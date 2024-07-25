Как купить криптовалюту за гривну онлайн: пошаговая инструкция для новичков

В начале июля курс биткоина резко просел и снизился до $55 тыс., но длилось падение недолго и он быстро восстановился до диапазона $62−65 тыс. Очередной взлет ключевой криптовалюты повысил внимание инвесторов к этому активу, в том числе и новичков. «Минфин» решил разобраться, как легко и быстро смогут купить биткоин даже те, кто раньше не имел дела с криптовалютами.

Не так просто, как раньше

Процедура покупки криптовалюты в Украине значительно более сложная, чем в большинстве стран мира. В марте прошлого года Нацбанк ввел ограничения на переводы гривны на счета криптовалютных бирж. Дело в том, что биржи использовали схожие шлюзы, что и онлайн-казино для незаконного вывода средств. Именно последние были целью НБУ, а криптовалютная сфера пострадала по факту случайно.

Сначала после ограничений было много разговоров о возможности их отмены, но в конце концов ничего не изменилось и рынок начал учиться жить в новых условиях.

Покупка криптовалюты осложняется также дополнительными ограничениями на валютные переводы, которые были введены сразу после полномасштабного вторжения, чтобы не допустить вывода средств из страны. В частности, SWIFT-перевод можно осуществить только для ограниченного количества целей (покупка определенных товаров для военных, оплаты обучения или медицинских услуг и т. д. ).

В качестве альтернативы, можно использовать пополнение с валютных карт платежных систем, вроде Wise, Revolut или Zen. Впоследствии с них можно пополнить счета криптобирж. Однако на эти сервисы в течение месяца разрешается переводить не более 100 тыс. грн в эквиваленте.

К тому же эти сервисы разрешили открытие счетов проживающим в ЕС украинцам, но оставили ограничения для тех, кто находится на территории нашего государства.

Рабочие варианты покупки криптовалюты

P2P-платежи

P2P — это денежные переводы от одного человека другому, то есть, в нашем случае, покупка у него криптовалюты. По факту речь идет о переводе одному физлицу средств на банковскую карту, а тот, в ответ, присылает крипту на специальный кошелек.

В то же время у этой торговли есть недостатки. Самый первый — это безопасность. Если вы перевели контрагенту средства за криптовалюту, это еще не значит, что он действительно пришлет ее.

Свои площадки для P2P-торговли создают крупнейшие биржи, и покупать на них более безопасно, ведь организаторы торгов контролируют завершение сделок, но даже здесь следует быть внимательным. Продавцы крипты самостоятельно определяют цену на нее и нередко она может существенно отличаться от рыночной. Новички могут этого не заметить.

Криптообменники

После введения ограничений НБУ в Украине выросло количество криптообменников. Работают они примерно по тому же принципу, что и более привычные обменники валюты. Эти компании продают крипту дороже, а покупают дешевле, спред между этими операциями и является их основной прибылью. Часто, кроме этого, они взымают дополнительную комиссию.

Существуют криптообменники, которые проводят операции онлайн через шлюзы, которых не коснулись ограничения регулятора. Однако большинство сосредоточилось на наличных операциях.

Недостаток торговли через обменники состоит в том, что они находятся в серой зоне регулирования. К тому же, чтобы обращаться в такой сервис, уже нужно иметь криптовалютный счет, на который обменник пришлет крипту. Новичкам же может быть сложно открыть его.

Торговля на бирже

Для новичков самый удобный способ покупать криптовалюту — через криптобиржу. Во-первых, на бирже можно непосредственно держать активы без открытия дополнительного счета. Также здесь легко торговать разными монетами, быстро переходя, например, из биткоина в эфириум, или открывая для себя перспективные альткоины. Еще одно преимущество — возможность разместить свои активы на криптовалютном депозите и получать дополнительный заработок.

Единственный недостаток здесь, как уже отмечалось, — ограничение НБУ на перевод средств. Однако можно найти биржи, на которых все же есть возможность купить крипту непосредственно с банковской карты за гривну.

Такой сервис предлагает, в частности, BitMart. Это глобальная криптобиржа, основанная еще в 2017 году и зарегистрированная на Каймановых островах. В настоящее время она работает в 180 государствах мира. На бирже зарегистрированы несколько миллионов клиентов, у которых есть доступ к торговле 1 400 торговыми парами.

Рассмотрим пошагово, как новичок может купить криптовалюту на BitMart.

Первое, что следует сделать, — это зарегистрироваться. Сервис попросит вас указать электронную почту и придумать пароль.

Далее следует указать личные данные. Здесь можно выбрать один из двух уровней — начальный или углубленный. В первом варианте достаточно написать свои имя и фамилию, и страну проживания. Никаких подтверждающих документов для верификации биржа не потребует.