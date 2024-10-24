Пятая по общей капитализации криптовалюта Solana (SOL) всего два года назад переживала самый тяжелый период в своей истории: скандал вокруг одного из основных инвесторов отпугнул от нее миллионы криптоинвесторов. Однако монете удалось вернуть утраченные позиции и сейчас она растет стремительнее, чем биткоин. Благодаря чему это происходит и какие перспективы у этого токена, разбирался «Минфин».
Solana: «убийца Ethereum» пережил «гибель» и вновь делает инвесторов миллионерами
В декабре 2022 года недавно одна из главных криптовалют мира Solana была как никогда близка к гибели. Цена за монету колебалась на отметке около $10, хотя на своем историческом максимуме в 2021 году ее стоимость достигала почти $260.
Конечно, на крипторынке резкие падения и последующие взлеты — вещь обычная. Но обвал с пиков на 96% выглядел шокирующе, и многие сомневались, что монета, которую называли «убийцей Ethereum», переживет ситуацию, которая начинала напоминать «клиническую смерть».
Особенность ситуации заключалась в том, что падение Solana возникло не из-за внешних факторов, таких как глобальный финансовый кризис, высокие ставки центробанков или геополитическая напряженность, — в этом случае все понимали бы, что изменятся обстоятельства и монета начнет восстанавливаться. Здесь же дело было в том, что токен летел вниз из-за собственных фундаментальных проблем.
Одним из ключевых инвесторов в токен Solana и одноименную блокчейн-платформу был основатель глобальной криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, обвиненный в противоправном использовании средств своих клиентов и доведении биржи до банкротства.
У материнской компании Solana Foundation были тесные связи с FTX и еще одной компанией Бенкмана-Фрида Alameda Research. В частности, структуры скандального основателя биржи владели монетами Solana почти на $1 млрд и начали их стремительно распродавать, когда столкнулись с проблемой ликвидности. Соответственно, заметив это, другие владельцы SOL тоже поспешили избавиться от токена.
Речь не только о частных инвесторах, но и о DeFi-проектах, которые базировались на блокчейне Solana. Его полностью оставили Mango Markets и Cashio, а протоколы Nirvana и Solend сократили свои вложения в Solana более чем на 90%.
Тогда же об ограничении использования стейблкоинов USDC и USDT на базе блокчейна Solana заявили крупнейшие криптобиржи мира — Binance, Bybit, Crypto.com и ряд других. Немного разрядить ситуацию удалось Tether — компании, которая разработала USDT, — ее представители заверили, что USDT работает на всех протоколах одинаково, а обанкротившаяся FTX никогда не имела доступа к чужим стейблкоинам, вне зависимости от того, на каком блокчейне они функционировали.
Но, несмотря на это, ситуация для Solana была катастрофической. Монету распродавали рядовые инвесторы, которые видели снижение ее цены, а профильные компании разочаровались в самом проекте и искали альтернативные платформы.
Что же такое Solana
Для того, чтобы понять, благодаря чему Solana удалось выжить, стоит сначала разобраться, что это, собственно, за монета и на какой системе она базируется.
Криптовалюта Solana была разработана в 2017 году группой из нескольких бывших работников американского технологического гиганта Qualcomm. Руководителем новой компании стал Анатолий Яковенко, уроженец Украины, который в 11-летнем возрасте переехал с родителями в США. Сейчас состояние Яковенко оценивается в разных источниках в пределах $400−900 млн, поэтому, будь он гражданином Украины, то мог бы попасть в десятку наших самых богатых соотечественников.
Название Solana происходит от калифорнийского пляжа неподалеку от Сан-Диего — города, в котором Яковенко провел большую часть своей жизни.
Монета Solana базируется на одноименном блокчейне, который обеспечивает работу быстрых децентрализованных приложений и заключение смарт-контрактов. Скорость и простота обработки данных делает переводы токена Solana значительно быстрее и дешевле, чем у более популярных криптовалют — биткоина или Ethereum.
На базе блокчейна Solana работают сотни разных проектов. Самые известные среди них — криптовалютный кошелек Phantom Wallet, децентрализованная биржа Jupiter, DeFi-сервисы Marinade Finance и Kamino Finance, компания облачных вычислений Akash Network, а также большое количество игровых платформ. Кроме этого, сеть стала базой для создания многих мем-коинов.
STEPN — одна из самых известных игр на основе сети Solana, которая позволяет купить виртуальные кроссовки и получать вознаграждение за ходьбу в реальном мире. Расчеты проводятся в SOL.
По факту данный блокчейн делает все то же, что и сеть Ethereum, но ощутимо быстрее и с меньшими комиссиями. Так, сеть Solana способна проводить 65 тыс. операций в секунду, в то время как более известный конкурент — всего около 15−30. Благодаря этому транзакции на Solana часто завершаются в считанные секунды, тогда как на обработку транзакций на Ethereum иногда может потребоваться пять минут и более.
Комиссия же за операцию у Solana составляет всего около $0,0002, а в Ethereum стоимость меняется, в зависимости от нагрузки сети, но в среднем достигает нескольких долларов.
Собственно, из-за существенных преимуществ Solana и прозвали «убийцей Ethereum», хотя сам Яковенко отмечал, что убивать конкурента в его планы не входит, это ударит по всему крипторынку.
Для проведения транзакций в блокчейне сеть Solana использует токены SOL, принадлежащие инвесторам. Последние же за использование их монет сетью получают вознаграждение, по факту становясь участниками майнинга. Для того, чтобы зарабатывать на своих монетах, владельцы кладут SOL на специальные депозиты (их предлагают, в частности, ключевые криптобиржи и кошельки) и получают около 5% годовых.
Как возрождалась Solana
Пережить трудные времена, связанные с банкротством FTX и ударом по собственной репутации, Solana помогла в первую очередь высокая производительность сети. Слишком существенно этот блокчейн опережал разработки конкурентов, чтобы исчезнуть после первого же серьезного испытания. Часть компаний, которая базировалась на сети, действительно отпала, но некоторые, выдержав паузу, вернулись, появилось еще больше новых сервисов, которые используют Solana.
Сейчас важное направление использования платформы — создание новых мем-коинов. Среди них одни из самых популярных в мире Shiba Inu с капитализацией $10,7 млрд. Ежедневно в сети Solana возникают тысячи новых мем-коинов, что обеспечивается легкостью и дешевизной системы. Освоить создание собственного мем-коина можно за 5 минут — столько примерно длится видео на YouTube с соответствующими инструкциями.
Конечно, абсолютное большинство таких мем-коинов мгновенно уходят в небытие, но некоторые становятся хитами и привлекают внимание СМИ «историями успеха». Например, один из инвесторов вложил эквивалент $1,3 тыс. в мем-коин MOO DENG (вдохновленный карликовым бегемотом из тайского зоопарка) и превратил их в $3,4 млн. Хотя в целом покупать подобные монеты — примерно то же, что и лотерейные билеты.
MOO DENG стремительно стал одним из новых хитов мем-коинов. На момент написания статьи капитализация токена составила $37 млн.
Также блокчейн активировал работу по обслуживанию операций с NFT. На этом блокчейне работают такие маркеты, как Magic Eden, Solanart и Tensor.
Однако основное преимущество Solana — налаживание работы в «реальной» экономике. В прошлом году система договорилась о сотрудничестве с гигантом электронной торговли Shopify о возможности использования SOL на платформе. Visa объявила, что будет использовать Solana для облегчения транзакций стейблкоинов USDC.
Среди заметных компаний, которые в прошлом году прекратили работу на Ethereum и перешли на этот блокчейн, — Render, который использует децентрализованные вычислительные мощности для создания 3D-контента. Основатель Render Жюль Урбах сказал, что пошел на этот шаг из-за «невероятной скорости транзакций, низких затрат и преданности Solana архитектуре веб-масштабирования».
От собственного блокчейна в пользу Solana отказалась компания Helium, которая сосредоточена на развитии децентрализованного Wi-Fi. По расчетам сервиса, это высвободит собственных разработчиков и не приведет к значительным затратам.
Благодаря высокому интересу пользователей к сети, токен SOL на момент написания статьи стоил около $168. То есть, по сравнению с самой низкой точкой в 2022 году, он подорожал почти в 17 раз. Если же взглянуть на цену год назад, то она выросла почти на 430%. Для сравнения: биткоин за это время прибавил 104%.
Стоит ли сейчас покупать Solana
Дальнейшие перспективы Solana связаны с усовершенствованием сети, что должно сделать ее еще более быстрой. Помимо этого, перспективы монеты улучшает возможный запуск в США биржевого фонда на основе Solana — соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам подала компания VanEck.
Будут влиять на цену токена и внешние факторы. К примеру, выборы в США. Аналитики британского финансового конгломерата Standard Chartered считают, что в случае победы Дональда Трампа SOL к концу 2025 года вырастет в цене в 5 раз, опережая по этим темпам биткоин и Ethereum. А вот в случае победы Камалы Харрис, Solana будет расти более медленно, чем эти криптовалюты.
Также положительно на весь крипторынок будет влиять дальнейшее снижение ставок ключевыми центробанками, а ускорение инфляции будет тормозить этот процесс. Негативное влияние может оказать обострение ситуации на Ближнем Востоке, как это уже происходило в начале октября.
«Конечно, перспективы для роста Solana есть. У нее быстрая блокчейн-инфраструктура, низкие комиссии и она активно развивается в областях DeFi и NFT. Кроме того, экосистема Solana привлекает все большее количество разработчиков и инвесторов. Однако, ввиду высокой волатильности криптовалютного рынка, риски остаются», — объяснили «Минфину» в Barskiy Dvor Obmen.
При таких обстоятельствах, считают в компании, долю Solana в криптопортфеле следует определять, учитывая ее высокую волатильность. «Если инвестор готов к риску, можно выделить 5−10% портфеля. Для более консервативных подходов — не более 5%. Важно соблюдать диверсификацию и учитывать инвестиционные цели», — отметят специалисты сервиса обмена криптовалют.
Поскольку Solana — одна из самых популярных криптовалют, купить ее можно практически на всех крупных биржах и в большинстве криптообменников.
Например, в Barskiy Dvor Obmen сделать это можно не только за другие криптовалюты и стейблкоины, но и за наличные, или рассчитавшись гривной с карт украинских банков. Для проведения операции нужно указать актив, который вы планируете купить, и способ оплаты. После этого сервис укажет цену монет и комиссию. Благодаря этому легко проверить, сколько стоит Solana на других ресурсах, и не переплачиваете ли вы.
Окно покупки Solana на сайте Barskiy Dvor Obmen.
Таким образом, добавить Solana в свой портфель несложно, главное — взвесить все риски и перспективы, связанные с монетой.
Статья носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Комментарии - 2