении впервые за пять кварталов. Этому способствовало выделение медицинского бизнеса в отдельное направление Solventum, а также обещание выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере $0,7 на акцию.

Компания также урегулировала судебные споры из-за загрязнения сточных вод и поставок бракованных берушей американским военным. Цена спокойствия —около $18 млрд, именно столько предстоит выплатить 3M по искам.

С начала года акции MMM выросли на 34% при том, что к концу 2023 года многие инвесторы считали бумаги 3M «почти мусорными», писала Barron's.

По данным FactSet, из 18 аналитиков, наблюдающих за акциями 3M, девять — рекомендуют покупать их, восемь — держать ранее купленные акции в портфеле, и один эксперт советует продать. Полгода назад оценок «покупать» у 3M не было вообще.

Главные события текущей недели

Нынешняя неделя будет не по-летнему насыщенной: свои заседания по ключевым ставкам проведут Федеральный резерв, Банк Англии и Банк Японии. Также в центре внимания инвесторов будет пятничный отчет о занятости в США и новые отчеты компаний технологического сектора. Более подробно о ключевых событиях недели на финансовых рынках рассказывает Investing.com.

Решение ФРС: поддержит ли он «Великую ротацию»

В среду, 31 июля, ФРС завершит заседание и объявит свое решение по дальнейшей монетарной политике.

В этот раз рынок не ожидает снижения ставок, однако на Уолл-стрит считают, что ФРС может подать сигнал, смогут ли компании малой капитализации продолжить свою победную серию, пишет Market Watch.

На прошлой неделе американские рынки пережили резкую распродажу акций крупных технологических компаний. Капитал еще в начале июля стал перетекать в бумаги компаний малой капитализации (small cap), и этому движению трейдеры уже успели дать громкое название — «Великая ротация».

Индекс Russell 2000, который отслеживает акции small cap, за последние 12 торговых дней вырос на 10,2% и превзошел S&P 500 на 13,3%, что стало рекордом для такого временного отрезка, — следует из расчетов Dow Jones Market Data.

Это результат укрепления надежд на скорое снижение ставок в США и первых отчетов бигтеха за второй квартал. «Прибыль в отчетах неплохая, но проблема в том, что она должна была быть потрясающей, чтобы оправдать рост стоимости акций «Великолепной семерки», — отметила Эмили Роланд, один из главных инвестиционных стратегов John Hancock Investment Management.

Если ФРС на этой неделе даст сигнал о скором снижении ставок, это поддержит «Великую ротацию». «Обычно снижение ставок выгодно компаниям с малой капитализацией, поскольку они более чувствительны к стоимости кредитования, — пояснил Томас Мартин. — Снижение процентных ставок означает более дешевые кредиты, поэтому операционные расходы small cap должны снизиться, что может повысить их прибыль».

По его мнению, текущая «перекалибровка» рынка продолжится и вынудит инвесторов диверсифицировать портфели, частично заменив «акции роста акциями стоимости».

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в сентябре в 88%. Данные по американской инфляции, которые вышли в минувшую пятницу, укрепили эти ожидания.

С июля прошлого года ФРС удерживает свою базовую процентную ставку овернайт в текущем диапазоне 5,25%-5,5%. С 2022 года регулятор повысил ее на 525 б.п.

Что покажет отчет о рынке труда в США

В пятницу, 2 августа, выйдет свежий отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе Штатов. Экономисты ожидают, что в июле в экономике США будет создано 177 тыс. рабочих мест против 206 тыс. в июне, а безработица сохранится на уровне 4,1%.

«Увеличение числа вакансий на 180 тысяч, которое мы ожидаем в июле, будет приличным ростом, но подчеркнет, что в целом рынок труда ухудшается», — цитирует Yahoo Finance записку команды экономистов Wells Fargo.

С учетом этого, Уолл-стрит уделит особое внимание тому, осталась ли безработица в США стабильной в июле, или выросла, как это происходило в течение трех предыдущих месяцев. Рост безработицы, пишет The Wall Street Journal, повысит вероятность скорого снижения процентной ставки.

Смогут ли новые отчеты компаний бигтеха порадовать инвесторов

Сезон отчетов американских компаний в самом разгаре. Инвесторы ожидают от крупных технологических компаний новых рекордов по наращиванию прибыли: планка как никогда высокая, а неоправданные ожидания могут снова отправить акции технологического сектора вниз.

Во вторник, 30 июля, отчитается Microsoft (MSFT), в среду, 31 июля, — материнская компания Facebook Meta (MEETS). Apple (AAPL) и Amazon (NASDAQ) раскроют свои финансовые результаты за второй квартал в четверг, 1 августа.

Разочаровывающие цифры в отчетах уже вызвали резкую распродажу американских акций в минувшую среду, когда индексы S&P 500 и Nasdaq пережили худший день с конца 2022 года.

Материнская компания Google Alphabet (GOOGL), чьи доходы стали одним из факторов распродажи, на самом деле сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке. Но инвесторы начали опасаться, что рост расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта может снизить маржу, в результате чего акции компании упали на 5%.

Разгром акций бигтеха еще далек от завершения, предупреждают ведущие стратеги с Уолл-стрит. Меган Хорнеман, главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors, считает текущую ситуацию на фондовом рынке США «корректировкой оценки». По ее мнению, отрасль искусственного интеллекта «упирается в стену» и рынок находится в самом начале коррекции.

Такого же мнения придерживается Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network: «Впереди нас ждет угроза еще большего давления», — сказал он в комментарии для Yahoo Finance.

По данным Goldman Sachs, риск замедления роста прибыли бигтеха в сочетании с увеличением расходов на ИИ может привести к смене лидирующих секторов. Предотвратить такой сценарий развития событий может повышение крупными технологическими компаниями своих прогнозов по доходам.

Заседание Банка Англии

В четверг, 1 августа, будет заседать руководство Банка Англии. На рынке нет единого мнения на счет того, будет ли на нем принято решение о первом с 2020 года снижении ключевой ставки.

Интригу усиливает и тот факт, что более двух месяцев ключевые должностные лица центрального банка не выступали публично: законы запрещают такие выступления перед всеобщими выборами, которые состоялись в Великобритании 4 июля.

Инвесторам остается только гадать, будет ли недавний рост цен на услуги выше ожидаемого достаточным, чтобы Банк Англии не снизил ставки с их 16-летнего максимума в 5,25%.

В прошлом месяце Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике проголосовал 7:2 за сохранение ставок на прежнем уровне, но в протоколе заседания было записано, что это было «тонко сбалансированное» решение для некоторых политиков, не голосовавших за снижение.

Решение Банка Японии

Банк Японии объявит о результатах своего заседания по монетарной политике в среду, 31 июля.

Аналитики разделились во мнении о том, повысит ли японский ЦБ процентную ставку. Недавнее укрепление иены вызвало предположения о том, что регулятор может отложить увеличение процентных ставок, поскольку сильная иена замедлит инфляцию за счет удешевления импорта в Японию.

Другие аналитики, пишет WSJ, указывают на сохраняющиеся призывы еще большего ужесточения монетарной политики, чтобы предотвратить ослабление иены. Инфляция превышает целевой показатель Банка Японии в 2% уже более двух лет, а снижение курса приводит к подорожанию импорта продуктов и энергоносителей.