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8 августа 2024, 14:37 Читати українською

Биткоин восстанавливается: сколько будет стоить «цифровое золото» до конца года

Стремительное падение биткоина в начале недели не снизило оптимизма инвесторов, а возобновление позиций «цифрового золота» лишь усилило их уверенность. На чем основывается такая позиция, какие факторы привели к падению BTC и что дальше будет влиять на его курс, разбирался «Минфин».

Стремительное падение биткоина в начале недели не снизило оптимизма инвесторов, а возобновление позиций «цифрового золота» лишь усилило их уверенность.

Минувший понедельник стал одним из самых трудных в истории биткоина. В течение 24 часов самая популярная криптовалюта обвалилась на 18%, в моменте она торговалась на уровне $49,5 тыс. — самом низком с начала года.

На крипторынке произошла масштабная распродажа активов. В целом, по данным Coinglass, было ликвидировано позиций более чем на $1 млрд, а разница между ценой покупки и продажи биткоина в течение дня была рекордной с ноября 2022 года, когда о банкротстве объявила биржа FTX.

Вместе с биткоином вниз пошли и другие криптовалюты, в частности, эфириум в понедельник потерял 20% стоимости и опустился до $2,2 тыс. за монету — уровня, который был в конце прошлого года.

Ключевой причиной обвала крипты стала паника на фондовых рынках из-за страха рецессии в США: инвесторы начали массово выходить из рисковых активов, к которым относится и криптовалюта. Все началось с пятницы 2 августа, когда была опубликована статистика безработицы в США. С 4,1% в июне она выросла до 4,3%, а количество новых рабочих мест составило всего 114 тыс., хотя накануне эксперты прогнозировали, что их будет 175 тыс.

В этих условиях многие решили, что ФРС слишком переохладила американскую экономику высокими ставками и их ожидаемое снижение в сентябре уже не сможет ничего изменить. Фондовый рынок США отреагировал на эти сообщения в пятницу незначительным падением. Самое интересное началось в понедельник, когда после выходных открылся рынок Японии.

Там добавились новые обстоятельства. Во-первых, местный регулятор в последний день июля повысил ключевую ставку. Кроме этого, фондовый рынок лишь несколько недель назад обновил исторический максимум, который держался с 80-х годов. В итоге акции получили значительный задел для падения, и сочетание нескольких кризисных факторов привели к обвалу рынка сразу на 13%. Эта волна покатилась дальше по миру и привела к падению всех ключевых активов — от нефти до техногигантов.

Конечно, не миновали распродажи и крипторынок. «Реакция биткоина, как рискового актива, не удивительная. Это закономерность на рынке первой криптовалюты. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее, во время внезапного обвала (всех ключевых активов — ред.) в марте 2020 года», — заявили аналитики Bernstein.

Очередное падение биткоина во время обвала фондового рынка продемонстрировало, что криптовалюты не выполняют функцию защитных активов. «Биткоин — плохая защита от системного краха», — подчеркнул экономист Нассим Талеб, отметив, что криптовалюта обрушилась гораздо существеннее других рынков.

Иными словами, во время кризисов инвесторы спешат избавиться от более волатильных активов, чтобы скрыться в наличном долларе. В то же время добавились и другие факторы, которые сыграли против биткоина.

Снижение шансов Трампа

Последние недели кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, которые должны были привлечь на его сторону криптоинвесторов. По его словам, США превратится в «криптостолицу планеты».

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил он. Также Трамп заверил, что создаст в США «стратегический резерв биткоина» и не будет продавать монеты, которые будут попадать в руки правительства.

Выдвижение в президенты от демократов Камалы Гаррис и рост ее рейтингов снизило шансы Трампа на победу, которую многие уже закладывали в цену крипты.

Повышение ставок в Японии

Политика японского центробанка не только повлияла на местный рынок, но и ударила непосредственно по биткоину, убежден руководитель отдела криптовалютных инвестиций в Evergreen Growth Хейден Хьюз. По его словам, повышение ставок сделало менее выгодным керри-трейдинг — стратегию, когда торговец берет займ в стране с более низкими ставками, а дальше инвестирует в доходные инструменты в другой. Соответственно, и приток денег в крипту снизился.

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Возврат средств MtGox

Когда-то крупнейшая криптобиржа MtGox обанкротилась в результате взлома в 2014 году, но в этом году наконец начала возвращать средства своим кредиторам. Речь идет о миллиардах долларов, которые выплачиваются биткоинами. Поскольку получатели продают часть из них, это существенно повышает предложение крипты на рынке.

Почему биткоин уже восстанавливается

После обвала в понедельник цена биткоина, хотя и не восстановилась полностью, все же существенно выросла и сейчас составляет около $57,5 тыс. По сравнению с данными на начало августа, главная криптовалюта торгуется на 5,4% дешевле.

Восстановление цены BTC происходит параллельно с улучшением ситуации на фондовых рынках, которые с начала месяца также в минусе, но, по сравнению с понедельником, улучшили свои позиции. Главный японский индекс Nikkei 225 оценивается всего на 2,8% ниже, чем перед обвалом, американский S&P 500 — на 1,7%.

Восстановление произошло в первую очередь благодаря тому, что торговцы переоценили риск рецессии в США. С одной стороны, СМИ распространили расчеты ФРС Нью-Йорка, по которым вероятность сокращения экономики США к июлю 2025 года составила 55,8%. В то же время, по расчетам этого же учреждения, вероятность такого падения к июню этого года превышала 70%, но этот прогноз не оправдался.

Эксперты банка Goldman Sachs хотя и пересмотрели риски рецессии, но считают, что ее вероятность составляет все еще скромные 25%.

В то же время, если раньше возможность снижения ставки ФРС в сентябре была дискуссионным вопросом, то сейчас эксперты практически убеждены, что это решение будет принято. Открытым остается только вопрос, на сколько регулятор готов снизить ставки. Аналитики JPMorgan и Citigroup говорят о снижении сразу на 0,5 п.п., в Goldman Sachs занимают более консервативную позицию, ожидая снижения на 0,25 п.п.

В любом случае, снижение ключевой ставки удешевит займы и увеличит приток средств в рискованные активы, что является хорошей новостью для крипторынка.

Продолжает поддерживать высокую цену крипты также деятельность спотовых биткоин-ETF — фондов, акции которых торгуются на фондовом рынке, а средства клиентов вкладывают в главную криптовалюту. В настоящее время таких фондов уже около 30, а у самого большого из них — IShares Bitcoin Trust — активов почти на $19 млрд. В этот понедельник чистый отток средств из всех таких фондов достиг $169 млн, однако, как отмечают аналитики Bernstein, если бы не эти фонды, BTC уже обвалился бы до $45 тыс.

Основные же надежды эксперты возлагают на Трампа и его криптовалютную политику. «Я ожидаю, что мы достигнем $100 тыс. за BTC, а затем $150 тыс. до конца года в случае победы Трампа», — заявил глава отдела исследований форекса и цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрик.

Особое внимание выборам в США уделяют и эксперты Bernstein. «Мы ожидаем, что рынки биткоина и криптовалют будут в ограниченном диапазоне до выборов в США, меняясь, в зависимости от таких катализаторов, как президентские дебаты и окончательный результат выборов», — объяснили в компании.

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Прогнозы по поводу будущей цены биткоина традиционно разные. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки уже в понедельник заявил, что «падение — это время, когда храбрые становятся богаче, а трусы беднеют», и призвал покупать больше биткоина и золота. Также он все еще надеется, что к концу текущего года BTC достигнет $350 тыс.

Участники рынка в основном делают ставку на колебания биткоина в ближайшее время в пределах $50−60 тыс.

Как работают криптоинвестиции на длинной дистанции

В 2021 году редакция сформировала свой криптовалютный портфель, и с тех пор не проводила никаких операций. Сейчас мы можем посмотреть, как за это время изменилась стоимость активов.

Как оказалось, с момента покупки существенно выросли в цене эфириум и биткоин, первый с момента покупки в долларовом эквиваленте прибавил 131%, а второй — 68%. В то же время 4 других криптовалюты, которые мы добавили в портфель, потеряли в цене. Наиболее существенно обвалился Cardano — на 83%, а вот Solana стоит ненамного дешевле, чем в момент покупки.

Криптовалютный портфель «Минфина»

Валюта Тикер Количество монет в портфеле Цена монеты на момент покупки, $ Цена монеты на момент написания статьи, $ Доходность, %
Эфирум ETH 0,174736 1059 2451 131,4
Биткоин BTC 0,005362 34221,9 57460 67,9
Solana SOL 0,37175794 150,07 143,3 -4,51
Binance Coin BNB 0,11811 605,32 473 -21,86
Ripple XRP 27,75 1,28 0,54 -57,81
Cardano ADA 18,8 1,9 0,32 -83,16

В целом, благодаря тому, что мы инвестировали в биткоин и эфириум больше, чем в другие монеты, криптопортфель находится в плюсе почти на 52%, а, учитывая снижение национальной валюты, в гривневом эквиваленте он вырос на 123%.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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Комментарии - 1

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MasterSer
MasterSer
8 августа 2024, 15:18
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Правильно вас понял? У вас в портфеле 0,005362 битка?
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