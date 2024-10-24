Solana: «убийца Ethereum» пережил «гибель» и вновь делает инвесторов миллионерами

Пятая по общей капитализации криптовалюта Solana (SOL) всего два года назад переживала самый тяжелый период в своей истории: скандал вокруг одного из основных инвесторов отпугнул от нее миллионы криптоинвесторов. Однако монете удалось вернуть утраченные позиции и сейчас она растет стремительнее, чем биткоин. Благодаря чему это происходит и какие перспективы у этого токена, разбирался «Минфин».

В декабре 2022 года недавно одна из главных криптовалют мира Solana была как никогда близка к гибели. Цена за монету колебалась на отметке около $10, хотя на своем историческом максимуме в 2021 году ее стоимость достигала почти $260.

Конечно, на крипторынке резкие падения и последующие взлеты — вещь обычная. Но обвал с пиков на 96% выглядел шокирующе, и многие сомневались, что монета, которую называли «убийцей Ethereum», переживет ситуацию, которая начинала напоминать «клиническую смерть».

Особенность ситуации заключалась в том, что падение Solana возникло не из-за внешних факторов, таких как глобальный финансовый кризис, высокие ставки центробанков или геополитическая напряженность, — в этом случае все понимали бы, что изменятся обстоятельства и монета начнет восстанавливаться. Здесь же дело было в том, что токен летел вниз из-за собственных фундаментальных проблем.

Одним из ключевых инвесторов в токен Solana и одноименную блокчейн-платформу был основатель глобальной криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, обвиненный в противоправном использовании средств своих клиентов и доведении биржи до банкротства.

У материнской компании Solana Foundation были тесные связи с FTX и еще одной компанией Бенкмана-Фрида Alameda Research. В частности, структуры скандального основателя биржи владели монетами Solana почти на $1 млрд и начали их стремительно распродавать, когда столкнулись с проблемой ликвидности. Соответственно, заметив это, другие владельцы SOL тоже поспешили избавиться от токена.

Речь не только о частных инвесторах, но и о DeFi-проектах, которые базировались на блокчейне Solana. Его полностью оставили Mango Markets и Cashio, а протоколы Nirvana и Solend сократили свои вложения в Solana более чем на 90%.

Тогда же об ограничении использования стейблкоинов USDC и USDT на базе блокчейна Solana заявили крупнейшие криптобиржи мира — Binance, Bybit, Crypto.com и ряд других. Немного разрядить ситуацию удалось Tether — компании, которая разработала USDT, — ее представители заверили, что USDT работает на всех протоколах одинаково, а обанкротившаяся FTX никогда не имела доступа к чужим стейблкоинам, вне зависимости от того, на каком блокчейне они функционировали.

Но, несмотря на это, ситуация для Solana была катастрофической. Монету распродавали рядовые инвесторы, которые видели снижение ее цены, а профильные компании разочаровались в самом проекте и искали альтернативные платформы.

Что же такое Solana

Для того, чтобы понять, благодаря чему Solana удалось выжить, стоит сначала разобраться, что это, собственно, за монета и на какой системе она базируется.

Криптовалюта Solana была разработана в 2017 году группой из нескольких бывших работников американского технологического гиганта Qualcomm. Руководителем новой компании стал Анатолий Яковенко, уроженец Украины, который в 11-летнем возрасте переехал с родителями в США. Сейчас состояние Яковенко оценивается в разных источниках в пределах $400−900 млн, поэтому, будь он гражданином Украины, то мог бы попасть в десятку наших самых богатых соотечественников.

Название Solana происходит от калифорнийского пляжа неподалеку от Сан-Диего — города, в котором Яковенко провел большую часть своей жизни.

Монета Solana базируется на одноименном блокчейне, который обеспечивает работу быстрых децентрализованных приложений и заключение смарт-контрактов. Скорость и простота обработки данных делает переводы токена Solana значительно быстрее и дешевле, чем у более популярных криптовалют — биткоина или Ethereum.

На базе блокчейна Solana работают сотни разных проектов. Самые известные среди них — криптовалютный кошелек Phantom Wallet, децентрализованная биржа Jupiter, DeFi-сервисы Marinade Finance и Kamino Finance, компания облачных вычислений Akash Network, а также большое количество игровых платформ. Кроме этого, сеть стала базой для создания многих мем-коинов.