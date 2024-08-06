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6 августа 2024, 15:52 Читати українською

На мировых фондовых рынках была кровавая резня: станет ли она началом нового кризиса

Почему недавнее падение рынков пока нельзя назвать мировым кризисом, как узнать, когда он наступит, и как это может повлиять на Украину, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Почему недавнее падение рынков пока нельзя назвать мировым кризисом, как узнать, когда он наступит, и как это может повлиять на Украину, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Только ленивый вчера не написал, что финансовый мир рушится. Японский фондовый рынок упал на 12%, больше всего с 1987 года, а американский рынок так рухнул с утра, что сразу потерял 2 трлн долларов капитализации.

Короче говоря, на мировых фондовых рынках была кровавая резня бензопилой.
И вновь пошли упоминания о 2008 году, мировом финансовом кризисе и американской рецессии. Пора называть понедельник черным и прыгать с крыш небоскребов. А у японцев, конечно, своя постоянная практика поведения, когда честь пострадала и им подсказывать не надо.
А еще и август. Традиция…

Но понедельник завершился. А с утра во вторник Япония растет на 10%, отыгрывая большинство потерь предыдущего дня. Американские индексы растут. Солнце сияет. И даже биткоин восстанавливается.

Что же произошло на рынках

Пока нет причин полагать, что мы видим начало полноценного кризиса на финансовых рынках. И выглядит так, что мы наблюдаем сильную коррекцию. Хотя для окончательных выводов нужно подождать немного дольше. Ибо начало как коррекции, так и финансового обвала может выглядеть абсолютно одинаково.

Рынки действительно сильно упали за последние несколько торговых дней. Все началось еще в пятницу, когда рухнули американцы.

Японцы этот праздник пропустили, потому что уже пошли отдыхать в тот момент, когда американцы в пятницу взялись за распродажи. И именно поэтому понедельник оказался столь отрицательным в Токио. Они просто догоняли с традиционным японским упорством. Вдобавок, параллельно очень сильно укреплялась японская иена. Это явилось результатом решения их Центрального Банка.

Но фишка в том, что по так сильно падающему японскому фондовому рынку учет ведется как раз в иенах, что логично. И поэтому, когда цены в иенах стремительно падали, в долларах они не то чтобы сильно менялись, ведь параллельно рос курс японской валюты.

В чем причина падения

Что повлекло за собой этот процесс? Что стало спусковым крючком в пятницу, когда американцы стали продавать, продолжив это делать в понедельник? Страхи рецессии.

После нескольких лет очень сильной экономики в США, когда выходившая статистика отвлекала от мыслей о рецессии, последние данные были менее оптимистичны. Особенно данные по рынку труда. И это подогрело страхи. И последовали распродажи. А еще и август. Не то, чтобы было какое-нибудь астральное проклятие. Просто есть отпуска. Многие люди не работают. А в результате на рынке низкая ликвидность и любые движения получают большую амплитуду.

Здесь следует отметить важные моменты:

1. Рынки приступили к распродажам после очень долгого периода роста, и находясь близко к историческим максимумам. То есть очень долго скапливался этот потенциал для падения. И потому даже снижение такого масштаба оставляет рынки очень дорогими.

2. Собственно, рецессия. Действительно, ее вероятность стали оценивать как большую. Но какова вероятность? Банк Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии и поставил ее на 25%. Такая вероятность. Точно не выглядит, как неотвратимое событие.

Поэтому говорится о том, что, скорее всего, мы имеем дело с коррекцией и время паниковать не пришло.

Когда придет время паниковать

Может ли оно наступить? — Да, конечно.

Во-первых, рынки очень долго росли. И накопили кучу дисбалансов. И кучу пузырей надулось. Не просто так Уоррен Баффет, этот здравый смысл фондового рынка, уж очень сильно вышел в кеш. Потому что рынки очень дорогие. И росли преимущественно на хайпе. Как, например, хайп искусственного интеллекта, очень напоминающий историю доткомов с 2000 года. Разогнал отдельный сегмент рынка и тянул за собой все индексы.

Второй момент — это высокие ставки. Выйдя на тропу войны с инфляцией, американский регулятор существенно поднял ставки, стоимость денег в экономике. И это после десятилетия, когда деньги ничего не стоили и были всегда доступны.

Это должно было вызвать последствия. Но пока они незначительные. Или скрытые. Так или иначе это может стать спусковым крючком для настоящего кризиса, а не просто для коррекции.

Рано или поздно рынки провалятся и кризис произойдет. Но, как говорится, «не сегодня».

Что укажет на кризис

Отдельный привет тем, кто решил скрываться от проблем в биткоине. Этот биткоин, конечно, и очень ожидаемо, обрушился больше всех. Ибо он чисто спекулятивный актив. И есть индикатор склонности спекулянтов к риску.

Когда солнце сияет, рынки растут и страха нет, люди готовы рисковать. И растет биткоин. Но когда небо затягивает облаками и нужно пересидеть в тихом месте, то начинают продавать то, что маркируется как самый большой риск. И потому начинают с продажи биткоина.

И потому, когда настоящий кризис произойдет, когда мы увидим не коррекцию, а именно падение рынков на 30%, 40%, а может и 50%, то лопнет и пузырь биткоина. И защитить этот актив, как золото, во время кризисов никого не сможет. Может эта коррекция станет, наконец, уроком для тех, кто видит в биткоине нечто большее, чем оно есть на самом деле.

Читайте также: Как Баффетт вышел из падения рынков с мешком кэша $277 млрд.

На что должен молиться путин

Пока идет война, наша интеграция в мировую экономику ограничена, и кризис мы ощутили бы только из-за падения цен на металл и руду.

С другой стороны, даже такая коррекция существенно отразилась на стоимости нефти. Что же говорить о настоящем кризисе. И по российскому бюджету это бы ударило очень сильно. Поэтому путин, хоть и постоянно провоцирует международную нестабильность, должен молиться на американский фондовый рынок и чтобы с ним ничего не произошло.

Повлияло бы на уровень поддержки Украины союзниками? — Вряд ли. Ибо эти суммы очень незначительные на фоне других расходов.

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