Большинство инвесторов ждут цену биткоина $40 тыс: о чем говорят точки боли

Вечером 1 ноября биткоин вышел в рост. На момент BTC приблизился к уровню $36 000, возле которого последний раз криптовалюта номер один находилась в мае 2022 года. После этого биткоин вышел на коррекцию. Положительным для монеты оказался и октябрь, по результатам которого биткоин вырос на 28%. «Минфин» спрогнозировал несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Октябрь был богат событиями в криптосфере. И большинство этих событий были положительными для цифровых активов:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась оспаривать судебное решение в пользу Grayscale Investments (иск против регулятора за отказ в превращении Grayscale Bitcoin Trust в биткоин-ETF). Апелляционная инстанция обязала SEC пересмотреть свое решение.

SEC отозвала иск против сооснователя Ripple Криса Ларсена и CEO Брэда Гарлингхауса с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Появление тикера IBTC (спотового биткоин-ETF) в списках клиринговой компании DTCC.

Все эти обстоятельства в совокупности привели к месячному росту первой криптовалюты на 28% и превышению годовых максимумов. Но не были ли криптоинвесторы слишком оптимистичными?​

Опционы обнажают ожидания

Прежде чем показать результаты нашего исследования, совершим экскурс в метрики, которые предоставляют нам торговые площадки для торговли опционами на цифровые активы.

Открытый интерес

Открытый интерес — это общее количество невыполненных опционов. В основном, на платформах для торговли этими производными инструментами используются опционы европейского типа, то есть те, которые могут быть выполнены только после наступления даты экспирации (дата истечения срока действия опциона).

Как опционы могут повлиять на цену

Предположим, что у нас есть значительные объемы опционов Call (возможность купить) со страйком (цена, по которой владелец опциона имеет право купить или продать актив в будущем) $30 000 за биткоин с датой экспирации 1 ноября 2023 года.

Если на дату экспирации стоимость BTC на рынке будет ниже страйка (красная траектория на графике), то эти опционы не повлияют на стоимость базового актива. Продавцы Call-опционов уже получили премию при продаже, а покупатели не будут их выполнять, поскольку на рынке цифровой актив стоит дешевле.

Другое дело, когда рыночная цена будет выше страйка на дату экспирации (зеленая траектория на графике), тогда покупатели Call-опционов реализуют свои контракты и будут побуждать продавцов опционов покупать базовый актив для выполнения своих обязательств, тем самым стимулируя рост стоимости базового актива.

Схематическое изображение влияния выполнения опционов Call на стоимость BTC

Опционы Put (возможность продать) оказывают обратное действие.

Если на момент экспирации стоимость базового актива на рынке превышает страйк, такие опционы покупатели не будут выполнять, потому что на рынке можно продать дороже — влияние на стоимость базового актива отсутствует (красная траектория на графике).

Но когда стоимость базового актива окажется ниже страйка, тогда негативное давление усилится, поскольку покупатели Put-опционов выполнят свои контракты, продавая базовый актив по цене страйка и увеличивая его предложение на рынке (зеленая траектория на графике).

Схематическое изображение влияния выполнения опционов Put на стоимость BTC



Максимальная боль

Еще одно понятие, с которым мы столкнемся, — цена максимальной боли. Это цена, при которой торговцы опционами понесут наибольшие потери. Относительно этого понятия есть одна закономерность — цена базового актива всегда стремится к цене максимальной боли на дату экспирации.

Теперь, когда мы ознакомились с инструментами, переходим к анализу.

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О чем говорит общий открытый интерес

Анализируя диаграмму общего открытого интереса на бирже криптовалютных деривативов Deribit (см. ниже), мы видим четко выраженное бычье настроение. Количество Call-опционов более чем в два раза превышает количество Put. Условная стоимость всех контрактов $11 млрд. Наиболее интересной для трейдеров опционов является ценовая отметка в $40 000 за биткоин, где условная стоимость Call-опционов превышает $740 млн.

Общий открытый интерес по опционам на биткоин

Источник: Deribit

Первый вывод: значительное количество игроков ожидает рост первой криптовалюты выше $40 000. Но общего открытого интереса нам недостаточно для того, чтобы понять, когда же ждут игроки таких ценовых отметок.

Для того, чтобы сориентироваться во времени, проанализируем открытый интерес на определенную дату экспирации. Из представленной ниже диаграммы становится понятным, что участники рынка прогнозируют стоимость BTC выше $40 000 до 29 декабря 2023 года. Условная стоимость всех Call-опционов на эту дату превышает $3 млрд.

Общий открытый интерес на биткоин-опционы по датам экспирации

Источник: Deribit

Второй вывод: согласно ожиданиям опционных трейдеров, биткоин будет стоить более $40 000 до конца 2023 года.

Откуда взялись такие ожидания? Вероятно, игроки исходят из того, что конечный срок одобрения или отклонения спотовых биткоин-ETF истекает 10 января 2024 года. Если SEC до того времени не примет решения, то ее ждут судебные иски.

Из этой же диаграммы мы видим, что еще, по меньшей мере, на двух датах экспирации (3 и 24 ноября 2023 года) сконцентрированы опционы игроков. Подробно проанализируем каждую из них и сделаем выводы.

Суммарная условная стоимость опционов, истекающих 3 ноября, превышает $1 млрд. Видим, что Put-опционы преобладают со страйками ниже $27 500, тогда как Call-опционы сконцентрированы на страйках $29 000 и $35 000. Максимальная боль находится на отметке $29 500, что примерно на 13% ниже текущей цены.

Вывод третий: ценовая отметка в $35 000 уже выступила уровнем сопротивления, поскольку именно на ней были остановлены покупатели после недавнего ралли. Неспособность закрепиться выше приведет к падению в направлении максимальной боли.

Открытый интерес к опционам биткоин на цену страйка с датой экспирации 3 ноября

Источник: Deribit

Суммарная условная стоимость опционов, истекающих 24 ноября, превышает $2,4 млрд. Видим, что Put-опционы преобладают со страйками ниже $26 000, тогда как Call-опционы сконцентрированы на ценовой отметке в $33 000. Максимальная боль находится на отметке $30 000, что примерно на 9% ниже текущей цены.

Открытый интерес к опционам биткоин на цену страйка с датой экспирации 24 ноября

Источник: Deribit

Вывод четвертый: в конце ноября стоимость биткоина будет ближе к $30 000 за монету.

И наиболее значимая дата экспирации — 29 декабря 2023 года. Суммарная условная стоимость истекающих в этот день опционов превышает $4,5 млрд. Put-опционы преобладают к цене страйк в $28 000. Далее абсолютное преимущество Call-опционов. У наибольшей концентрации этих опционов страйк в $40 000 за монету, а боль расположена на отметке в $28 000.

Вывод пятый: очевидно, что кто-то ошибается и, вероятнее всего, это будут игроки, покупающие опционы call со страйком в $40 000 и датой экспирации 29 декабря 2023 года.

Открытый интерес к опционам биткоин на цену страйка с датой экспирации 29 декабря

Источник: Deribit

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Что в итоге

Проанализировав открытый интерес к опционам на биткоин на ключевые даты экспирации и страйки, мы можем увидеть общую картину.

Участники рынка опционов обладают ярко выраженным бычьим настроением, но их оптимизм держится только на одном ките — одобрение SEC спотового биткоин-ETF. Как только этот кит пошатнется, чего нельзя исключать, учитывая предварительное отношение регулятора к цифровым активам, котировки первой криптовалюты и рынка в целом войдут в пике. Анализ точек боли только подтверждает это предположение и говорит о чрезмерном оптимизме, в то время, когда биткоин на пороге коррекции.