Как ГНС хочет обложить налогом ваш доход от продажи криптовалют: 4 способа

Как воспринимает криптовалюту налоговая, и нужно ли, исходя из этого, платить налоги с дохода от продажи цифровых активов, рассказала CEO и основатель Tomash Consulting и налоговый консультант Марина Томаш.

Нужно ли платить налоги за сделки с криптовалютой? Официально: ни одного закона, который прямо это утверждал бы, в Украине еще нет. Неофициально: ГНС создала собственную систему, по которой она оценивает те или иные требования к налогообложению крипты. От этого у предпринимателей появляется куча вопросов, ответить на которые оказывается сложно, если не поставить себя на место «нормотворцев» из налоговых органов.

Начнем с краткого анализа ИНК (индивидуальных налоговых консультаций) и попытаемся разобраться, как налоговики предлагают, при отсутствии нормативной базы, взыскать налоги с крипты. Больше всего накопилось ИНК на тему именно общего налогообложения, то есть когда физлицо покупает или продает криптовалюту.

Первая позиция от налоговой: платить нужно

Первая ИНК, которую я нашла, датируется 2019 годом (ИНК 282/К/99−99−13−01−02−14 от 25.01.2019 г. ).

Налоговая в индивидуальной консультации отметила следующее:

1) порядок налогообложения операций с криптовалютой не установлен нормами налогового законодательства,

2) но Кодексом предусмотрено, что физические лица — резиденты, получающие доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы, являются плательщиками налога на доходы физических лиц и военного сбора.

То есть, по сути, для налогообложения доходов от криптовалют ГНС предлагает использовать общие нормы по ставке 18% НДФЛ и 1,5% ВС.

Также в этой ИНК прошлись по ФОПам — без особых деталей: отметили, что каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена ст. 42 Конституции Украины, и что ФОП имеет право, согласно НКУ, применять механизм уплаты налогов и сборов, в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Как платить налог: 18% НДФЛ и 1,5% ВС, но четко не установлено, должен ли базой налогообложения быть весь доход, или только прибыль.

Вторая позиция налоговой: как платить налоги из дохода от нерезидента

Во второй ИНК (4928/ИНК/99−00−04−05−03−06 от 02.12.2020 г. ) вообще отсутствуют объяснения, что на данный момент не существует налогообложения криптовалюты, а просто указано, что на уровне физического лица облагается налогом 18% НДФЛ и 1,5% ВС доход от продажи криптовалюты.

Из нового: вместе с тем, если указанный доход выплачивается физическим лицом — нерезидентом, то такой доход считается иностранным и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

Отдельно определены условия взимания налогов, если есть или отсутствует налоговый агент. Налогоплательщик, получающий доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан:

включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход, подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, уплатить налог и военный сбор по таким доходам (п.п. 168.2.1 НКУ).

Третья позиция налоговой: выбирайте свой вариант

В третьей ИНК (3436/ИНК/99−00−04−04−02−09 от 06.10.2023 г. ) ГНС напоминает, что Верховной Радой уже принят Закон «О виртуальных активах» (№ 2074-ІХ). Но его положения заработают со дня вступления в силу закона о внесении изменений в НКУ в части особенности налогообложения операций с виртуальными активами.

То есть по состоянию на сегодняшний день мы все еще его ждем.

В этой ИНК налоговая вновь отмечает, что она может быть объектом налогообложения. В то же время налоговики более подробно прошлись по нормам НКУ:

Порядок налогообложения доходов физических лиц урегулирован разделом IV НКУ, согласно п. 163.1 ст. 163 которого объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и иностранные доходы — это доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины. В свою очередь, порядок налогообложения иностранных доходов установлен п. 170.11 ст. 170 НКУ.

Далее ГНС говорит следующее: доход, полученный физическим лицом от продажи криптовалюты, включается в общий годовой налогооблагаемый доход:

как иностранный доход, если источник выплаты этого дохода является иностранным, или как иной доход, если выплата дохода осуществляется физическим лицом — резидентом на территории Украины.

Вдобавок ГНС попыталась ответить на вопрос: «Нужно ли быть субъектом хозяйственной деятельности для купли/продажи криптовалюты с помощью банковских карт путем осуществления р2р-переводов с третьими лицами через биржу?».​

Согласно абзацу 1 ст. 42 Конституции, каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом. Это право закреплено и в ст. 50 Гражданского кодекса Украины (далее — ГКУ). В то же время отмечается, что физлицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность при его государственной регистрации в порядке, установленном законом (абзац 1 части 2 ст. 50 ГКУ).

Что интересно, налоговики сослались на такие нормы (понимайте и трактуйте их, как хотите):

Предприниматели имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять любую предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. При этом особенности осуществления отдельных видов предпринимательства устанавливаются законодательными актами.

Согласно п. 5 ст. 1 Закона «О валюте и валютных операциях» (2473-VIII), иностранная валюта это:

а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или те, которые изымаются из обращения, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности, в специальных правах заимствования), подлежащие к выплате в иностранной валюте;

в) электронные деньги, номинированные в денежных единицах иностранных государств и/или банковских металлах.

В этом ответе ГНС вроде бы предлагает: выбери вариант, который больше похож на криптовалюту.

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Четвертая позиция налоговой — налогообложение как валютных ценностей

Финальная ИНК в части общей позиции контролирующих органов налогообложения продажи криптовалюты (637/ИНК/99−00−24−03−03 ИПК от 08.02.2024 г. ).

В этой ИНК налоговая сохраняет позицию о налогообложении всей суммы полученного дохода от криптовалюты и дополняет пояснения.

Во-первых, в ИНК впервые упомянули о налогообложении начисленных/полученных доходов в виде валютных ценностей. Указано в ИНК это было так:

При начислении (получении) доходов, полученных в виде валютных ценностей или других активов (стоимость которых выражена в иностранной валюте или международных расчетных единицах), такие доходы пересчитываются в гривне по валютному курсу Национального банка на момент начисления (получения) таких доходов (п. 164.4 НКУ).

Во-вторых, ГНС отметила, в какой момент возникает налоговое обязательство.

Налоговое обязательство возникает у налогоплательщика с момента наступления обстоятельств, с которыми Кодекс связывает уплату им налога (п. 37.2 НКУ).

Как мы видим, пока не будет принято законодательство, мы не получим позиции налоговой, которая, по сути, будет единственно правильной. Вместо этого каждая последующая ИНК будет содержать свои подходы к тому, что такое криптовалюта и как ее реально облагать налогом.