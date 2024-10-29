Стейблкоины: все, что вам нужно знать о криптовалютном аналоге «настоящих» денег

Общая капитализация пяти крупнейших стейблкоинов на сегодняшний день составляет $163 млрд. Это примерно равно общей стоимости четвертой и пятой самых популярных криптовалют — BNB и Solana. Стейблкоины используются, как инструмент сбережений, перевода средств, а также выполняют роль своеобразных ворот в криптомир. «Минфин» расскажет об их особенностях и преимуществах, по сравнению с фиатной валютой.

История начиналась с падения

О первом стейблкоине в истории под названием BitUSD знают разве что настоящие ценители криптовалют. Его запустила компания Bitshares еще на заре криптовалютного рынка в 2014 году. Подобно самым популярным нынешним стейблкоинам, он повторял цену американского доллара, и по факту представлял собой его цифровой аналог.

Это был так называемый «криптовалютный» стейблкоин. То есть соотношение его цены к доллару обеспечивалось другой криптовалютой, в данном случае BitShares BTS.

Как работало обеспечение? — Предположим, цена BitShares BTS составляет 50 центов. Это означает, что на каждый зарегистрированный в системе BitUSD должны быть зарезервированы две монеты BitShares BTS, которые выступали гарантией стабильности курса. Предположим, что BitShares BTS упал до 25 центов, в таком случае управляющая компания должна была сразу же зарезервировать за каждым стейблкоином 4 соответствующие монеты.

Понятно, что в таком случае стейблкоин напрямую зависит от цены монет, на которые опирается. В 2018 году на фоне падения цены BitShares BTS привязка BitUSD к американскому доллару разорвалась — стейблкоин начал стоить дешевле. Естественно, владельцы монеты поспешили избавиться от этого актива, что еще более существенно ударило по самому стейблкоину, и по гарантировавшей его монете.

Сейчас BitUSD уже канул в небытие так же, как и несколько других стейблкоинов компании-первопроходца, которые ориентировались на евро, японскую иену и т. д. BitShares BTS все еще торгуется на рынке, но стоит в несколько раз дешевле одного цента, хотя на пике стоимость достигала около 80 центов.

Когда BitUSD сошел с арены, уже появились новые стейблкоины, которые использовали более надежные принципы обеспечения стоимости, поэтому исчезновение первопроходца рынок почти не заметил.

Какие разновидности стейблкоинов существуют сейчас

С фиатным залогом

Это стейблкоины, которые, в качестве залога для гарантии своего курса, используют фиатные валюты. К примеру, если инвестор покупает такую криптовалюту на $100, то управляющая компания должна положить эти деньги на специальный счет, и после этого «создаст» 100 новых монет стоимостью по 1 доллару каждая.

Именно к этому типу относятся самые популярные стейблкоины Tether (USDT) с капитализацией около $120 млрд, и USDC — более $34 млрд. Кроме фиата, управляющие организации могут использовать также высоколиквидные надежные активы. К примеру, руководители USDC рассказывают, что вкладывают средства в американские облигации. Доходы по таким бумагам в значительной степени формируют прибыль управляющих компаний.

Кроме фиатных валют, в качестве залога, могут применяться другие активы, цену которых повторяет стейблкоин. В основном это драгоценные металлы, но могут быть, например, нефть или каучук.

С криптовалютным залогом

Это стейблкоины, которые работают по схожему принципу к уже упомянутому BitUSD, то есть обеспечены другими криптовалютами. Вместо того, чтобы полагаться на резервы фиата, эти стейблкоины используют корзину криптовалют, как обеспечение.

Главное преимущество этого типа состоит в их децентрализации, что позволяет избежать зависимости от резервов фиата или традиционных банковских систем.

Самый известный среди таких токенов — DAI — стейблкоин MakerDAO, привязанный к доллару. MakerDAO использует криптообеспечение для поддержания своей привязки, а не хранилища фиатных резервов. Сейчас капитализация этой монеты составляет около $5 млрд, то есть примерно в 24 раза меньше, чем у USDT.

Алгоритмические стейблкоины

Это более сложный инструмент, который для дублирования цены фиатной валюты использует алгоритмические механизмы стимулирования спроса. Залога в виде фиатных денег или криптовалюты у них обычно нет.

Эта система может быть привлекательной, поскольку пользователи видят код регулирования цены стейблкоина. Но проблема в том, что при сбое или существенном снижении спроса на токен вся система может рухнуть. Именно это произошло, например, с некогда популярным стейблкоином TerraUSD, который сейчас стоит около 2 центов. В момент обвала капитализация токена превышала $18 млрд.

Риски стейблкоинов

Самыми надежными считаются стейблкоины с фиатным залогом. Теоретически, если каждая такая монета гарантируется настоящим долларом, это делает ее курс гарантированно привязанным к фиату.

Однако здесь риск в надежности управляющей компании: действительно ли она держит полноценный залог. В частности, Tether неоднократно обвинялся в том, что компания не проводит полноценного аудита, а вместо этого ограничивается аттестациями — более простым инструментом контроля. Правда, в самой компании уверяют, что у них есть резервов примерно на $5 млрд больше, чем нужно для гарантирования соотношения 1:1 USDT и фиатного доллара.

Как применяются стейблкоины

Защита от волатильности на крипторынке. Инвесторы часто прячутся в стейблкоины от высокой волатильности на крипторынке, если не хотят оставлять его надолго. К примеру, когда начинается падение биткоина, переходят в USDT, а затем откупают его по выгодной цене.

Выход на децентрализованные криптобиржи. Счета на многих биржах, особенно на децентрализованных, невозможно пополнить за фиат, поэтому владельцы кошельков покупают стейблкоины у одних сервисов и затем переводят их туда.

Переводы средств. Так же, как и другие криптовалюты, у стейблкоинов фактически нет ограничений на переводы между странами. К тому же, их использование обеспечивает стабильность таких расчетов, можно не волноваться, что, когда контрагент проверит зачисление средств, их курс рухнет.

Защита от девальвации национальных валют. Стейблкоины используются так же, как и фиатный доллар, для защиты от обесценивания менее надежных валют, что особенно актуально для Украины.

Заработок на криптовалютных депозитах. Большинство крупных бирж позволяют размещать стейблкоины на депозитах. Доходность таких бессрочных вкладов на тех сервисах, которые проверил «Минфин», составляла около 4% годовых. Были и более высокие предложения, но в основном акционные, например, для новых клиентов.

Где хранить стейблкоины

Оптимальное место хранения стейблкоинов нужно выбирать, в зависимости от суммы и стратегии использования этих средств, пояснили редакции эксперты сервиса по обмену криптовалют 1654.exchange. Так же, как и другие криптовалюты, их можно держать на криптобиржах, горячих, или программных, или аппаратных холодных кошельках.

«Самый безопасный метод хранения USDT — это аппаратный кошелек, где секретные ключи находятся на отдельном устройстве. Это предотвращает возможность сломать и получить к ним доступ. Но при активном каждодневном использовании холодные кошельки довольно медленные. Поэтому мы рекомендуем большие суммы хранить на холодном кошельке, а для повседневной работы использовать горячие — программные кошельки», — объяснили специалисты сервиса.

Преимущества и недостатки, по сравнению с фиатным долларом

Недостатки

Риск обесценения по отношению к фиатному доллару, что уже происходило с некоторыми стейблкоинами.

Более высокая цена при покупке за гривну, по сравнению с покупкой доллара в традиционных обменниках. Так, на момент написания статьи фиатный доллар можно было купить по курсу 41,51 грн/$, а в криптообменниках за USDT пришлось бы отдать около 44,4 грн.

Как объясняют в 1654.exchange, это связано с высоким спросом на стейблкоины в Украине, который превышает предложения, и рядом регуляционных ограничений. В частности, USDT стоит дороже, чем американский доллар, на 2,5%. То есть, если вы хотите купить 1 тыс. USDT, то они обойдутся в $1 025.

Преимущества

Свободный перевод средств. После начала полномасштабной войны Нацбанк ограничил возможности SWIFT-переводов за границу (разрешается только для некоторых целей, таких как оплата обучения, лечения и т. д. ) и установил лимиты на валютные переводы с карты на карту. При этом переводить стейблкоины можно по факту на любую сумму в любую страну мира.

Возможность свободно инвестировать в другие криптовалюты. Список криптовалют, которые можно купить за фиатные деньги на биржах и в обменниках, часто ограничен. Вместо этого, имея стейблкоины, можно без проблем инвестировать в них.

Надежное хранение сбережений. Хранение криптовалют на холодных аппаратных кошельках считается одним из самых защищенных способов держать сбережения. Такой кошелек фактически невозможно сломать, и главное — самому не потерять секретную seed-фразу, которая является ключом к вашему кошельку.

Более высокие заработки на депозитах. Если по долларовым депозитам украинские банки в среднем выплачивают 1,29% годовых, а самые щедрые — до 3%, то вклады в стейблкоинах обычно приносят свыше 4%.

Легкость покупки. Купить самые популярные стейблкоины USDT и USDC можно как онлайн с карт и счетов украинских банков, так и за наличку. Такой сервис, в частности, предлагает криптообменник 1654.exchange, офисы которого находятся во всех областных центрах. Перед покупкой здесь можно увидеть цену актива и сравнить ее со стоимостью на других площадках.

Читайте также: Solana: «убийца Ethereum» пережил «клиническую смерть» и вновь делает инвесторов миллионерами

Таким образом, у стейблкоинов и фиатной валюты есть свои преимущества и недостатки, поэтому, выбирая между ними, следует понимать целые покупки актива и какой вариант более удобный для каждого случая.

Статья носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.