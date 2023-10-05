«Минфин» основательно пересмотрел свой криптопортфель: что продали и почему

В последние дни на рынках произошло несколько знаковых событий, которые оказали существенное влияние как на рынок акций, так и на рынок криптовалют. Поэтому мы приняли меры, чтобы уменьшить риски и улучшить доходность криптопортфеля. Рассказываем, что изменили и как выстроили дальнейшую стратегию инвестирования.

Среди последних самых заметных событий, которые одинаково сильно повлияли на рынки акций и криптовалют, можно выделить следующие:

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2007 года (4,75%).

SEC одобрила фьючерсные Ethereum-ETF.

Влияние на рынок криптовалюты фьючерсных Ethereum-ETF

Первые в истории биржевые фонды на основе фьючерсов на эфириум начали торговаться в США 2 октября 2023 года. ProShares, Valkyrie, VanEck, Bitwise и другие запустили в целом девять фондов. Лишь пять из них держат исключительно фьючерсы на эфириум, тогда как остальные четыре отслеживают смесь фьючерсных контрактов на BTC и ETH.

Согласно данным Bloomberg Intelligence, по состоянию на середину дня понедельника (02.10.2023) объем торгов Ethereum-ETF составил около $2 млн. Запущен VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT), Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH), Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и три фонда от ProShares, включая ProShares Ether Strategy ETF (EETH).

Запуски Ethereum-ETF произошли спустя почти два года после того, как в США были запущены фьючерсные ETF на биткоин. Тогда это событие вызвало ажиотаж и привело к значительному росту стоимости криптовалюты номер один.

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) был первым, и очень быстро собрал значительный капитал (более $1 млрд). Однако, этот запуск состоялся на пике криптографического бума, когда биткоин торговался выше $60 000. В этот раз соревнования за доминирование и активы могут быть более сложными, поскольку цены на криптовалюты находятся на относительно низком уровне: биткоин колеблется вблизи отметок $27−28 тыс, а интерес инвесторов к некогда горячему рынку остается вялым.

В целом, криптопродукты не вызывали особого интереса со стороны инвесторов в этом году, даже несмотря на то, что они были наиболее эффективными фондовыми ETF. По данным Bloomberg, пять лучших ETF 2023 года связаны с криптовалютами. В этом году каждый из них вырос на более чем 80%. Однако, вместе они привлекли всего около $30 млн.

Прыжок доходности казначейских облигаций

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года, что отображает растущие ожидания длительного периода повышения процентных ставок ФРС для сдерживания инфляции. Более жесткие финансовые условия являются встречным ветром для фондового и криптовалютного рынков.

Негативное влияние роста доходности казначейских облигаций на стоимость биткоина

На фоне этих событий биткоин упал, достигнув шестинедельного максимума. Первая криптовалюта потеряла 3,8% в понедельник, прежде чем компенсировать часть этого ущерба. Индекс крупнейших токенов, по капитализации MarketVector Digital Assets 100, упал на 1,2%.

В понедельник биткоин превысил отметку в $28 500. Этому способствовал всплеск оптимизма по поводу более широкого внедрения криптовалюты и запуска биржевых фондов на основе фьючерсов на эфириум. Но эти продукты не вызывали такого же интереса, как эквивалентные биткоин-ETF, запущенные во время бума цифровых активов в 2021 году.

Что плохо для риска, то плохо для криптовалюты

Акции и криптовалюты считаются более рисковыми активами, чем облигации. Рост доходности последних и угроза рецессии усиливают отток капитала из фондового и криптовалютного, то есть рисковых рынков.

Президент Кливлендского отделения Федеральной резервной системы Лоретта Местер недавно заявила, что может потребоваться еще одно повышение ставок в текущем году. Она добавила, что инфляция все еще слишком высокая, а риски, связанные с постоянно высокой инфляцией, остаются.

Рынок на данный момент не ждет повышений ни на одном из запланированных заседаний Федеральной резервной системы в 2023 году (ноябрь, декабрь), поэтому любое дальнейшее повышение станет неожиданностью для инвесторов.

Последняя публикация статистики показала, что количество открытых вакансий в США выросло на 690 тыс., по сравнению с предыдущим месяцем, — до 9,61 млн в августе. Это значительно превышает консенсус-прогноз рынка в 8,80 млн и указывает на устойчивый рынок труда, несмотря на беспрецедентные меры ФРС по усилению денежно-кредитной политики.

Реакция рынка незамедлительная — доходность казначейских облигаций идет вверх, фондовые индексы и криптовалюта — вниз. Инвесторы опасаются, что ФРС в очередной раз повысит ставку в этом году (вероятность уже более 40%) и в дальнейшем будет придерживаться жесткой монетарной политики, что будет сдерживать рост экономики.

Есть и обратная точка зрения.

Исследователи истории находят утешение в сезонных моделях биткоина, поскольку октябрь, как правило, является сильным месяцем. Согласно статистике, за последнее десятилетие BTC в октябре в среднем рос на 24%.

В такой ситуации мы решили перестраховаться и внести, по возможности, коррективы в криптопортфель с целью уменьшения рисков.

Меры по уменьшению риска в криптопортфеле

В первую очередь, мы продали все криптоактивы, которые приносили нам доход. В фундаментальной части портфеля это был TRX с прибылью в $7,59 (+13,3%), и в очередной раз прибыль принесла Solana (SOL) — $10,53 (+15,4%). Также с незначительным убытком была продана ADA — минус $0,96 (минус 1,4%). В целом, по этому инструменту результат положительный, поскольку $11,43 (+20%) прибыли мы получили 13 июля 2023 года.

В целом, из фундаментальной части портфеля высвобождено $211,44. Четыре криптовалюты остались в портфеле:

BTC, ETH, BNB, DOT.

С начала создания портфеля из инвестированных в фундаментальную часть $422,85 реализованная прибыль составила $40,02 (9,46%) за три месяца. Хотя все это время рынок цифровых активов снижался.

Изменение стоимости BTC с момента создания криптопортфеля «Минфина»

Состояние фундаментальной доликриптопортфеля «Минфина» на 03.10.2023

Активы, выделенные в таблице желтым цветом, проданы. Вырученные средства будут повторно инвестированы при благоприятных рыночных условиях.

Быстрорастущая доля портфеля была значительно хуже. Из 12 купленных активов только один на момент переформирования портфеля (03.10.2023) приносил чистую прибыль — Measurable Data Token (MDT). Ранее мы уже фиксировали прибыль по этому токену в размере 20%.

Кроме MDT, мы также продали доли практически по всем токенам, некоторые — с незначительным убытком. Детали сделок представлены в таблице ниже (продано все, что выделено желтым цветом). Суммарный результат продаж +$15,68. Общий объем высвободившихся средств — $350,68. Эти деньги в будущем повторно будут инвестированы в токены со значительным потенциалом роста.

За три месяца существования быстрорастущая доля портфеля принесла нам прибыль 2,82%.

Состояние быстрорастущей доликриптопортфеля «Минфина» на 03.10.2023

Кроме того, мы пошли на довольно агрессивный шаг и решили увеличить резерв для инвестирования в быстрорастущую долю, прибавив еще $300 к уже высвободившимся $350,68 (суммарно $650,68). Эти средства ждут своего времени, чтобы быть запущенными в работу.

Что такое благоприятные условия для инвестирования в криптовалюту

С середины июля (фактически с момента запуска нашего криптопортфеля) стоимость первой криптовалюты снизилась примерно на 14%. 11 сентября биткоин достиг ключевой поддержки в районе $25 тыс., предварительно была пробита линия восходящего тренда (см. график ниже), поэтому, становится очевидным, что BTC перешел к стадии коррекции, которая, по нашему мнению, еще не закончилась.

Дневной график BTC/USDT

В большинстве случаев коррекционные движения достигают отметки в 50% от размера импульса, в текущей ситуации это $23 710. Однако и здесь медведи могут не остановиться. На графике фьючерса BTC присутствует ценовой разрыв в области $19 965-$21 250. Именно сюда будут стремиться медведи.

Дневной график изменения стоимости фьючерса на биткоин

Когда цена BTC опустится в эту область ($19 965-$21 250), это и будут благоприятные условия для возобновления инвестиций в криптоактивы.

Добавление новых активов в криптопортфель на момент публикации не предусмотрено. На рассмотрении вопрос дополнительных инвестиций в фундаментальную долю портфеля в размере $300. Окончательное решение еще не принято, все будет зависеть от того, оправдается ли наш прогноз попадениюстоимости фундаментальных криптоактивов.